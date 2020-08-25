"Как в 72-ом году во Вьетнаме, на МиГ-21 удалось обойти, новейшую систему РЭБ авиации США"

Этот самолет являлся достаточно сложной целью для истребителя, так обладал большой высотой полета и применял тактику ночных налетов. На каждом бомбардировщике В-52 была установлена новейшая система радиоэлектронной борьбы, которая была способна ослепить любой имеющийся на то время истребитель. Найти и подобраться к нему, было практически невозможно.



Как только аппаратура бомбардировщика засекала облучение самолета локатором противника, операторы РЭБ принимались за работу. Аппаратура В-52 излучала радиоволны определенных частот, которые ослепляли локатор атакующего истребителя.



Зная об этом, вьетнамский летчик Фам Туан, который за 2 недели до этого уже потерпел фиаско, просто выключил локатор своего МиГ-21, так как работающий локатор мог предупредить противника о приближении истребителя. Но, и конечно же он не видел бомбардировщики.



Для первоначального наведения на цель была использована наземная радиолокационная советская станция, которая находилась на значительном удалении от цели. По этой причине и заглушить ее помехами с бомбардировщика B-52 не представлялось возможным.



Оператор локатора видел, как отметки целей, так и поднятый в воздух новейший на то время советский истребитель МиГ-21. Оператор наземной радиолокационной станции, передавая по радиосвязи устные команды Фам Туану, наводил на его курс американских бомбардировщиков.



Следуя указаниям, вьетнамский летчик выполнил необходимые маневры и зашел в хвост 3-ем американским бомбардировщикам B-52, и на высоте 10 тыс. метров он увидел их бортовые огни. Фам Туан доложил о визуальном контакте с противником.



Поступил приказ об уничтожении вражеской цели, и Фам Туан атаковал одного из них 2-мя ракетами, и конечно сбил последнего. Так Фам Туан стал первым летчиком в мире, которому удалось сбить чудо американской инженерной мысли В-52, который до этого момента считался неуязвимым.



Так впервые во Вьетнаме, на советском истребителе МиГ-21 удалось обойти, новейшую на то время, систему РЭБ, установленную на американском бомбардировщике B-52 и сбить его.