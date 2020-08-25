Как однажды пошутил Зигмунд Фрейд, "Иногда сигара — это просто сигара". Но если эта сигара была бы реквизитом в голливудском фильме, то она, скорее всего, была бы чем-то совершенно другим. В то время как реквизит должен чётко "читаться" в фильме, правда о его структуре зачастую бывает совершенно иной.
Иными словами, количество предметов реквизита знаменитых фильмов, которые на самом деле являются чем-то другим, могло бы заполнить собой отдельную студию.
Самые большие виновники — это, конечно, фильмы на тему научной фантастики с их необходимостью в приспособлениях, которых на самом деле не существует, вынуждающие реквизиторов проявлять творческий подход и большую фантазию. От кухонных приборов, замаскированных под футуристические гаджеты, до обычных старых калькуляторов, заменяющих собой высокотехнологичные сканирующие устройства — одни вещи обычно превращаются в совершенно другие, поэтому только настоящие фанаты кино могут это заметить.
Вот несколько случаев, когда зрители заметили, что Голливуд использует обычные повседневные предметы в качестве реквизита.
1. "Пятый элемент" (1997)
Детонатор, который использовал один из мангалоров, можно найти сотнями в любой американской средней школе, потому что это обычный навесной замок.
2. "Звёздные войны" (1977)
Легендарный меч Люка Скайуокера — это на самом деле рукоятка от вспышки старого фотоаппарата.
3. "Отряд «Америка»: Всемирная полиция" (2004)
Орудие войны? Или кусачки для ногтей?
4. "Вспомнить всё" (1990)
Да-да, это футуристическое устройство, закреплённое на руке солдата... просто калькулятор.
5. "Звёздные врата: SG-1" (2000)
Продолжай сканировать в поисках подсказок, но этот GPS-навигатор Garmin сообщит тебе только то, где ты находишься.
6. "В поисках Галактики" (1999)
Этот инопланетный инструмент на самом деле является гинекологическим зеркалом. Если вам больше 14 лет, загуглите.
7. "Агенты «Щ.И.Т.»" (2020)
Эта высокотехнологичная бомба на самом деле является кулером для процессора.
8. "Дефективный детектив" (2006)
Заявленный в эпизоде "Дефективного детектива" как "голосовой анализатор стресса", этот предмет на самом деле является портативной игровой консолью PlayStation Portable (или PSP).
9. "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015)
Зоркий глаз фаната этого фильма заметил, что механическая рука Фуриосы приводится в движение двигателем Cox BabyBee .049 модели самолёта.
10. "Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар" (1980)
Никогда не покидайте Облачный Город без своей верной... мороженицы. Эта "пасхалка" настолько полюбилась фанатам "Звёздных войн", что есть даже фигурка, увековечившая этот кухонный прибор.
11. "Остаться в живых" (2008)
Монитор сердечного ритма, прикреплённый к руке персонажа, на самом деле является гитарным тюнером Korg.
12. "Лицензия на убийство" (1989)
Бадья с личинками, в которую Джеймс Бонд погружает руки, на самом деле представляет собой просто большое ведро с рыболовными приманками.
13. "Супербратья Марио" (1993)
"Оружие деэволюции", которую Король Купа использует для того, чтобы превратить своих врагов в их далёких эволюционных предков — это своего рода продакт-плейсмент: это аксессуар Nintendo Super Scope для игровой приставки Super Nintendo Entertainment System.
14. "Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза" (1999)
Одно из серебристых приспособлений в доме Анакина — на самом деле просто покрашенная с помощью баллончика игрушка для собак.
15. "Безумный Макс: Дорога ярости" (2015)
Зловещая маска на лице Макса — это на самом деле переделанный садовый инструмент.
Источник:
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В советских фильмах таких моментов тоже полно.
На первом же фото- не замок, а механическое временное реле. Смотри внимательно и увидишь, что цифры- секунды. И замок тут не при чем. Дальше просто тупо нет желания продолжать- кыча фейков. Пожалуй данное тематическое направление постов- не твоё. вернись к юмору и к флоре с фауной)))