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Печальное соло на печатной машинке

Печальное соло на печатной машинке (48 фото)

Автор:
23 августа 2020 22:37
Метки: имена   литература   память   
268
48
30 лет назад в Нью-Йорке скончался известный русский писатель Сергей Довлатов

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Метки: имена   литература   память   
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14  комментариев
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5k
albedo 2 часа назад
Это было тёмное РУССКОЕ пьянство,

Сергей Донатович Довлатов (урождённый Мечик, по паспорту Довлатов-Мечик) родился 3 сентября 1941 года в семье Доната Исааковича Мечика и Норы Сергеевны Довлатовой (Довлатян)
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Блин, а кто здесь русский?
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64k
Фома 4 минуты назад
Если честно , то не прочитал полностью весь пост , лень было читать , биографию его и так боле менее знаю , но поставлю плюс только за то , что вспомнили про этого писателя , мне нравятся его произведения , не все конечно , но большинство , а вот фильм про него не зашёл вообще , могли бы найти историю и получше , в его рассказах и повестях была и самоирония и понимание что это всё пис..., да депрессия присутствовала , но , они были веселые и самоиронией наполнены ,а при просмотре фильма "Довлатов" хочется удавиться от жуткого депрессняка исходящего от фильма , правда перед этим удавив почти всех причастных к фильму .
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71k
Авокадо 42 минуты назад
Довлатов 2 метровый еврей боксер..очень любимый и родной..
Довлатов 2 метровый еврей боксер..очень любимый и родной..
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5k
Агент Безопасной Национальности Час назад
"Печальное соло на печатной машинке"
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Соло на "Ундервуде" (с) Сергей Довлатов
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100
freepoint Час назад
Интересно, что бы он сейчас написал, в нынешнее время? Очень хотелось бы почитать, но... Жаль, очень жаль.
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5k
Агент Безопасной Национальности freepoint 56 минут назад
Подозреваю, что то, что он писал бы сейчас, не читалось бы.
Он был там и тогда, когда попало в жилу.
Как Игорь Мироныч Губерман со своими Гариками. Так и Довлатов - он оказался в нужное время в нужном месте.
Сейчас бы он не прокатил.
Но получаю ОГРОМНОЕ удовольствие, читая все, что он написал.
Довлатов - не Толстой, но уровня Аксенова - стопудово.
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5k
Агент Безопасной Национальности 2 часа назад
Прокрутил текст.
Увидел фото и сразу отреагировал: Довлатов - один из моих ...ну, не любимых (я женщин предпочитаю)...но ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЫХ писателей.
Наслаждаюсь, читая его. Мне подарили его полный сборник.
Я с женой и с детьми сгонял в те пушкинские места, где он был экскурсоводом.
Более того - мы остановились в том доме, где он жил. Это было просто - семья подруги моей жены выкупила его.
Несмотря на то, как он отзывался об Америке, Довлатов - НАШ. Почитайте его критику пендосов про спасение девушки, которая бросилась с моста.
К сожалению, некоторые уходят слишком рано.
Так иногда стараешься, лезешь в самое пекло - а воткуй...неберет!
Да, я в курсе, что у него были проблемы с сердцем, он много бухал.
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