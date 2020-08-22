Актер, которого невозможно переиграть: история Евгения Леонова

В последние годы жизни, которые пришлись на постсоветское время, актер почти не снимался. Он не видел себя в новом кино – слишком изменилась жизнь и ее восприятие. Новые ценности, отношения между людьми, где во главе стояли деньги, ему не нравились.



В эти года Евгений Леонов продолжал ездить по стране с творческими вечерами. Выступал на заводах перед трудовыми коллективами.



- Помню, он к нам приехал в начале 90-х на завод «Радиатор» в Екатеринбурге, - рассказал один из бывших сотрудников предприятия. – Он простой, добрый, говорил с нами так, как будто много лет нас знал. А ведь он подростковом возрасте и сам трудился на заводе. Очень теплые воспоминания о той встрече остались.



Не стало актера 29 января 1994 года перед подготовкой к очередному спектаклю. Оторвался тромб.