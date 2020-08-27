На Украине официально узаконили феминитивы

По старым правилам названия профессий в классификаторе приводятся в мужском роде, за исключением тех, что используются исключительно в женском: горничная, швея.





Теперь же с названиями профессий в документации можно обходиться куда более вольно, с учетом гендерной принадлежности работника.



«Согласно потребности пользователя, при внесении записи о названии работ в кадровую документацию отдельного сотрудника профессиональные названия работ могут быть адаптированы для обозначения женского пола гражданина, который выполняет эти работы», — говорится в приказе.



В качестве примеров замены приводятся «инженер — инженерка», «станочник широкого профиля — станочница широкого профиля» и «социолог — социологиня».



Как напоминает издание «Страна.ua», еще в 2018 году Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обязала пресс-службу использовать феминитивы. Был даже издан специальный словарь, включающий такие наименования профессий, как «спасательница», «пожарная» и даже «пресс-офицерка».



Становится немного не по себе, когда понимаешь, что феминитивы скоро станут применяться в армии и полиции, где служит немало украинских женщин.



Для того чтобы обращаться к ним по званию, сослуживцам, похоже, придется заучивать такие термины, как «лейтенантка», «капитанша», «полковничиха» и даже «генеральша».





П.С. Я надеюсь нас эта "зараза" не коснется?