«Руки-базуки» и Джигурда пришли в суд над Ефремовым

К Пресненскому суду, где идут заседания по делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова, приехал эпатажный актер Никита Джигурда и блогер-провокатор Кирилл Терешин, известный как Руки-базуки.
Одни знаменитости выступили против артиста. Например Олеся Малибу и Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки. Он назвал Ефремова Иудой и потребовал посадить артиста в тюрьму. А Джигурда наоборот защитил Ефремова и зачитал стих в его защиту.
Источник:
Ссылки по теме:
- Перезагрузка: бывшая звезда PornHub бомжует в подземелье Лас-Вегаса
- Кирилл «Руки-базуки» показал свою гордость после операции
- Угадай знаменитость по фотке
- Похрюкивает и не пьёт: о Ефремове на суде и клоунаде вокруг суда
- Михаилу Ефремову стало плохо в зале суда - актера госпитализировали с подозрением на инсульт
0
Новости партнёров
Загрузка...
Про остальное сказать нечего, всё говно и фарс.
Эти чудаки теперь представители общества? Может хватит рекламировать этих юродивых? Сами же и даёте им возможность заработать.
Шоу набирает обороты.
Всем хочется засветиться, а то о них уже подзабывать стали...
но шоу затяжное, уже и цирк подвезли.