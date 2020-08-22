Актер, которого невозможно переиграть: история Евгения Леонова

Когда Олега Басилашвили утвердили на роль Андрея Бузыкина в фильме «Осенний марафон» Георгия Данелии, режиссер сказал актеру – «не пытайся переиграть Леонова». На удивленный вопрос Олега Валериановича, зачем же переигрывать, Даления ответил, что некоторые пытаются, и ничего хорошего из этого не выходит. «Просто играй свою роль. А Леонов… его переиграть все равно не получится».
В этом есть гениальная «самость», уникальность Евгения Павловича: простой, с доброй улыбкой, герои похожи во многих фильмах, а переиграть не получится.
Евгений Леонов родился в простой рабочей семье в Москве в 1926 году. Отец – инженер на авиационном заводе, мать – домохозяйка. Старший брат Петр, который позже тоже стал авиаконструктором.
Евгений Леонов родился в простой рабочей семье в Москве в 1926 году. Отец – инженер на авиационном заводе, мать – домохозяйка. Старший брат Петр, который позже тоже стал авиаконструктором.
СИЛА ИСКУССТВА
Будучи подростком в годы войны Евгений вместе с семьей трудился на заводе, его определили учеником токаря. Чуть позже он поступает в Авиационный приборостроительный техникум. Но уже в этом возрасте он начинает заниматься самодеятельностью: ходит в кружок, участвует в постановках.
На третьем курсе Леонов понимает, что хочет быть артистом, и уходит из техникума, после чего поступает в Московскую театральную студию при столичной филармонии. На вступительных испытаниях будущий актер читал стихи с таким серьезным видом, что комиссия задумалась, точно ли молодому человеку стоит быть актером, или же лучше вернуться изучать авиастроение? Но взяли.
С 1947 года Леонов стал работать в театре на вторых ролях. Денег было совсем немного, но удавалось худо-бедно свести концы с концами – своей семьи тогда у Евгения Павловича не было.
Чтобы хоть как-то заработать, Леонов стал сниматься в эпизодических ролях в кино: «Счастливый рейс», «Дело Румянцева», «Не имей сто рублей». Эпизоды, эпизоды, в общем, первые десять лет в карьерном отношении актер топтался на месте.
С 1947 года Леонов стал работать в театре на вторых ролях. Денег было совсем немного, но удавалось худо-бедно свести концы с концами – своей семьи тогда у Евгения Павловича не было.
Чтобы хоть как-то заработать, Леонов стал сниматься в эпизодических ролях в кино: «Счастливый рейс», «Дело Румянцева», «Не имей сто рублей». Эпизоды, эпизоды, в общем, первые десять лет в карьерном отношении актер топтался на месте.
ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
Евгений Леонов был в жизни человеком скромным, стеснительным и интеллигентным. Общаться с девушками он не привык – считал себя полноватым. Свою судьбу актер нашел в Свердловске.
Туда актер приехал на гастроли с театром, вечером отправился с другом гулять по улицам города – Карла Либкнехта, Свердлова. Его коллега познакомился с двумя девушками, пригласив их прогуляться. Друг и девушки громко болтали, а Леонов больше молчал и улыбался.
Ванду – одну из двух девушек, гость из Москвы покорил чтением стихов. Вернувшись в столицу, актер стал звонить уралочке, пригласил ее в гости. Родителям Евгения Павловича Ванда понравилась, и пара вскоре сыграла свадьбу. В 1959 году в семье Леоновых родился сын Андрей.
Ванду – одну из двух девушек, гость из Москвы покорил чтением стихов. Вернувшись в столицу, актер стал звонить уралочке, пригласил ее в гости. Родителям Евгения Павловича Ванда понравилась, и пара вскоре сыграла свадьбу. В 1959 году в семье Леоновых родился сын Андрей.
РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА
В начале 60-х познакомился с молодым режиссером Георгием Данелией. Их первой совместной работой стал фильм «Тридцать три», который в 1965 году был представлен на суд комиссии в Министерство культуры, после чего его положили на полку.
Данелия считал Леонова настоящим самородком, и снимал актера практически во всех своих фильмах.
В 1968 году Евгений Леонов пришел на службу в Московский театр имени Маяковского, где сразу получил роль Сергея Найденова в постановке «Дети Ванюшина». С худруком театра Андреем Гончаровым у Евгения Павловича были натянутые отношения. Начальник считал, что актер слишком часто отвлекается на съемки в кино, что негативно отражается на показах спектаклей.
Данелия считал Леонова настоящим самородком, и снимал актера практически во всех своих фильмах.
В 1968 году Евгений Леонов пришел на службу в Московский театр имени Маяковского, где сразу получил роль Сергея Найденова в постановке «Дети Ванюшина». С худруком театра Андреем Гончаровым у Евгения Павловича были натянутые отношения. Начальник считал, что актер слишком часто отвлекается на съемки в кино, что негативно отражается на показах спектаклей.
Неприятный инцидент с участием Гончарова и Леонова произошел в начале 70-х годов. Актер жил недалеко от рыбного магазина «Океан» и по-приятельски общался с его директором.
Как-то во время очередного похода директор уговорил актера сняться в рекламе магазина: на него надели халат и колпак. И он бесплатно снялся в небольшом рекламном ролике, в котором призывал советских граждан покупать рыбу.
Гончаров, посмотрев ролик, публично оскорбил Леонова: мы вам мало платим? Давайте шапку пустим по кругу, чтобы вам не пришлось сниматься в рекламе. Это было сказано худруком при коллегах звезды кино.
Актера этот инцидент очень обидел. Он сначала практически перестал общаться с Гончаровым, а в 1974 году перешел на работу в Ленком под руководством Марка Захарова.
Как-то во время очередного похода директор уговорил актера сняться в рекламе магазина: на него надели халат и колпак. И он бесплатно снялся в небольшом рекламном ролике, в котором призывал советских граждан покупать рыбу.
Гончаров, посмотрев ролик, публично оскорбил Леонова: мы вам мало платим? Давайте шапку пустим по кругу, чтобы вам не пришлось сниматься в рекламе. Это было сказано худруком при коллегах звезды кино.
Актера этот инцидент очень обидел. Он сначала практически перестал общаться с Гончаровым, а в 1974 году перешел на работу в Ленком под руководством Марка Захарова.
ТРУДОГОЛИК
1970-е годы – самые плодотворный период работы Евгения Леонова в кино. Один за другим выходят киноленты с участием актера, ставшие классикой советского кинематографа. «Белорусский вокзал», «Джентльмены удачи», «Большая перемена», «Афоня», «Старший сын», «Мимино», «Обыкновенное чудо», «Осенний марафон».
В 1980-е Леонов снимается заметно меньше, акцентируя свою деятельность на театре. По словам коллег, он не пропускал ни одного спектакля, даже когда болел.
Такой бешеный ритм не мог не сказаться на состоянии здоровья: в 1988 году во время гастролей в Германии у Леонова произошла клиническая смерть, после чего он почти месяц пробыл в коме, а потом еще четыре месяца восстанавливался.
В 1980-е Леонов снимается заметно меньше, акцентируя свою деятельность на театре. По словам коллег, он не пропускал ни одного спектакля, даже когда болел.
Такой бешеный ритм не мог не сказаться на состоянии здоровья: в 1988 году во время гастролей в Германии у Леонова произошла клиническая смерть, после чего он почти месяц пробыл в коме, а потом еще четыре месяца восстанавливался.
В последние годы жизни, которые пришлись на постсоветское время, актер почти не снимался. Он не видел себя в новом кино – слишком изменилась жизнь и ее восприятие. Новые ценности, отношения между людьми, где во главе стояли деньги, ему не нравились.
В эти года Евгений Леонов продолжал ездить по стране с творческими вечерами. Выступал на заводах перед трудовыми коллективами.
- Помню, он к нам приехал в начале 90-х на завод «Радиатор» в Екатеринбурге, - рассказал один из бывших сотрудников предприятия. – Он простой, добрый, говорил с нами так, как будто много лет нас знал. А ведь он подростковом возрасте и сам трудился на заводе. Очень теплые воспоминания о той встрече остались.
Не стало актера 29 января 1994 года перед подготовкой к очередному спектаклю. Оторвался тромб.
В эти года Евгений Леонов продолжал ездить по стране с творческими вечерами. Выступал на заводах перед трудовыми коллективами.
- Помню, он к нам приехал в начале 90-х на завод «Радиатор» в Екатеринбурге, - рассказал один из бывших сотрудников предприятия. – Он простой, добрый, говорил с нами так, как будто много лет нас знал. А ведь он подростковом возрасте и сам трудился на заводе. Очень теплые воспоминания о той встрече остались.
Не стало актера 29 января 1994 года перед подготовкой к очередному спектаклю. Оторвался тромб.
ДОБРЫЙ ЧЕЛОВЕК
В прессе много писали о добром характере актера, об этом говорили и его коллеги. Поэтому можно просто привести пример, показывающий, насколько широкой души был этот человек.
Периодически актер приносил домой бездомных животных, которых случайно находил на улице: кошки, собаки – всех отмывали, лечили, раздавали. Евгений Павлович самолично их кормил, ухаживал за ними. Как-то несколько месяцев в семье жил кот Вася.
Однажды под дверь квартиры подкинули коробку с семью щенками. Супруга актера Ванда в растерянности позвонила мужу, спросив, что с ними делать. «Оставь. Приеду – раздам», - ответил Леонов.
И правда, вернулся с гастролей, взял щенков и поехал на рынок. Толпа сразу окружила актера – сам Леонов щенков раздает. А он, перед тем, как отдать очередного питомца в чужие руки, спрашивал: а Вы добрый человек? Справитесь?
Однажды под дверь квартиры подкинули коробку с семью щенками. Супруга актера Ванда в растерянности позвонила мужу, спросив, что с ними делать. «Оставь. Приеду – раздам», - ответил Леонов.
И правда, вернулся с гастролей, взял щенков и поехал на рынок. Толпа сразу окружила актера – сам Леонов щенков раздает. А он, перед тем, как отдать очередного питомца в чужие руки, спрашивал: а Вы добрый человек? Справитесь?
Штукатура Колю в фильме "Афоня" сыграл Евгений Леонов. В противовес разгильдяю Афоне Коля считался у авторов фигурой положительной: он аккуратный, здраво рассуждает, интересуется международной политикой и мечтает о всеобщей коммуникабельности.
А вот Евгений Павлович наоборот, своего героя не уважал, говорил, что Коля эгоист еще хуже, чем Афоня.
А вот Евгений Павлович наоборот, своего героя не уважал, говорил, что Коля эгоист еще хуже, чем Афоня.
На репетиции Леонов вынул из кармана бумажку с телефоном, и из нее на стол случайно выпало несколько монет. Он убрал монетки и записку в карман и сказал:
– Смотри.
Он снова достал бумажку из кармана, из нее снова высыпались монетки. Он снова аккуратно их собрал и положил в карман.
– Понял? – спросил он у Георгия Данелия.
– Что?
– Какой говнюк твой штукатур! Две недели прожил у человека, пил, ел, а самому жалко три гроша оставить!
Евгений Павлович всегда искал в своих героях отрицательные черты – считал, что так образ объёмнее.
– Смотри.
Он снова достал бумажку из кармана, из нее снова высыпались монетки. Он снова аккуратно их собрал и положил в карман.
– Понял? – спросил он у Георгия Данелия.
– Что?
– Какой говнюк твой штукатур! Две недели прожил у человека, пил, ел, а самому жалко три гроша оставить!
Евгений Павлович всегда искал в своих героях отрицательные черты – считал, что так образ объёмнее.
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теплом повеяло от этого поста. все роли Леонова добрые,человечные и немножечко с юмором и хитрецой - большой АРТИСТ и ЧЕЛОВЕК.ДОЛГАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ