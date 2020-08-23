Семь песен Никулина - от "Пьяной, полураздетой" до "Старого клоуна"

Вчера был день памяти Юрия Никулина, человека, любимого миллионами.
Вся его жизнь была связана с цирком, его второй стихией можно назвать кино (всенародную любовь ему принесли всё-таки фильмы).
Было и два больших хобби.
Про то, что он с детства собирал анекдоты, я думаю, многие знают. Но Никулин ещё и песни коллекционировал!
Любовь к песням передалась к нему от отца — в детстве любимым занятием Юры было лежать и петь с папой песни, которые тот записывал в тетрадь, и было их там около четырёхсот. Потом Никулин и сам стал записывать слова песен, которые ему нравились. Иногда и сам пробовал сочинять.
А семиструнная гитара стала его спутником от жизни!
Предполагаю Вашему вниманию подборку песен в исполнении Юрия Владимировича. Сразу предупреждаю: "Паровоза", "Султана" и "Зайцев" в подборке не будет. Их и так все наизусть знают. Песни будут другие!
Вот, например, "Цирковая колыбельная", спетая на "Голубом огоньке" в 1962 году. Музыка и слова — Юрий Никулин!
Цирк, который был жизнью Никулина, часто присутствовал в песнях, которые он пел. Это — "Песенка о цирке", спетая на творческом вечере Ардова в 1966 году. Слова — Никулинские (музыка Яна Френкеля).
Завершим цирковую тему песней "Старый клоун". Слова Булата Окуджавы, музыка Мееровича.
Следующее видео - необычное! Юрий Никулин поёт песню "Тарасовка" — о "Спартаке"!
Необычно оно тем, что на самом деле Никулин всю жизнь болел за московское "Динамо"!
Автор этой песни — близкий друг Никулина Леонид Куксо. Вот он как раз болел за "Спартак".
В отличие от предыдущих песен, у следующей точный автор неизвестен.
"Ты ходишь пьяная, полураздетая..."
Песня "Всё будет хорошо" — о жизни бедного еврея. Автор — Марк Соболь. Эту песню Никулин пел в передаче "Белый попугай", в том выпуске, который снимался в Израиле.
Но прикреплю я другое видео — семейное, любительское!
"Постой, паровоз" помнят все. Но это не единственная песня приблатнённого направления в репертуаре Никулина. На следующей записи он поёт одну из популярнейших лагерных песен — "По тундре"! Видео нет, здесь просто фотоклип.
Спасибо за внимание!
Светлая память Юрию Владимировичу!
Источник:
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