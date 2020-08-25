Запрещенное удовольствие: опиумные притоны прошлого, в которые заманивали женщин

О том, что в прошлом жизнь отличалась от современной, известно всем. Однако некоторые пристрастия и увлечения наших предков сегодня кажутся дикими. В посте речь пойдет об опиумных комнатах, которые были когда-то популярны.
1. Курительная комната в Шанхае, 1936 год
2. Подобные комнаты существовали еще во времена Викторианской эпохи (на фото Нью-Йорк в 1925 году)
3. Употребление опиатов никак не контролировалось, поэтому долгое время все слои населения могли спокойно покупать запрещенные сегодня препараты
4. В XIX веке опиум продавался в аптеках, считали, что он помогает при многих заболеваниях
5. Негативные последствия, в том числе - привыкание, начали замечать лишь в XX веке
6. После этого и началась борьба с наркоманами
7. Китай, 1900
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9. Париж, 1932 год
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12. Женщин заманивали и одурманивали, поэтому притоны пользовались еще большей популярностью
13. Китай, 1907 год
14. Конфискованные трубки для курения опиума, 1923 год
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