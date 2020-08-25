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Запрещенное удовольствие: опиумные притоны прошлого, в которые заманивали женщин

Запрещенное удовольствие: опиумные притоны прошлого, в которые заманивали женщин (15 фото)

Автор:
25 августа 2020 11:11
Метки: исторические фото   опиум   прошлое   фото   фото из прошлого   
2317
15
О том, что в прошлом жизнь отличалась от современной, известно всем. Однако некоторые пристрастия и увлечения наших предков сегодня кажутся дикими. В посте речь пойдет об опиумных комнатах, которые были когда-то популярны.

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Метки: исторические фото   опиум   прошлое   фото   фото из прошлого   
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5  комментариев
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23k
parallax Час назад
Читайте про опиумную войну в Китае. Бриты тогда некисло заработали на торговле наркотой, посадив на иглу целую страну.
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184
Алексей 5 минут назад
Был в Амстердаме. Там обдолбыши так-же кучей валяются в кафе-шопе, как хомяки)) связь времен блин.
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1k
Карагандинская Полиграфия Полчаса назад
"Негативные последствия, в том числе - привыкание, начали замечать лишь в XX веке"(c) - Большое заблуждение - именно после выявления привыкания коронованные и правящие особы одного королевства и обратили особое внимание на сей продукт.
Последствия внимания получили название Опиумные войны.
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14k
Yorge 50 минут назад
Притонули чуваки.
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