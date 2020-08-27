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На Украине официально узаконили феминитивы

На Украине официально узаконили феминитивы (1 фото)

Автор:
27 августа 2020 14:19
Метки: законы   украина   факты   
511
1
Название профессий в кадровой документации на Украине теперь можно обозначать феминитивами. Соответствующий приказ обнародован на сайте Минэкономики. Документом утверждаются изменения в Классификатор профессий. Указывается, что теперь названия профессий приведены в соответствие «новому украинскому правописанию».

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Метки: законы   украина   факты   
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35  комментариев
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12k
Александр 4 часа назад
Да пусть развлекаются... "Новость" на уровне - "Обезьяны в зоопарке приняли решение кушать бананы с середины..."
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9k
Bullterrier 8 минут назад
Я даже не спрашиваю, как там теперь зовётся баба за рулём.
(шофёр(ка) - сразу говорю, не пойдёт. Это неофициальное)
Скажите, как называть жену полковника и бабу-полковника? А лучше бабу-подполковника?
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7k
Иван Акимов 56 минут назад
Пыдораска?
А ещё гинеколог у них навается-жинкознавець. Жинкознавка значит?
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8k
Сережа Час назад
Ну вот, раньше гинеколог был п.i.хвознавець, а теперь будет еще и п.i.хвознавка?
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12k
Patmaz 2 часа назад
Самое интересное, что русский язык в 404й не имеет статуса официального. Следовательно, все эти решения касаются ТОЛЬКО хохляцкой мовы. Всех окраинцев, пытающихся протолкнуть это безобразие в русскую речь, можно и нужно посылать лесом
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40k
Евгений 2 часа назад
уже передумали
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224
Онколог 3 часа назад
Залупка)))
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8k
кира 3 часа назад
Когда-то в фашистской Германии была идея исключить из языка все иностранные слова. В памяти, правда, из всего, что предлагалось, засело одно преобразование: вместо слова "нос" предлагалось говорить "выступ на лице". Не прижилось. А здесь, закрепить в языке безграмотность... Это сильно. Ну с новыми веяниями в/на Украине всего ожидать можно.
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11k
Михаил Карпов 3 часа назад
Блин, сколько тут полиглотов...
Правда, многие в известном слове из трех букв на русском языке умудряются сделать четыре ошибки...)))
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1
Как прекрасно в бане! 3 часа назад
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7k
Александр Как прекрасно в бане! 3 часа назад
Дебилки блин, теперь так надо их называть))
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707
ZloyPupsik 3 часа назад
да нэээ
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7k
Андрей Иванов 3 часа назад
Докторка как то не айс - может всё таки докторица. Даже обзываются хохлы и то через жопу.
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1k
Том Сойер 4 часа назад
На Украине официально узаконили феминитивы
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18k
Добрый Алабай 4 часа назад
Названия профессий стали звучать как-то второсортно.
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1k
Nikolay 4 часа назад
А "пидорка" - это кто?
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1
Как прекрасно в бане! Nikolay 3 часа назад
лесбиянка
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1k
Nikolay 4 часа назад
Требуем введения в обиход слова "ШВЕЙ"! Доколе мужиков-вышивальщиков будут унижать бабы!
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12k
Patmaz Nikolay 2 часа назад
Портной
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1k
Bart_S 4 часа назад
Это была самая серьезная проблема укропии на пути к светлому будущему. Теперь она наконец устранена, скоро заживут.
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3k
Горожанин 4 часа назад
Куда понесло Украину. Западный же хозяин отказывается гендерных различий. А на Украине для этого и национальные основы есть - в общем окончании мужских и женских фамилий. Так нужно продолжать. Вместо социолог и социологиня - социололо. Не блогер и блогерка, а бло-ого-го. И так далее в том же духе.

Все равно хозяин прикажет. Так лучше сразу начинать
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316
Анатолий 4 часа назад
Ну если рассуждать здраво то в разговорном русском языке тоже встречаются профессии с женским уклоном: докторША, блогерША, генеральША и т.д..
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1k
Alphyn Анатолий 4 часа назад
Да, в речи необразованных людей чего только не встречается!
А так доктор или врач, если хотите. А уж "генеральша" так и вовсе из разговорной речи о жене генерала.
Эх, жертвы ЕГЭ. Раньше меня такие злили, сейчас вызывают лишь жалость.
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12k
Александр Анатолий 4 часа назад
Нет такого! В русском разговорном "докторша, блогерша" и т.д. - еси "спутницы жизни доктора, блогера, и т.д."...
А по украински, теперь можно в официальных документах, если речь идёт о женщине, и возникла надобность указывать профессию или статус, дозволительно прибавлять "КА" - "профессорКА", "депутатКА", "президентКА"...
"По-русски" на слух, как ругательство, но, это их право, пусть развлекаются...
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17k
BillyBonzz 5 часов назад
клоунесса, педагогиня))
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1k
ваня панкин BillyBonzz 3 часа назад
токарка, слесарка, механичка, сомельешка...
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11k
Андрей Дядя 5 часов назад
П.С. Я надеюсь нас эта "зараза" не коснется?
ну на ленте ру и на некоторых других ресурсах либерасты уже давно во всю используют

Л - логика .
до тех пор , пока данные слова официально не войдут в толковый словарь и в официальные правила правописания языка , вся это херь - полной воды безграмотность . мало ли как там чудят профильные министерства и ведомства или прогрессивные толерантные умы.

Д- дурдом.

оно вообще надо ? ломать язык из за всяких ЛГБТ идиотов . а завтра что ? под трансгендеров или еще под кого-либо переделывать начнут ?

журналистишко ? капитанишко ?
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