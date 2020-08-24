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«Руки-базуки» и Джигурда пришли в суд над Ефремовым

«Руки-базуки» и Джигурда пришли в суд над Ефремовым (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 августа 2020 14:36
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   видео   джигурда   ефремов   звезды   знаменитости   кирилл терешин   руки-базуки   суд   
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К Пресненскому суду, где идут заседания по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, приехал эпатажный актер Никита Джигурда и блогер-провокатор Кирилл Терешин, известный как Руки-базуки.

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Метки: 360подмосковье   видео   джигурда   ефремов   звезды   знаменитости   кирилл терешин   руки-базуки   суд   
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23  комментария
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39k
Максим Т. 2 часа назад
Клоуны, блдь
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50
Михаил 38 секунд назад
Скоро там все клоуны будут собираться, попиариться. Не суд, а шоу уродов.
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1k
прохожий 2 минуты назад
скажи мне кто твой друг
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32k
Example 6.2.6 17 минут назад
Ну давайте, ещё и Волочкову занесите на шпагате, а то без неё Шопито не полный.
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4k
Барт Симпсон 21 минуту назад
цирк уродов
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13k
Мария Коненкова Полчаса назад
Е..ть, а Руки-Базуки-то по-прежнему со своим уродством. Уж сколько писали, что ему то удаляют это безобразие с плеч, то чуть ли не ампутируют обе конечности, ан нет, при своих. Вот и верь инфе в тырнетах...
Про остальное сказать нечего, всё говно и фарс.
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7k
Maddy8 Мария Коненкова 17 минут назад
Он в по*рно пошёл) в телег*р*амм постоянно видео как он даёт неумелые се*кс уроки,а элитные прости*тутки за бабки на нём скачут.
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54
Анатолий Полчаса назад
Что один, что второй-демонтировать обоих. Срам. Позорят нацию.
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64k
Варакин Алексей Полчаса назад
Бузова была?
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56k
Доктор Джонс 48 минут назад
Руки-базуки? Это ж беременные руки...
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10k
Элитный тигр 50 минут назад
Дол.ба.е.бу руки еще не ампутировали? Вроде хотели...
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8k
котегRUS 56 минут назад
Цирк продолжается.. вот и клоуны подъехали
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−110
............ Час назад
бл.ядский цирк какой то
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2k
Юрий Злой Час назад
как говорится, два дебила это - способны творить чудеса...
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4k
Ivan Час назад
«Руки-базуки» и Джигурда пришли в суд над Ефремовым
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1k
Alphyn 2 часа назад
Суд над клоуном под комментарии клоунов. Дожили.
Эти чудаки теперь представители общества? Может хватит рекламировать этих юродивых? Сами же и даёте им возможность заработать.
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113
freepoint 2 часа назад
Это просто полный джигурдец уже.
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184k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Фрики на суде алкаша....
Шоу набирает обороты.
Всем хочется засветиться, а то о них уже подзабывать стали...
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29k
Опаньки 2 часа назад
посадите его уже в СИЗО и тут же суды перестанут переносить

но шоу затяжное, уже и цирк подвезли.
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2k
Олег 2 часа назад
Каков поп,таков и приход.
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23k
Fat Lynx Олег Час назад
Истину глаголешь!
Истину глаголешь!
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2k
Олег Fat Lynx 44 минуты назад
Класс!
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12k
Максим 2 часа назад
забыли уже всех этих долба,ёбов,решили напомнить о себе
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