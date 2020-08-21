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Суду всё ясно: Ефремов заявил, что его могли силой затащить в его же авто и отказался от адвоката

Суду всё ясно: Ефремов заявил, что его могли силой затащить в его же авто и отказался от адвоката (1 фото)

Автор:
21 августа 2020 20:47
Сообщество : Сетевое издание Tochka Zрения
Метки: Суд над Ефремовым   дело ефремова   ефремов   общество   пашаев   пресненский суд   происшествия   скандалы   
1301
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17:30, Москва, Tochka Zрения, Есть такая народная присказка «Суду всё ясно», которая часто применяется людьми тогда, когда ситуация проясняется. Так и с делом Ефремова, после сегодняшних заявлений артиста в суде, становится всё ясно.

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Метки: Суд над Ефремовым   дело ефремова   ефремов   общество   пашаев   пресненский суд   происшествия   скандалы   
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13  комментариев
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Вася 3 часа назад
малодушное трусливое жалкое подлое циничное оборзевшее чмо
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2k
Fatima Habiba 2 часа назад
Мерзкий спектакль одного актёра...продолжается
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617
Олег 3 часа назад
Мне нравится артист Михаил Ефремов.
Алкоголь, к сожалению, многим испортил жизнь. Случившееся дтп- ужасная трагедия, хотя и закономерная! Но то, что происходит сейчас, сто крат хуже уже содеянного! Это самый худший путь, который можно было выбрать? Как дальше жить с этим? Как будут чувствовать себя твои родственники? Как на тебя посмотрят твои предки?
Мне нравится артист Михаил Ефремов. Алкоголь, к сожалению, многим испортил жизнь. Случившееся дтп- ужасная трагедия, хотя и закономерная! Но то, что происходит сейчас, сто крат хуже уже содеянного! Это самый худший путь, который можно было выбрать? Как дальше жить с этим? Как будут чувствовать себя твои родственники? Как на тебя посмотрят твои предки?
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8k
кира Олег Час назад
У алкоголиков на такой стадии нет понятия "совесть", и уж тем более его совершенно не волнуют предки. Папа тоже грешил излишней страстью к спиртному. Ефремов сейчас озабочен только тем, как не сесть и продолжать бухать. Больше его не волнует ничего.
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18k
Вишенка Крокодилова 3 часа назад
Ой, а только что автору было его "искренне жаль"!
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8k
ss 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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935k
Сергей 3 часа назад
Когда же Вам надоест мусолить эту тему?!

Виноват - ответит!
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12k
Александр Сергей 2 часа назад
Вряд ли... Через полгода "подзабудется", а потом "бегущей строкой" в новостях: "три года условно, с лишением вод.прав на два года..."
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7k
Александр 3 часа назад
Из той же оперы, что затащили в его авто.
Кто спал в моих штанах и насрал в них?
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15k
Bridge Александр 3 часа назад
И молодой корнет на балу мундир облевал.
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5k
Михаил 4 часа назад
артист.....мля
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