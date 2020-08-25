Запрещенное удовольствие: опиумные притоны прошлого, в которые заманивали женщин

О том, что в прошлом жизнь отличалась от современной, известно всем. Однако некоторые пристрастия и увлечения наших предков сегодня кажутся дикими. В посте речь пойдет об опиумных комнатах, которые были когда-то популярны.

2. Подобные комнаты существовали еще во времена Викторианской эпохи (на фото Нью-Йорк в 1925 году) 0 Источник:

3. Употребление опиатов никак не контролировалось, поэтому долгое время все слои населения могли спокойно покупать запрещенные сегодня препараты 0 Источник:

4. В XIX веке опиум продавался в аптеках, считали, что он помогает при многих заболеваниях 0 Источник:

5. Негативные последствия, в том числе - привыкание, начали замечать лишь в XX веке 0 Источник: