Ну сколько можно? Самим не надоело? Ленту листаешь и "навальный-беларусь-лукашенко", даже сейчас одна фотка и два поста запилино однотипных. Если уж сидят люди на зарплате - так хоть платите за качественный контент.



Вчера с мамой диалог был:

- а вы с папой ходили митинговать? (имеется ввиду начало 90-х)

- мы работали вообще-то, а потом и работы не стало.

Мама - инженер, папа тоже. Им некогда было этой всей дурью маяться. А потом, из-за бездельников, бегавших с флагами и требовавших "перемен" мои родители поехали в Польшу. Нет, не унитазы мыть. Коробейниками. Люди с образованием, высшим (а не как сейчас - каждый первый экономист, каждый второй юрист), возили из Польши игрушки елочные. Нет, потом то все наладилось, потому что люди с мозгами, но вот повторения 90-х почему-то не хотят.



ps даже пост здесь запилить сложно - то картинка не такая по ширине, то мелкая, то крупная, то еще чего-нибудь.