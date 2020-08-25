...беларусь-навальный-скрипали-навальный-митинги-митинги-митинги....
Ну сколько можно? Самим не надоело? Ленту листаешь и "навальный-беларусь-лукашенко", даже сейчас одна фотка и два поста запилино однотипных. Если уж сидят люди на зарплате - так хоть платите за качественный контент.
Вчера с мамой диалог был:
- а вы с папой ходили митинговать? (имеется ввиду начало 90-х)
- мы работали вообще-то, а потом и работы не стало.
Мама - инженер, папа тоже. Им некогда было этой всей дурью маяться. А потом, из-за бездельников, бегавших с флагами и требовавших "перемен" мои родители поехали в Польшу. Нет, не унитазы мыть. Коробейниками. Люди с образованием, высшим (а не как сейчас - каждый первый экономист, каждый второй юрист), возили из Польши игрушки елочные. Нет, потом то все наладилось, потому что люди с мозгами, но вот повторения 90-х почему-то не хотят.
ps даже пост здесь запилить сложно - то картинка не такая по ширине, то мелкая, то крупная, то еще чего-нибудь.
Вчера с мамой диалог был:
- а вы с папой ходили митинговать? (имеется ввиду начало 90-х)
- мы работали вообще-то, а потом и работы не стало.
Мама - инженер, папа тоже. Им некогда было этой всей дурью маяться. А потом, из-за бездельников, бегавших с флагами и требовавших "перемен" мои родители поехали в Польшу. Нет, не унитазы мыть. Коробейниками. Люди с образованием, высшим (а не как сейчас - каждый первый экономист, каждый второй юрист), возили из Польши игрушки елочные. Нет, потом то все наладилось, потому что люди с мозгами, но вот повторения 90-х почему-то не хотят.
ps даже пост здесь запилить сложно - то картинка не такая по ширине, то мелкая, то крупная, то еще чего-нибудь.
Авторский пост
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Чисто теоретически, если власть не обращает внимания на проблемы автора и ведёт политику не отвечающую его интересам, то ничего лучше, чем больше работать он придумать не а состоянии?
Это все равно, что жена, живущая с мужем, который пьёт и регулярно её поколачивает, будет стараться больше угодить ему, чаще мыть и убираться дома, готовить больше и лучше.
или почитай книги, хоть одну. советую Булгакова почитать и задуматься, а не бегать с лозунгами.
Что такое эта ваша разруха? Старуха с клюкой? Ведьма, которая выбила все стекла, потушила все лампы? Да ее вовсе и не существует. Что вы подразумеваете под этим словом? Это вот что: если я, вместо того, чтобы оперировать каждый вечер, начну у себя в квартире петь хором, у меня настанет разруха. Если я, входя в уборную, начну, извините за выражение, мочиться мимо унитаза и то же самое будут делать Зина и Дарья Петровна, в уборной начнется разруха. Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.