Суду всё ясно: Ефремов заявил, что его могли силой затащить в его же авто и отказался от адвоката

Михаил Ефремов, показания которого сегодня заслушал Пресненский суд, заявил, что его могли силой затащить в его же собственный автомобиль. Правда актёр отметил, что на 100% у него нет в этом уверенности, однако он чувствует уверенность в этом на 80%.



Артист в очередной заявил, что плохо помнит тот день, но при этом, при этой плохой памяти, на 80% уверен, что его затащили в его собственный автомобиль силой.



«Я не дам 100%, но на 80% могу сказать, что сидел на пассажирском сиденье. Я склоняюсь к этому. Более того я склоняюсь к тому, что меня туда затащили», — цитирует ТАСС слова Ефремова.



Ефремов также попросил суд направить его на восстановление памяти в институт имени Сербского, однако суд отказал ему в этом.



Адвокат артиста Эльман Пашаев завил сегодня на суде, что Ефремов перевёл по почте по 200 тыс. рублей каждому потерпевшему, что от его имени сделали помощники адвоката.



Это, честно говоря, уже вообще ни в какие ворота, что называется. Потерпевшие не раз высказывались в прессе, что отказываются от компенсаций вне суда, кроме того, трое из четверых протерпевших предъявили иски к Ефремову на 1 рубль.



То, что им было переведено по почте по 200 тыс. рублей в счёт какой-то компенсации, говорит о том, что это самовольство и самоуправство адвоката артиста, а также деньги, что называется, пытались вручить им насильственно, вот таким способом, чрез почту.





В итоге сегодня, артист Ефремов на суде отказался от услуг адвоката Эльмана Пашаева и его помощников, что, честно говоря, Ефремову надо было сделать давно, так как линия защиты ведёт его к самому максимальному из возможных приговору по этому делу.



Однако сегодняшний отказ Ефремова от адвоката — это попытка самого Ефремова и его же адвоката, затянуть процесс. Ефремов сообщил на суде, что желает, чтобы Пашаев остался консультантом. Это говорит о заранее подготовленной такой акции, чтобы затянуть процесс.



Свои процессуальные действия его адвокат уже выполнил. Сторона обвинения, сторона защиты уже заслушана, заслушан и сам Ефремов. С понедельника оставались только прения и приговор. И тут, Ефремов решил сменить адвоката. Очень смешно…



Пока суд найдёт ему адвоката, пока назначит, пока новый адвокат ознакомится с делом, пока заявит новые ходатайства, так и затянется дело.



До этого момента, Ефремов со своим адвокатом всячески пытались затянуть суд, но все попытки не увенчалась успехом. Тут и «инсульт» Ефремова, и попытка адвоката Пашаева назначить новую экспертизу, попытка отправить дело на новое расследование, попытка сегодня отправить Ефремова в институт имени Сербского, попытка заявить отвод судье сегодня.



И после того, когда все эти попытки оказались безуспешными, Ефремов заявил о смене адвоката, уже тогда, когда это не имеет вообще никакого значения, кроме как затягивания дела.



Вот тут и надо вспомнить заголовок статьи «Суду всё ясно». А ясно следящее — что Ефремов, да, лично Ефремов, всеми силами, всеми фибрами, как угодно, любым способом, любым путём — пытается избежать наказания, затянуть процесс, ввести всех в заблуждение, выкрутиться, извернуться.



Со стороны Ефремова — это крайне подло, гадко и низко. Ефремов, кроме того что алкоголик, кроме того, что совершил пьяное ДТП со смертью человека, как это понятно было и до суда и во время него сейчас, оказался ещё и откровенным подлецом, в самых низменных проявлениях этого понятия.



Что же, всему этому, в конечном итоге, должен будет дать оценку суд, который, вполне теперь ясно, эту оценку даст. Тяжёлый приговор Ефремову обеспечен.



В конечном счёте, именно таких людей и нужно изолировать от общества, и на долго.



фото: фотоархив Tochka Zрения



текст: Александр Точка



Издание Tochka Zрения