Компания Disney выпустила в продажу костюмы для колясочников

Приятно видеть, как известные бренды стараются сделать свою продукцию подходящей для каждого человека, независимо от его физических особенностей. Такой подход называется инклюзивным. Хороший пример подала компания Disney, выпустив первую в истории линию маскарадных костюмов на Хеллоуин для колясочников в формате "костюм плюс чехол для инвалидной коляски".
Костюмы созданы по мотивам "Истории игрушек", "Суперсемейки-2" и "Золушки", и теперь каждый ребенок или подросток на Хэллоуин сможет превратиться в одного из своих любимых сказочных персонажей.
Давайте посмотрим на эти удивительные наряды
Чехлы подходят для большинства инвалидных колясок, поставляются с 12 или 22 поддерживающими пластиковыми трубками для дополнительной устойчивости, легко собираются и содержат все необходимые инструкции.
Надо признать: это выглядит потрясающе
В инструкции указывается, что при использовании костюма-чехла от Disney инвалидная коляска должна управляться помощником (то есть кто-то еще должен ее возить). Таким образом, для колясок с электроприводом эти чехлы использовать не получится.
Что касается одежды: она сшита так, чтобы можно было легко надеть ее на сидящего человека спереди; длина юбки у платья Золушки - до щиколотки, в платье по центру есть специальный откидной клапан для доступа к медицинскому зонду (при необходимости).
Как вам идея превратить инвалидную коляску в суперавтомобиль?
Золушка, прибывшая на бал в потрясающем платье и собственной карете, или Мистер Исключительный из "Суперсемейки" в футуристической машине своими костюмами точно поразят всех присутствующих.
А еще есть костюм Базза Лайтера - космического рейнджера из "Истории игрушек"
А главное - какая это радость для детей, ограниченных в развлечениях! Такой наряд на праздник - это просто мечта.
Смотрите, уже есть и первые счастливые обладатели таких костюмов
"Верь в свою мечту и когда-нибудь радуга на твоем небосклоне вновь засияет", - написала Анни Сегара, которой платье Золушки пришлось очень по душе.
Дизайнеры Disney - молодцы, что тут скажешь.
Дизайнеры Disney - молодцы, что тут скажешь.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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