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Алмазная афера на заводе «Кристалл»

Алмазная афера на заводе «Кристалл» (3 фото)

Автор:
23 августа 2020 20:27
Метки: СССР   интересно   криминал   
770
3

В мае 1981 года на стол Генерального прокурора СССР Александра Рекункова легло письмо от бывшего работника Смоленской фабрики по огранке природных алмазов "Кристалл" Ивана Казакова, осужденного областным судом за хищения драгоценных камней и спекуляцию валютными ценностями к исключительной мере наказания – расстрелу.

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Метки: СССР   интересно   криминал   
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3  комментария
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300
zeros68 51 минуту назад
Как будто "Человек и закон" прочитал.Спасибо.
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au3 Полчаса назад
насколько понял, не было контроля по штукам (ибо до... работы), а только по весу.
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−80
Обратная сторона Луны Полчаса назад
У нас среди рабочих было такое мнение, что мы берем как бы свое, а не государственное".

Ты здесь хозяин а не гость, тащи с завода каждый гвоздь! ©
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