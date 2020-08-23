Семь песен Никулина - от "Пьяной, полураздетой" до "Старого клоуна"

Предполагаю Вашему вниманию подборку песен в исполнении Юрия Владимировича. Сразу предупреждаю: "Паровоза", "Султана" и "Зайцев" в подборке не будет. Их и так все наизусть знают. Песни будут другие!

Вот, например, "Цирковая колыбельная", спетая на "Голубом огоньке" в 1962 году. Музыка и слова — Юрий Никулин!