"Печальное соло на печатной машинке"

С Асей Марковной Пекуровской (род. 1940, ныне — русский американский прозаик, филолог и мемуарист) он познакомился на филфаковской лестнице ЛГУ. В 1960 году они поженились, Довлатов любил её безумно, но Ася предпочла неудачнику Сергею, отчисленному из универа, более успешного писателя-драматурга Василия Аксёнова (1932-2009), романы которого тогда уже печатались аж в журнале «Юность».

Когда она объявила Довлатову, что уходит, он сначала грозился самоубийством, но видя, что это не помогает, заперся с Асей в комнате, наставил на неё ружьё, кричал, что убьёт её, если она не останется. Но женщина была непреклонна — и писатель спустил курок. К счастью, рука его дрогнула, и пуля ушла в потолок. Услышав выстрел, в комнату ворвалась его мать, а Пекуровской удалось убежать. Больше она не вернулась. Довлатов же, как он потом писал, «отметил уход любимой 3-дневной пьянкой». Но официально развелись они лишь только 1968 году. А ещё через 2 года Ася родила от Сергея дочь Машу (так «внезапно» закончилась одна-единственная их встреча после развода). После чего она в 1973 году эмигрировала с дочерью в США, где вышла замуж за немца-программиста и поселилась в Калифорнии. Дочь живёт в Сан-Франциско, ныне — вице-президент рекламного отдела кинокомпании Universal Pictures, пишет слоганы для афиш, за каждый из которых зарабатывает столько, сколько не получил за всю свою жизнь её отец (которого она впервые увидела лишь на его похоронах).