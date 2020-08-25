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Ну сколько можно?

Ну сколько можно? (1 фото)

Автор:
25 августа 2020 05:01
Метки: беларусия   достали   мнение   
367
1
...беларусь-навальный-скрипали-навальный-митинги-митинги-митинги....

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Метки: беларусия   достали   мнение   
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10  комментариев
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167k
INVERTER 3 часа назад
Ну сколько можно?
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12k
vikklu 20 минут назад
Если бы люди не протестовали против произвола властей, не было бы и "чайного бунта" и страны США не существовало бы. Женщины оставались бы бесправными, рабочий день длился бы 12 часов, рабочая неделя была бы 6 дней, ну и ещё много кой-чего не было бы, если следовать твоей рабской идеологии.
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8k
MihailoSerbiya Час назад
Daaa, pro post zapostit zdes Vi avtor pravi na vseh 100 %. A vot 3.14doralam(liberalam) mozhno i leghko postit posti . S chem eto svyazano ne znayu no vizhu chto oni pachkami zdes postyat posti.Slava Bogu ih ewe ne mnoshko i stanut rastrelivat ...
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7k
Шурум-бурум 2 часа назад
очередной твинк псевдопатриота
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1k
SoulFox 2 часа назад
Какой информативно-обьективный пост...автор поста живёт в мире, где белое - это хорошее, а чёрное- плохое и полутонов не существует. Считай государство и власть - хорошо, оппозиция и критика власти - плохо. А в качестве аргументов - работай, тебе некогда другими делами заниматься.

Чисто теоретически, если власть не обращает внимания на проблемы автора и ведёт политику не отвечающую его интересам, то ничего лучше, чем больше работать он придумать не а состоянии?
Это все равно, что жена, живущая с мужем, который пьёт и регулярно её поколачивает, будет стараться больше угодить ему, чаще мыть и убираться дома, готовить больше и лучше.
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725
arcush 3 часа назад
Подозреваю, что афтору сего поста лет 12. Хочешь жить как баран - смотри телепузиков! Сиди на жопе ровно, шкуру твою и матери твоей уже запланировали пустить на очередные барабаны...
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1k
Буратино Автор поста arcush 2 часа назад
Я правильно понимаю, что вы скорее всего тот самый "экономист с высшим образованием", который считать не умеет даже с погрешностью? Ну и оскорбления - это видимо бонусом было, как высшей ступени эволюции.
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17k
Батончик с маком arcush 2 часа назад
иди работай, тунеядец.
или почитай книги, хоть одну. советую Булгакова почитать и задуматься, а не бегать с лозунгами.

Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.
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9k
Taximaxi Буратино 2 часа назад
Это вечно верещащий хомяк,засравший свою клетку и требующий новую. Ему насрать ,кто у него хозяин. Лишь бы поилку с кормушкой наполняли. Существо вонючее,грязное ,жадное и абсолютно бесполезное.
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