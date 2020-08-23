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Семь песен Никулина - от "Пьяной, полураздетой" до "Старого клоуна"

Семь песен Никулина - от "Пьяной, полураздетой" до "Старого клоуна" (2 фото + 7 видео)

Автор:
23 августа 2020 21:51
Сообщество : Кино
Метки: актер   интересно   никулин   
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Вчера был день памяти Юрия Никулина, человека, любимого миллионами.
Вся его жизнь была связана с цирком, его второй стихией можно назвать кино (всенародную любовь ему принесли всё-таки фильмы).
Было и два больших хобби.
Про то, что он с детства собирал анекдоты, я думаю, многие знают. Но Никулин ещё и песни коллекционировал!

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Метки: актер   интересно   никулин   
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2  комментария
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Олег 8 часов назад
Талантливейший разноплановый Актёр,обаятельный Человек с неповторимой мимикой,жестами,создавший незабываемые образы на экране и в цирке.Уважаю его даже только за то,что он фронтовик и горжусь тем,что жил с Ним в одно время.
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