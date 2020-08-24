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Дореволюционная Россия на фотографиях

Дореволюционная Россия на фотографиях (59 фото)

Автор:
24 августа 2020 18:44
Метки: авиация   война   история   факты   фото   
1136
59
Авиация в период Великой (Первой Мировой) Войны

Источник:

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Метки: авиация   война   история   факты   фото   
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10  комментариев
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118k
Игорь 8 часов назад
Полинезиец, Марсель Плиа, член экипажа одного из бомбардировщиков типа "Илья Муромец", в форме Русской Императорской армии. На груди два Георгиевских креста за храбрость.
Полинезиец, Марсель Плиа, член экипажа одного из бомбардировщиков типа "Илья Муромец", в форме Русской Императорской армии. На груди два Георгиевских креста за храбрость.
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2k
Варяг 3 часа назад
Дореволюционная Россия на фотографиях
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4k
Злобный 3 часа назад
А прошло всего лишь 100 лет!!! И посмотрите на чём мы сейчас летаем!!!
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Комментарий удален. Причина: флуд
−72
nic 4 часа назад
бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх бульк х жвак хы хыыыы хх
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68
сергей 7 часов назад
Первые рыцари неба.
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3k
aleksander 8 часов назад
Удивительно видеть такие фото.
Сегодняшнее информационное поле предполагает, что история России началась в 1917 году
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37k
Сергей 8 часов назад
Слава изобретателю Жозефу Нисефор Ньепсу!
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384
satra 8 часов назад
Да, впечатляет!
Надо быть по-хорошему обезбашенным, что бы летать на таких табуретках.
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9k
Паша Эмильевич satra 7 часов назад
Ещё при этом и наносить урон врагу...
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1k
Сергей satra 6 часов назад
Табуретка - это что-то крепкое, приземлённое, а это чуть увеличенные воздушные змеи из бумаги и реечек. Да, эти люди великого мужества и жили одной мечтой о небе. Первопроходцы...
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Сергей

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