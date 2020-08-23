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- 40 картинок, помогающих сравнить несравнимое
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- Как думаешь - какая главная трудность в танковых войсках?
- Ну выбрать правильную позицию, выстрелить точно и укрыться, -отвечаю
- Нет, - говорит он. Главная трудность - это вытащить танк из грязи. А если утонул в грязи по башню - то это вооще диссертация.
Или пох...