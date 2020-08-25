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Как в 72-ом году во Вьетнаме, на МиГ-21 удалось обойти, новейшую систему РЭБ авиации США.

Как в 72-ом году во Вьетнаме, на МиГ-21 удалось обойти, новейшую систему РЭБ авиации США. (3 фото)

Автор:
25 августа 2020 21:42
Метки: Вьетнам   авиация   сша   
615
3

После 5 лет участия в боевых действиях во Вьетнаме американцы так и не смогли добиться нужных для себя результатов. Соединенные штаты крепко увязли в этой войне.

Источник:

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Метки: Вьетнам   авиация   сша   
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5  комментариев
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1k
Игорь 4 часа назад
Что один человек сделал, другой завсегда сломать может (с)
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Вован 2 часа назад
Как в 72-ом году во Вьетнаме, на МиГ-21 удалось обойти, новейшую систему РЭБ авиации США.
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2k
Frank Borman 3 часа назад
Вьетнам, Ханой. Останки Б-52, сбитого зенитной ракетой в 1972.
Вьетнам, Ханой. Останки Б-52, сбитого зенитной ракетой в 1972.
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28k
Азат Баширов 4 часа назад
Во Вьетнаме ВВС США потеряли 48 бомбардировщиков б-52
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5k
Агент Безопасной Национальности 4 часа назад
"Как в 72-ом году во Вьетнаме, на МиГ-21 удалось обойти, новейшую систему РЭБ авиации США"
================
П - Пунктуация. Ни с одной запятой не угадал - обе лишние.
Блин, ну сколько можно, а? Запятые ставятся по правилам, а не там, где делаешь паузу в устной речи...
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