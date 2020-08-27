На Украине официально узаконили феминитивы

Название профессий в кадровой документации на Украине теперь можно обозначать феминитивами. Соответствующий приказ обнародован на сайте Минэкономики. Документом утверждаются изменения в Классификатор профессий. Указывается, что теперь названия профессий приведены в соответствие «новому украинскому правописанию».
По старым правилам названия профессий в классификаторе приводятся в мужском роде, за исключением тех, что используются исключительно в женском: горничная, швея.
Теперь же с названиями профессий в документации можно обходиться куда более вольно, с учетом гендерной принадлежности работника.
«Согласно потребности пользователя, при внесении записи о названии работ в кадровую документацию отдельного сотрудника профессиональные названия работ могут быть адаптированы для обозначения женского пола гражданина, который выполняет эти работы», — говорится в приказе.
В качестве примеров замены приводятся «инженер — инженерка», «станочник широкого профиля — станочница широкого профиля» и «социолог — социологиня».
Как напоминает издание «Страна.ua», еще в 2018 году Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обязала пресс-службу использовать феминитивы. Был даже издан специальный словарь, включающий такие наименования профессий, как «спасательница», «пожарная» и даже «пресс-офицерка».
Становится немного не по себе, когда понимаешь, что феминитивы скоро станут применяться в армии и полиции, где служит немало украинских женщин.
Для того чтобы обращаться к ним по званию, сослуживцам, похоже, придется заучивать такие термины, как «лейтенантка», «капитанша», «полковничиха» и даже «генеральша».
П.С. Я надеюсь нас эта "зараза" не коснется?
Теперь же с названиями профессий в документации можно обходиться куда более вольно, с учетом гендерной принадлежности работника.
«Согласно потребности пользователя, при внесении записи о названии работ в кадровую документацию отдельного сотрудника профессиональные названия работ могут быть адаптированы для обозначения женского пола гражданина, который выполняет эти работы», — говорится в приказе.
В качестве примеров замены приводятся «инженер — инженерка», «станочник широкого профиля — станочница широкого профиля» и «социолог — социологиня».
Как напоминает издание «Страна.ua», еще в 2018 году Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям обязала пресс-службу использовать феминитивы. Был даже издан специальный словарь, включающий такие наименования профессий, как «спасательница», «пожарная» и даже «пресс-офицерка».
Становится немного не по себе, когда понимаешь, что феминитивы скоро станут применяться в армии и полиции, где служит немало украинских женщин.
Для того чтобы обращаться к ним по званию, сослуживцам, похоже, придется заучивать такие термины, как «лейтенантка», «капитанша», «полковничиха» и даже «генеральша».
П.С. Я надеюсь нас эта "зараза" не коснется?
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(шофёр(ка) - сразу говорю, не пойдёт. Это неофициальное)
Скажите, как называть жену полковника и бабу-полковника? А лучше бабу-подполковника?
А ещё гинеколог у них навается-жинкознавець. Жинкознавка значит?
Правда, многие в известном слове из трех букв на русском языке умудряются сделать четыре ошибки...)))
Все равно хозяин прикажет. Так лучше сразу начинать
А так доктор или врач, если хотите. А уж "генеральша" так и вовсе из разговорной речи о жене генерала.
Эх, жертвы ЕГЭ. Раньше меня такие злили, сейчас вызывают лишь жалость.
А по украински, теперь можно в официальных документах, если речь идёт о женщине, и возникла надобность указывать профессию или статус, дозволительно прибавлять "КА" - "профессорКА", "депутатКА", "президентКА"...
"По-русски" на слух, как ругательство, но, это их право, пусть развлекаются...
ну на ленте ру и на некоторых других ресурсах либерасты уже давно во всю используют
Л - логика .
до тех пор , пока данные слова официально не войдут в толковый словарь и в официальные правила правописания языка , вся это херь - полной воды безграмотность . мало ли как там чудят профильные министерства и ведомства или прогрессивные толерантные умы.
Д- дурдом.
оно вообще надо ? ломать язык из за всяких ЛГБТ идиотов . а завтра что ? под трансгендеров или еще под кого-либо переделывать начнут ?
журналистишко ? капитанишко ?