Вопя «жрать принеси» летевший в Москву пассажир заявил стюардессе о своих конституционных правах

Позже, когда работники авиакомпании начали разносить еду, неадекватный гражданин снова возбудился и в грубой форме потребовал «принести ему пожрать», а после вторичных оскорблений в адрес экипажа, пассажир заявил о правах, дарованных ему Конституцией. «Они ограничивают мою свободу! Ты знаешь, что есть Конституция, на которую президент руку ложил? Конституция выше всех законов», — прокричал мужчина, а затем запретил всем смотреть в его сторону.