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Актер, которого невозможно переиграть: история Евгения Леонова

Актер, которого невозможно переиграть: история Евгения Леонова (11 фото + 1 видео)

Автор:
22 августа 2020 11:59
Сообщество : Кино
Метки: Евгений Леонов   актер   видео   история   кино   факты   
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Когда Олега Басилашвили утвердили на роль Андрея Бузыкина в фильме «Осенний марафон» Георгия Данелии, режиссер сказал актеру – «не пытайся переиграть Леонова». На удивленный вопрос Олега Валериановича, зачем же переигрывать, Даления ответил, что некоторые пытаются, и ничего хорошего из этого не выходит. «Просто играй свою роль. А Леонов… его переиграть все равно не получится».

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Метки: Евгений Леонов   актер   видео   история   кино   факты   
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4  комментария
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2k
Олег 2 часа назад
Какие бы слова в превосходной степени я не высказал бы в адрес этого замечательного Мастера перевоплощения,/органичному в любой роли/ и замечательному Актёру их будет мало.Замечательный и неповторимый,-таких больше не будет.
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3k
Еркен 40 минут назад
"На речке, на речке на том бережочке ...."
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13k
Ego sum qui sum 2 часа назад
настолько искренние улыбки обычно бывают только у детей
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5k
радик геннадиевич 2 часа назад
теплом повеяло от этого поста. все роли Леонова добрые,человечные и немножечко с юмором и хитрецой - большой АРТИСТ и ЧЕЛОВЕК
теплом повеяло от этого поста. все роли Леонова добрые,человечные и немножечко с юмором и хитрецой - большой АРТИСТ и ЧЕЛОВЕК.ДОЛГАЯ ЕМУ ПАМЯТЬ
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