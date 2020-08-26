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Вопя «жрать принеси» летевший в Москву пассажир заявил стюардессе о своих конституционных правах

Вопя «жрать принеси» летевший в Москву пассажир заявил стюардессе о своих конституционных правах (3 фото + 1 видео)

Автор:
26 августа 2020 23:39
Сообщество : Жить в России
Метки: авиарейс   конституция   неадекват   оскорбления   пассажир   россия   ругань   скандал   
669
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Мужчина, летевший самолётом в столицу, учинил скандал, оскорбив попутчиков и стюардесс после того, как его попросили сделать музыку потише. Пользователи сети засняли происшедшее.

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Метки: авиарейс   конституция   неадекват   оскорбления   пассажир   россия   ругань   скандал   
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18  комментариев
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348
Женя Крыловв 50 минут назад
Это брательник хуны,-"Вези меня мразь".
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2k
Sanar Минуту назад
Я понимаю что многие со мной не согласятся, но мы проходим предполётный мед осмотр, ИТР и другие сотрудники аэропорта в начале смены и в конце, давно уже предлагали тестировать пассажиров выборочно, да законопослушным гражданам это принесёт некоторые неудобства, но избавит от вот таких неадекватов пассажиров и членов экипажей. В ICAO давно уже задумались над этой проблемой, пока к сожалению реализация не разработана.
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11k
Алексей Минуту назад
Люди! Вы в своем уме?

Почему критикуете обоснованные требования пассажира, заплатившего за свои удобства?
Сын ПРЕЗИДЕНТА холдинга "шаурма Рублевская", летел бизнес-классом рейса Победы.
Немного громко слушал классическую музыку, в исполнении Моргенштерна.
Вполне обоснованно возмутился наличием в меню всего лишь одной устрицы и попросил добавки...
Алле!!! Каждый мог столкнуться с такой проблемой!
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2k
skandere 14 минут назад
Мне кажется пора в паспорте ставить штамп - "животное". И далее со всеми вытекающими: клетка, багажное отделение, ветеринар...
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4k
masteral skandere 3 минуты назад
Усыпление
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2k
Директор свежего воздуха skandere 2 минуты назад
Человечество очень разбавлено экземплярами, подобными этому. Ему еще очень далеко до человека, не один раз придется переродиться... казалось-бы, да и болт ему в глаз, только вот это животное среди людей живет и ощутимо эту самую жизнь им усложняет.
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2k
Sanar Полчаса назад
Лети меня тварь,накорми меня тварь, новая тема.
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7k
ГородДомов Полчаса назад
Почитал пост ..( Нахожусь сейчас в аэропорту Храброво . Калининград .) .
Теперь по другому смотрю на пассажиров .. Вдруг с таким же идиотом лететь

Почитал пост ..( Нахожусь сейчас в аэропорту Храброво . Калининград .) . Теперь по другому смотрю на пассажиров .. Вдруг с таким же идиотом лететь
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50
AMATORI ГородДомов 14 минут назад
Классно,я вчера там был
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5k
KOSTELLO Полчаса назад
Какая хорошая трава
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69
Борис 59 минут назад
Президент не только руку на конституцию ложил!
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62k
Вит Вит Борис Полчаса назад
На тебя тоже клал???)))
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43k
Albert GER Час назад
Вопя «жрать принеси» летевший в Москву пассажир заявил стюардессе о своих конституционных правах
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25k
Рулон Обоев Час назад
Ссаными тряпками гнать из салона.
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Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
27k
lem02 Час назад
Конституция? Что за хрень такая? А, это такая проститутка... Каждый правитель пишет её под себя, пользуется ею как хочет, а все с этого оргазмируют. Мега идиотизм.
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7k
ГородДомов lem02 20 минут назад
Лучше бы ты ЖРАТЬ
попросил , чем эту хрень писать
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206
Юрий Час назад
- Как вас задержали?
- Блестяще!
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25k
Рулон Обоев Юрий Час назад
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