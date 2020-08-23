Алмазная афера на заводе «Кристалл»

Ударник "теневого производства"

По оценке следствия, на Казакова работали около 40 человек, из них чекисты выделили в детальную разработку ближайшее окружение "дяди Вани", как звали Казакова в команде. В их числе оказался Александр Борисенков.



Из анкеты арестованного:

"Борисенков Александр Дмитриевич, 1950 года рождения, в г. Смоленске, русский, образование 10 классов, ранее не судим, кандидат в члены КПСС..."



Обдирщик алмазов Борисенков не раз становился победителем социалистического соревнования, выполняя план на 150–170 процентов при хорошем качестве продукции. Между тем передовик производства в 1973 году "вырастил" первый собственный бриллиант и по 1979 год успел, по данным следствия, похитить около сотни бриллиантов общим весом 119 каратов и около 80 алмазных полуфабрикатов –всего на 674 тысячи 500 рублей.



Казаков привлекал Борисенкова к поиску новых рынков сбыта драгоценных камней за пределами Смоленска, и тот вывел "дядю Ваню" на покупателей в лице польских строителей, работавших в Белоруссии. Когда в 1975 году Казаков, предупрежденный знакомым милиционером из внешней охраны фабрики, что им интересовался куратор из ОБХСС, решил не искушать судьбу и уволиться с предприятия, он передал бразды правления преступной группой Борисенкову. Обдирщик вовлекал в нее нечистых на руку работников-одиночек, руководил ими, распределял деньги, полученные от продажи драгоценных камней.



В отличие от знатного обдирщика Борисенкова, Эдуард Куртенков был "ударником" теневого изготовления бриллиантов. По данным следствия, самое большое их количество вышло из его рук.



Из анкеты арестованного:

Куртенков Эдуард Сергеевич, 1947 года рождения, в г. Смоленске, русский, беспартийный, образование среднее, женат, трое несовершеннолетних детей. Ранее не судим.



На фабрику он пришел в 1965 году. "За период работы показал себя с отрицательной стороны, – указывалось в характеристике на Куртенкова, представленной суду. – Постоянно проявлял личную недисциплинированность. К работе относился халатно, норму выработки выполнял на 60–70 процентов. Имеет выговоры за нарушения инструкции по работе с алмазами и за прогулы. В марте 1969 года против Куртенкова было возбуждено уголовное дело по факту хулиганства. Передано в товарищеский суд коллектива, который вынес ему порицание, а администрация перевела его до исправления в подсобные рабочие..." Такое снисходительное отношение к Куртенкову некоторые были склонны объяснять тем, что отец Куртенкова многие годы служил в областном управлении МВД.



В суде Куртенкову было предъявлено обвинение в том, что он с сентября 1973 года по октябрь 1979-го "совершал хищения природных драгоценных камней, являющихся валютными ценностями, в особо крупных размерах, и продавал их, тем самым нарушая правила о валютных операциях". В ходе предварительного следствия ему был задан вопрос о том, чем он объясняет хищения на "Кристалле". Он ответил: "Массовое воровство происходило из-за того, что плохо поставлена воспитательная работа. У нас среди рабочих было такое мнение, что мы берем как бы свое, а не государственное". И объяснил, что полученные за ворованные бриллианты деньги рабочие использовали по-разному: "Кто-то оставлял на черный день, кто просто сразу проедал..."



Сам Куртенков, получавший на фабрике 150 рублей, за 300 рублей в месяц нанял владельца "волги", которые привозил его на работу и забирал после окончания смены. Он мог позволить себе на такси с приятелями приехать в Москву, покутить в ресторане, а затем на том же такси вернуться в Смоленск.



Бывший следователь УКГБ Табачков рассказал о таком случае. Как-то Куртенкову пришлось добираться домой на трамвае. Билета он не взял, а когда вошедший в вагон контролер потребовал заплатить штраф, он достал пятирублевую купюру и демонстративно пробил ее на компостере и протянул ее контролеру (проезд на трамвае стоил 5 копеек). Оставлял он и на "черный день". По данным следствия, через его руки за несколько лет прошли 123 неучтенных бриллианта весом 155 каратов, часть из них он заложил в тайник, устроенный на могиле отца. Но при проведении следственного эксперимента установили, что он пуст. Подозрение в том, что камни перепрятала сестра арестованного, доказать не удалось.





Всесоюзная сходка похитителей бриллиантов

Куртенков, как и Борисенков, по поручениям Казакова искал пути сбыта смоленских бриллиантов на черных рынках страны, минуя при этом посредников. Но Казаков пришел к мысли, что ему нужен человек, которому он мог полностью доверять и направлять в длительные вояжи по стране для заключения сделок с крупными оптовыми покупателями. При этом он не должен быть связанным непосредственно с фабрикой. В конце концов, "дядя Ваня" остановился на кандидатуре своего старшего брата Николая.



Из анкеты арестованного:

"Казаков Николай Алексеевич, 1923 года рождения, в деревне Новая Смоленской области, русский, беспартийный, слесарь со средним образованием, на пенсии. Без определенных занятий. Ранее трижды судим".



За первой сделкой Казакова-старшего в Смоленске с "купцами" из Армении младший брат наблюдал из машины, припаркованной недалеко от места встречи. В ходе переговоров была достигнута договоренность о регулярных поставках в Армению, а далее в Иран. С того дня и до ареста в 1979 году Николай Казаков совершил десятки незаконных операций с огромными валютными ценностями. И впоследствии попал в число основных фигурантов уголовного дела.



Первый пункт сбыта бриллиантов Казаков-младший организовал на Краснинском рынке областного центра еще в 1972 году, затем еще в нескольких районах города и загородном мотеле. Постепенно торговля смоленскими драгоценными камнями вышла за переделы города и области. Продукция, изготовленная подпольно на местной фабрике, появилась в Сочи, Алуште, Юрмале, Риге. И, конечно, в Москве.



Но у команды Казакова со временем появились конкуренты на Украине, в Белоруссии и Армении, где были открыты фабрики, вошедшие во всесоюзное объединение "Кристалл". В декабре 1978 года по инициативе Казакова в санатории "Красный бор" под Смоленском тайно встретились расхитители алмазов из этих республик, чтобы установить взаимовыгодное партнерство и "цивилизованный" раздел черных рынков сбыта драгкамней. "Делегаты" сошлись на том, что в целях повышения доходов необходимо избавляться от услуг перекупщиков и наладить прямой выход на крупных московских и зарубежных покупателей. А "дядя Ваня" в заключительном слове призвал к взаимному доверию, "честному" сотрудничеству и увеличению выпуска "собственных" бриллиантов.



Казаков не подозревал, что его подпольный "трест" уже попал в поле зрения Комитета Госбезопасности. В СССР готовились принять многочисленных участников и гостей летних Олимпийских Игр 1980 года и чекисты загодя "очищали" столицу от "нежелательных элементов": так в ходе нескольких оперативных мероприятий на черном валютном рынке задержали нескольких продавцов больших партий драгоценных камней, в том числе московскую валютную проститутку Александру Кристинсен и жителя Каунаса Геннадия Александрова. Эксперты установили их происхождение – Смоленская фабрика. Кристинсен и Александров на допросе показали, что приобрел бриллианты для продажи покупателям из Европы, а Александров сказал, что получил их у некого Куртенкова из Смоленска. Чекисты областного центра к тому времени уже установили наружное наблюдение за людьми, подозреваемыми в торговле неучтенными бриллиантами в городе и области, а также выявили места, где заключались такие сделки, а показания Александрова ускорили события. Были поставлены на ноги и управления КГБ в других регионах, где отмечались случаи реализации бриллиантов. Близилась развязка.



Операция "Бриллиантовая паутина"

О ходе операции, которой в КГБ дали кодовое название "Бриллинтовая паутина", докладывали непосредственно Председателю Совета Министров Алексею Косыгину, которого обеспокоили масштабы преступных посягательств на валютно-кредитную систему государства. Аресты начались в 1979 году. Бывший старший следователь по особо важным делам КГБ СССР Борис Чечеткин в своих воспоминаниях привел любопытную деталь: Куртенкова арестовали в Москве на квартире его сестры на улице "Матросская Тишина", на которой расположено известное СИЗО.



О подробностях арестов в Смоленске рассказал тележурналистам бывший оперативный уполномоченный УКГБ по Смоленской области Владимир Куклин. По его словам, старшим группы, которым предстояло задержать братьев Казаковых, Борисенкова и некоторых других подозреваемых, вручили конверты с адресами и планом действий, которые они вскрыли только после того, как выехали с территории управления. Главного организатора "алмазной аферы" дома и в городе не нашли, он каким-то образом узнал о готовящейся поимке и накануне улетел в Кисловодск, где решил на первое время затеряться среди партийно-чиновничьей публики в одном из санаториев. В руки КГБ он попал 5 ноября 1979 года.



Следствие по уголовному делу о хищениях на Смоленской фабрике велось около 2 лет. "Дядя Ваня" долгое время отказывался указать на тайники, где он хранил драгоценные камни, а когда пошел на сотрудничество со следствием, только в одном из пяти тайников нашли 153 "собственных" бриллианта, 35 алмазов, 6 слитков золота и россыпь золотых монет царской чеканки. А его подельники показывали, что Казаков похитил в общей сложности около 10 000 тысяч камней. Его брат места своих "заначек" следствию так и не указал. В тайнике Борисенкова нашли более 600 тысяч рублей.



За год до ареста фигурантов "алмазной аферы", а именно 21 сентября 1978 года, Совмин принял постановление № 786 "О частичном изменении Постановлений Совета Министров СССР от 11 июля 1957 г. № 820 и от 20 марта 1970 г. № 180". Документом многократно увеличивались размеры материальной ответственности лиц, виновных в хищении, недостаче и сверхнормативных потерях драгоценных металлов, драгоценных камней и других валютных ценностей. Так вот, по подсчетам экономистов из КГБ, преступная группа Казакова нанесла государству колоссальный по тем временам ущерб – 13 миллионов рублей.



В областной суд дело было передано в апреле 1981 года. Суд решил, что братья Казаковы, Куртенков и Борисенков представляют исключительную опасность для общества, своими действиями они подрывали экономическую мощь советского государства. За хищения драгоценных камней в крупных размерах в составе организованной группы, нарушение правил о валютных операциях и спекуляцию валютными ценностями при отягчающих обстоятельствах все четверо были приговорены к смертной казни.



Вместо эпилога

В 2006 году председатель Смоленского областного суда Владимир Войтенко в интервью журналу "Судья" (№ 6 (918), 2006) рассказал, что "опытный, зрелый судья областного суда", рассматривавший нашумевшее дело на фабрике по производству бриллиантов, после процесса "так сказать, развинтился, дал слабину. А ведь был на хорошем счету. Но у него хватило ума самому уйти в отставку".



