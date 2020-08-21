Пиво в советских фильмах

Кстати, я полюбил этот напиток именно в подобной ситуации - после парной в городской бане очень хотелось пить, а кроме пива у банщика ничего не продавалось. Ну я и решил - ну пьют же люди, чем я хуже. С тех пор грешен, люблю пиво