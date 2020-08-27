На США обрушился разрушительный ураган

Пришедший на территорию США ураган «Лаура» может стать самым разрушительным за последние несколько лет. Стихия принесла с собой ливни и сильнейшие ветры, скорость которых достигает 240 км/ч.
Ураган получил четвертую категорию по пятибалльной шкале. Метеоролиги предупредили о "катастрофических штормовых волнах".
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