Спецназ ФСБ задержал торговцев оружием

Мотострелковую роту можно было до зубов вооружить тем арсеналом, который сотрудники ФСБ изъяли у контрабандистов. В преступную группу входили жители Московской области, Санкт-Петербурга и мастера-оружейники, из Тульской области, как высококлассные специалисты.
Учитывая, что фигуранты дела о незаконном обороте оружия, хранили арсеналы у себя дома, к захвату привлеки спецназ ФСБ. Бойцы штурмовали адреса рано утром, чтобы застигнуть «оружейников» врасплох.
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угу. но я против любой "власти".
я не раб.
да и не вам бандеровцам рассуждать об этом.
вы пресмыкающиеся. иак и будет.