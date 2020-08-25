Как придумали миелофон для "Гостьи из будущего"Что такое миелофон, думаю, объяснять не надо. Те, кто родился в позднем СССР, обязательно слышали об этом приборе для чтения мыслей из фантастических книг Булычёва. Даже если никогда не читали его...