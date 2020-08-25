"Как в 72-ом году во Вьетнаме, на МиГ-21 удалось обойти, новейшую систему РЭБ авиации США"

После 5 лет участия в боевых действиях во Вьетнаме американцы так и не смогли добиться нужных для себя результатов. Соединенные штаты крепко увязли в этой войне.
В конечном итоге все это привело к политическим потрясениям уже внутри самих США. Американские политики, понимая, чем все это может закончиться, стали искать пути выхода из этого конфликта.
Осенью 72-го года в Париже американцы сели за стол переговоров с представителями коммунистического Северного Вьетнама. Все шло к перемирию, но камнем преткновения стала жесткая позиция по отдельным вопросам правительства Южного Вьетнама.
Не приняв условия оппонентов, представители Демократической Республики Вьетнама покинули французскую столицу. Что бы вернуть их в переговорный процесс, американцы начали операцию «Лайнбэкер-2».
Для Вьетнамцев она стала настоящим кошмаром. Только в первый день бомбардировок на Ханой было сброшено более 20 тыс. бомб. В тротиловом эквиваленте это соответствовало атомной бомбе уничтожившей Хиросиму.
27 декабря 72-го года, получив боевой приказ, лейтенант Фам Туан вылетел на перехват американских бомбардировщиков В-52 «Стратофортресс», которые направлялись прямым курсом на Ханой.
До этого момента еще не одному вьетнамскому истребителю не удавалось сбить В-52.
Этот самолет являлся достаточно сложной целью для истребителя, так обладал большой высотой полета и применял тактику ночных налетов. На каждом бомбардировщике В-52 была установлена новейшая система радиоэлектронной борьбы, которая была способна ослепить любой имеющийся на то время истребитель. Найти и подобраться к нему, было практически невозможно.
Как только аппаратура бомбардировщика засекала облучение самолета локатором противника, операторы РЭБ принимались за работу. Аппаратура В-52 излучала радиоволны определенных частот, которые ослепляли локатор атакующего истребителя.
Зная об этом, вьетнамский летчик Фам Туан, который за 2 недели до этого уже потерпел фиаско, просто выключил локатор своего МиГ-21, так как работающий локатор мог предупредить противника о приближении истребителя. Но, и конечно же он не видел бомбардировщики.
Для первоначального наведения на цель была использована наземная радиолокационная советская станция, которая находилась на значительном удалении от цели. По этой причине и заглушить ее помехами с бомбардировщика B-52 не представлялось возможным.
Оператор локатора видел, как отметки целей, так и поднятый в воздух новейший на то время советский истребитель МиГ-21. Оператор наземной радиолокационной станции, передавая по радиосвязи устные команды Фам Туану, наводил на его курс американских бомбардировщиков.
Следуя указаниям, вьетнамский летчик выполнил необходимые маневры и зашел в хвост 3-ем американским бомбардировщикам B-52, и на высоте 10 тыс. метров он увидел их бортовые огни. Фам Туан доложил о визуальном контакте с противником.
Поступил приказ об уничтожении вражеской цели, и Фам Туан атаковал одного из них 2-мя ракетами, и конечно сбил последнего. Так Фам Туан стал первым летчиком в мире, которому удалось сбить чудо американской инженерной мысли В-52, который до этого момента считался неуязвимым.
Так впервые во Вьетнаме, на советском истребителе МиГ-21 удалось обойти, новейшую на то время, систему РЭБ, установленную на американском бомбардировщике B-52 и сбить его.
За этот подвиг Фам Туан был удостоен звания Героя вооруженных сил Вьетнама и награжден орденом Хошимина, который считается самой высокой вьетнамской наградой.
За все годы вьетнамской войны американцы потеряли всего два бомбардировщика В-52. Второй победный случай произошел уже на следующий день после победы Фам Туана. Именно после этого случая американцы перестали проводить подобные ночные акции. Так что в этой победе Миг-21 сыграл далеко не последнюю роль.
Источник:
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П - Пунктуация. Ни с одной запятой не угадал - обе лишние.
Блин, ну сколько можно, а? Запятые ставятся по правилам, а не там, где делаешь паузу в устной речи...