Как однажды пошутил Зигмунд Фрейд, "Иногда сигара — это просто сигара". Но если эта сигара была бы реквизитом в голливудском фильме, то она, скорее всего, была бы чем-то совершенно другим. В то время как реквизит должен чётко "читаться" в фильме, правда о его структуре зачастую бывает совершенно иной.

Иными словами, количество предметов реквизита знаменитых фильмов, которые на самом деле являются чем-то другим, могло бы заполнить собой отдельную студию.