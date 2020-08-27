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На США обрушился разрушительный ураган

На США обрушился разрушительный ураган (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 августа 2020 13:26
Сообщество : Жизнь в США
Метки: 360подмосковье   видео   лаура   непогода   сша   ураган   
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Пришедший на территорию США ураган «Лаура» может стать самым разрушительным за последние несколько лет. Стихия принесла с собой ливни и сильнейшие ветры, скорость которых достигает 240 км/ч.

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Метки: 360подмосковье   видео   лаура   непогода   сша   ураган   
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5  комментариев
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24k
Aleksandr 2 часа назад
Путина уже обвинили?
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Андрей Иванов 10 минут назад
Лаура это толерантное имя по мнению Black Lives Matter, или опять белые виноваты?
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Vampire Полчаса назад
Бог шельму метит.
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Fat Lynx Час назад
не плохо, 2020-й, не плохо...
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3k
Dema 2 часа назад
Ко всему до кучи.
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