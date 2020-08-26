Вопя «жрать принеси» летевший в Москву пассажир заявил стюардессе о своих конституционных правах

Мужчина, летевший самолётом в столицу, учинил скандал, оскорбив попутчиков и стюардесс после того, как его попросили сделать музыку потише. Пользователи сети засняли происшедшее.
Видеозапись "концерта" неадекватного пассажира опубликовал Telegram-канал Baza.
Как видно на записи, мужчина заводится после того, как работник авиакомпании делает ему замечания. Он начинает орать о своих правах попутно в нецензурных выражениях отзываясь о бортпроводниках и пилотах воздушного судна.
Позже, когда работники авиакомпании начали разносить еду, неадекватный гражданин снова возбудился и в грубой форме потребовал «принести ему пожрать», а после вторичных оскорблений в адрес экипажа, пассажир заявил о правах, дарованных ему Конституцией. «Они ограничивают мою свободу! Ты знаешь, что есть Конституция, на которую президент руку ложил? Конституция выше всех законов», — прокричал мужчина, а затем запретил всем смотреть в его сторону.
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Авторы новости не уточнили, чем закончился скандал.
(Шутка))
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Почему критикуете обоснованные требования пассажира, заплатившего за свои удобства?
Сын ПРЕЗИДЕНТА холдинга "шаурма Рублевская", летел бизнес-классом рейса Победы.
Немного громко слушал классическую музыку, в исполнении Моргенштерна.
Вполне обоснованно возмутился наличием в меню всего лишь одной устрицы и попросил добавки...
Алле!!! Каждый мог столкнуться с такой проблемой!
Теперь по другому смотрю на пассажиров .. Вдруг с таким же идиотом лететь
- Блестяще!