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Фотоподборка

Фотоподборка (40 фото)

Автор:
23 августа 2020 23:23
Сообщество : ФотоМир
Метки: интересно   картинки   фото   
1127
40
Подборка интересных и красивых фотографий с просторов интернета

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Метки: интересно   картинки   фото   
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3  комментария
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7k
Prostovopros 9 часов назад
Как-то мой товарищ - танкист офицер спросил меня
- Как думаешь - какая главная трудность в танковых войсках?
- Ну выбрать правильную позицию, выстрелить точно и укрыться, -отвечаю
- Нет, - говорит он. Главная трудность - это вытащить танк из грязи. А если утонул в грязи по башню - то это вооще диссертация.
Как-то мой товарищ - танкист офицер спросил меня - Как думаешь - какая главная трудность в танковых войсках? - Ну выбрать правильную позицию, выстрелить точно и укрыться, -отвечаю - Нет, - говорит он. Главная трудность - это вытащить танк из грязи. А если утонул в грязи по башню - то это вооще диссертация.
Как-то мой товарищ - танкист офицер спросил меня - Как думаешь - какая главная трудность в танковых войсках? - Ну выбрать правильную позицию, выстрелить точно и укрыться, -отвечаю - Нет, - говорит он. Главная трудность - это вытащить танк из грязи. А если утонул в грязи по башню - то это вооще диссертация.
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поручик Ржевский Prostovopros 9 часов назад
Хи-хи, ха-ха? А кто и как будет вытаскивать этот танк? Этот улыбающийся "солдафон"?
Или пох...
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