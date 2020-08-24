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Компания Disney выпустила в продажу костюмы для колясочников

Компания Disney выпустила в продажу костюмы для колясочников (8 фото)

Автор:
24 августа 2020 12:17
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: disney   идея дизайнера   инвалид-колясочник   инвалидная колсяка   колясочники   костюмы для карнавала   костюмы на хэллоуин   хэллоуин   
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Приятно видеть, как известные бренды стараются сделать свою продукцию подходящей для каждого человека, независимо от его физических особенностей. Такой подход называется инклюзивным. Хороший пример подала компания Disney, выпустив первую в истории линию маскарадных костюмов на Хеллоуин для колясочников в формате "костюм плюс чехол для инвалидной коляски".

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: disney   идея дизайнера   инвалид-колясочник   инвалидная колсяка   колясочники   костюмы для карнавала   костюмы на хэллоуин   хэллоуин   
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1  комментарий
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likiloki Полчаса назад
Можно было сделать лучше. Выглядит дешевой бутафорией. Для компании Дисней - слабовато
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