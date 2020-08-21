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Пиво в советских фильмах

Пиво в советских фильмах (19 фото)

Автор:
21 августа 2020 19:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: история CCCP   кино   пиво   
1403
19
Разыскивая фотоматериал о советском пиве в интернете, я заметил, что периодически вперемешку с фотографиями попадаются кадры из наших старых фильмов. Вот я и решил вспомнить те фильмы, в которых главные герои (да и не главные) пьют пиво

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Метки: история CCCP   кино   пиво   
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39  комментариев
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638
Горец U 4 часа назад
А как же "Любовь и голуби"?!!!!
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2k
Олег Горец U 3 часа назад
А как же пост внимательно посмотреть?
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143
Вячеслав 20 минут назад
Фильм "Ты мне , я тебе."
Фильм "Ты мне , я тебе."
Фильм "Ты мне , я тебе."
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3k
Юра Гагарин 21 минуту назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
PLT LDR 37 минут назад
эх... захотелось легкого Кёльнского...
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3k
Руслан Час назад
"Покровские ворота"

"Покровские ворота"
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3k
Ежик Час назад
А как же "Большая перемена"?
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92
Valeriy Sosnitsky Ежик Час назад
А последнее фото с какого фильма???
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4k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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415
Павел 2 часа назад
Жизнь хороша...
И жить хорошо...
А хорошо жить ещё лучше!

Всех с тяпницей!
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2k
kirka72 2 часа назад
Пиво в советских фильмах
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8k
alexis 2 часа назад
"Троица" и ещё в одном фильме пивко попивала.

Ссылка www.youtube.com
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7k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Хромоножка, 1930г.
Хромоножка, 1930г.
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7k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Волга-Волга
Волга-Волга
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7k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Королева бензоколонки
Королева бензоколонки
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7k
Михаил 3 часа назад
К знатокам советского пива вопрос. Как оно было на вкус (по сравнению с современным пивом)? Сам, в силу юного возраста попробовать советское пиво не успел.
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415
Павел 7guest 2 часа назад
А потом ещё 2 бокала...
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2k
ОлегМ Михаил Час назад
Очень напоминает жигулевское в СССР и срок хранения всего 8 суток.
Очень напоминает жигулевское в СССР и срок хранения всего 8 суток.
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1k
Лока Сафонов Автор поста ОлегМ 54 минуты назад
карачаевское пил,на розлив в 1990 году,пил и еще хотелось и липкое было ..хотя мужики всегда говаривали-разбодяжили опять
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1k
Лока Сафонов Автор поста Михаил 51 минуту назад
оно пьется и еще хочется.не было такого,чтобы кружку выпил и вроде как уже живот полный ,типа больше не лезет.иногда попадается такое,но в большинстве своем сплошная химия.
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3k
Юра Гагарин Михаил 23 минуты назад
Сложно сказать,
портилось быстро, но свежее на вкус было приятно-натуральным, намного лучше нынешних.
но свежее трудно было застать, чаше попадалось уже с осадками на дне.
а вот какое я пиво пивал в Москве!
Вах-вах-вах, я его называл медовым, правда надо было в очереди отстоять изрядно, но оно того стоило.
Приятное, как бы тягучее, густого оттенка.
Не сравнить с тем что продавали в наших мусосрансках
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7k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Кубанские казаки, 1949г.
Кубанские казаки, 1949г.
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7k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Пиво в советских фильмах
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7k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Весна на Заречной улице
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Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Москва слезам не верит
Москва слезам не верит
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7k
Андрей Ватрушкин 3 часа назад
Покровские ворота
Покровские ворота
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86k
сапер Водичка 3 часа назад
Пиво в советских фильмах
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1k
PLT LDR сапер Водичка 39 минут назад
Он мне рубль должен!
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13k
Александр Сучков 3 часа назад
Блин, школота с 1 сентября многие на удаленке. Мы тут повесимся с этими дэбилами,.....
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Александр Сучков 3 часа назад
Опять про пиво и СССР? Автор, ну хоть ты бы погуглил, что уже БАЯНЕЩЕЕ-БАЯНИЩЕ!!! Ну успокойтесь вы УЖЕ!!! ДЕТИ!!!
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7guest Александр Сучков 2 часа назад
Вы не любите пиво или переживаете за школоту?
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