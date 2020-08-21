Пиво в советских фильмах

Разыскивая фотоматериал о советском пиве в интернете, я заметил, что периодически вперемешку с фотографиями попадаются кадры из наших старых фильмов. Вот я и решил вспомнить те фильмы, в которых главные герои (да и не главные) пьют пиво
Разыскивая фотоматериал о советском пиве в интернете, я заметил, что периодически вперемешку с фотографиями попадаются кадры из наших старых фильмов. Вот я и решил вспомнить те фильмы, в которых главные герои (да и не главные) пьют пиво
Кстати, вспомнил я не так уж и много. И первый что пришёл на ум - главная новогодняя комедия. Ведь в бане четыре друга начали именно с пива. Правда потом они перешли на более крепкий напиток ))
Кстати, я полюбил этот напиток именно в подобной ситуации - после парной в городской бане очень хотелось пить, а кроме пива у банщика ничего не продавалось. Ну я и решил - ну пьют же люди, чем я хуже. С тех пор грешен, люблю пиво
Очень хорошо показана пивная в другом рязановском фильме - "Берегись автомобиля"
Деточкин открывает душу Подберёзовикову именно за кружкой пенного напитка, правда "фирменного", с добавкой
Гимном любителей пива стала песня из комедии другого прославленного комедиогрофа - Леонида Гайдая.
Вячеслав Невинный в комедии "Не может быть" популярно объяснил что губит людей
В другой знаменитой гайдаевской комедии - "Кавказская пленница" знаменитая троица Трус, Балбес, Бывалый утоляют жажду пенным напитком
-Жить, как говорится, хорошо!
-А хорошо жить еще лучше .
-Точно!
-А хорошо жить еще лучше .
-Точно!
Кстати, знаменитая троица пила пиво в ещё одном фильме, уже не гайдаевском
"Семь стариков и одна девушка" - ещё один фильм с употреблением пенного
- Граждане, пейте пиво! Оно вкусно и на цвет красиво! - Вещал будущий Портос Валентин Смирнитский
Ещё один фильм где было не мало пива на столе - "Москва слезам не верит"
- А что вообще в мире делается?
- Стабильности нет
- Стабильности нет
А как аппетитно пили пиво на пирсе персонажи фильма "Любовь и голуби"!
Любил пропустить кружечку баварского и знаменитый Штирлиц в "17 мгновений весны"
И невозможно не вспомнить "Пиво только членам профсоюза" в "Золотом телёнке"
Что ещё?
в "Афоне" герои Куравлёва и Леонова познакомились именно в пивной
Семён Семёныч в "Бриллиантовой руке" тоже предпочитал пенное
Герои "Белых рос"
и "Вокзала для двоих"
"Мы из джаза"
и "Старики-разбойники" замечены за употреблением пива
Хотел на этом закончить, но вспомнился ещё один фильм - "Большая перемена"
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Метки: история CCCP кино пиво
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И жить хорошо...
А хорошо жить ещё лучше!
Всех с тяпницей!
портилось быстро, но свежее на вкус было приятно-натуральным, намного лучше нынешних.
но свежее трудно было застать, чаше попадалось уже с осадками на дне.
а вот какое я пиво пивал в Москве!
Вах-вах-вах, я его называл медовым, правда надо было в очереди отстоять изрядно, но оно того стоило.
Приятное, как бы тягучее, густого оттенка.
Не сравнить с тем что продавали в наших мусосрансках