FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Криминал 275 постов • 196 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
Спецназ ФСБ задержал торговцев оружием

Спецназ ФСБ задержал торговцев оружием (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 августа 2020 16:59
Сообщество : Криминал
Метки: 360подмосковье   видео   контрабандисты   опг   оружие   преступность   спецназ   фсб   
615
1
1
Мотострелковую роту можно было до зубов вооружить тем арсеналом, который сотрудники ФСБ изъяли у контрабандистов. В преступную группу входили жители Московской области, Санкт-Петербурга и мастера-оружейники, из Тульской области, как высококлассные специалисты.

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: 360подмосковье   видео   контрабандисты   опг   оружие   преступность   спецназ   фсб   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
8k
Енот Полиграфович 3 часа назад
ну насчет мотострелковой роты спиз...нули немножко)))).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Дмитрий 46 минут назад
Я не понял дома взрывать будут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
995
Свирепый Бамбр Час назад
Там и на взвод не хватит... У меня дома больше ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
43k
Albert GER Свирепый Бамбр 51 минуту назад
Ты адресс в ФСБ сообщи
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
995
Свирепый Бамбр Albert GER Полчаса назад
Они и так знают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Александр Сучков 2 часа назад
Какое потрясающее знание Автора про "мотострелковую роту", реально- ржака. Автор, Читай внимательно составляющую МСР! (Мотострелковая рота на БМП состоит из управления роты (11 чел.), трёх мотострелковых взводов по 30 человек и по три БМП-2 в каждом. Так что расслабся со своим конфискачем от ФСБ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
−2
Долой пуйлогнид! 3 часа назад
"DonNerka Долой пуйлогнид! 7 минут назад Абрыгашка, тварь дрожащая, ты же в курсе, что таких ссыкунов, как ты, в рЭволюционЭры не берут?"

угу. но я против любой "власти".
я не раб.

да и не вам бандеровцам рассуждать об этом.

вы пресмыкающиеся. иак и будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: флуд
−5
Долой пуйлогнид! 3 часа назад
а как же хохлосепары из лугандонии? которых пуйло в Россию зовет. или они с вилами воюют? ))))))) ну или кадыркинские макаки? или пуйлодепутаты, которые стреляют в гостиницах и супермаркетах.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
DonNerka Долой пуйлогнид! 3 часа назад
Абрыгашка, тварь дрожащая, ты же в курсе, что таких ссыкунов, как ты, в рЭволюционЭры не берут?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Любовь, месть и протесты: премьера аниме-клипа от рок-группы «Kleinod» Любовь, месть и протесты: премьера аниме-клипа от рок-группы «Kleinod» В Москве задержали советника главы "Роскосмоса" В Москве задержали советника главы "Роскосмоса" Маленький, но смертоносный боевой робот Маленький, но смертоносный боевой робот В Краснодаре умерла "доктор Смерть" - лжехирург Алена Верди В Краснодаре умерла "доктор Смерть" - лжехирург Алена Верди В результате стрельбы во время похорон в Чикаго пострадали не менее 14 человек В результате стрельбы во время похорон в Чикаго пострадали не менее 14 человек В страшной аварии под Саранском несколько человек сгорели заживо В страшной аварии под Саранском несколько человек сгорели заживо
Кот шашлык

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

309180



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Ошибки парней на первых свиданиях, которые привели к краху
4
286
Ошибки парней на первых свиданиях, которые привели к краху
Почему шелковые шарфы были обязательным элементом экипировки летчиков
5
50
Почему шелковые шарфы были обязательным элементом экипировки летчиков
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Депрессия: что это такое?
1
16
Депрессия: что это такое?
Как приучить ребенка есть зелень
0
13
Как приучить ребенка есть зелень
Самые откровенные купальники звезд (51 фото)
Самые откровенные купальники звезд (51 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
4
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#история#кино#смешные#дети#россия#авто авария#звери#сша
#юмор#факты#интересное#авария#прикольные#космос#смешно#автомобили#знаменитости#навальный
#прикол#животные#дтп#картинки#на различный вкус#природа#СССР#девушки#смех#авария дня

На что жалуетесь?

Вернуться