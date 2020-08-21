Создание бренда LG. История компании GoldStar

Началось всё во времена Второй мировой войны, в промышленном Корейском городе Пусан. Именно там Ку Ин Хвэ решает открыть своё дело...
Предыстория
В 1942 году во власти Кореи находились японские оккупанты. Ими был отдан приказ, по которому все жители Кореи были обязаны сдать свои коротковолновые приемники государству. Так власти хотели изолировать население от новостей, поступающих извне.
Соответственно, изъятые устройства были уничтожены. Так Корея оказалась полностью изолированной от "внешних связей".
Появление GOLDSTAR
Спустя десятилетия данное событие дало о себе знать. Большинство населения не имело связи с внешним миром. Печатная пресса тогда была дорога в изготовлении и не могла охватывать все регионы а радиоприёмники оставались лишь у единиц...
Положить конец назревшей проблеме решает местный предприниматель Ку Ин Хвэ. Ранее он успешно занимался производством средств личной гигиены и бытовой химии. У него тогда уже был 20 летний опыт по успешному ведению бизнеса.
Так в 1958 году основывается Корейская компания GOLDSTAR. Идею создания компании по производству электроники Ку Ин Хвэ вынашивал достаточно долго. Заручившись поддержкой президента Чжун Хи, он начинает воплощать свою идею в жизнь.
Первое время компания набирала обороты для более успешного старта. В этом GOLDSTAR, да и самой Корее помогали зарубежные страны, которые вносили денежные инвестиции и поставляли современное оборудование для производства. Корея в те годы в прямом смысле слова существовала за счет поддержки зарубежных стран.
Так, 15 ноября 1959 года поступает в продажу первое радио, произведенное в Корее. В последующие несколько лет, радиоприемники "Goldstar A-501" и "Goldstar T-701" становятся бестселлерами.
Успех тут же вселяет уверенность в силы компании. Ку Ин Хвэ уже тогда ставит себе цель- стать номер один не только в Корее но и в других странах.
Уже в 60-е годы техника Goldstar занимает первые позиции как по качеству изготавливаемой продукции так и по доходам от продаж среди своих конкурентов.
Спустя год, продукцией компании начинает пользоваться даже скорая помощь Южной Кореи. Речь идет о новом автоматизированном телефонном коммутаторе, который здорово сокращал временные задержки.
Корейский производитель почти каждый год радовал население страны новыми устройствами. Сначала на конвейер запустили недорогие холодильники, позже черно-белые телевизоры, стиральные машины, кондиционеры и т.д.
Одновременно с производством электроники, продолжался выпуск и косметических средств Lak Hui (которую Ку Ин Хвэ основал ранее). Позже он решает вложиться и в энергетику. Так в 1967 году начинается строительство нефтеперерабатывающего завода.
В 1970-е годы разработка новой техники все еще продолжалась. Так, впервые в Южной Корее стартовали продажи цветных телевизоров.
Для этого, Goldstar пришлось
поглотить приобрести частную телекомпанию Pusan Munhwa. Это было сделано для того, чтобы запустить цветное вещание. Иначе зачем все эти новомодные телевизоры? Тогда еще до появления видеомагнитофонов было далеко...
Впрочем, далеко не так, как может показаться. Поскольку уже в 1973 году на заводах Goldstar начинается разработка видеомагнитофонов. Однако, популярность завоевывают они немного позже, поскольку изначально стоили такие устройства неприлично дорого. Первый видеомагнитофон на полках магазинов появляется лишь в 1979 году.
К тому моменту, вторая компания Lak Hui переименовывается в Lucky Co., Ltd. Компания продолжает производить ПВХ-продукцию. Так в 1978 году компания начинает производство пластиковых окон. Тогда в Корее с подобными удобствами жизни были еще не знакомы.
Видеомагнитофоны тогда были фактически полностью аналоговыми. Первый цифровой видеомагнитофон начинает производится в 1981 году. Именно тогда видеомагнитофоны начинают обретать популярность. Еще в том же году выпускается первый Корейский компьютер. Однако, успехом данная затея не увенчалась.
Зато более успешным стало строительство первого заводу Goldstar за рубежом. Так, в американском штате Алабама начинается производство Корейских телевизоров.
В 1980-е годы компания запускает производство проигрывателей компакт-дисков. Сюда можно отнести не только плееры, но и приводы CD для компьютеров и иных устройств. Кроме того, компания освоила производство цветных видеокамер. К концу 80-х годов, предприятия Goldstar и Lucky располагаются не только в Южной Корее и США, но и в Филиппинах, Таиланде, Германии, Италии, Индонезии и даже в Египте.
В 1991 году основывается новая компания "Lucky Goldstar Welfare Foundation". Кстати, существует данная компания и сейчас. Но немного под другим наименованием: "LG Welfare Foundation".
Слияние Lucky и Goldstar
В 1995 году Ку Джагён осознает что пора отказаться от брендов Lucky и Goldstar. Необходимо было сделать один монобренд, который смог бы поднять предприятия на новый уровень. Так появилась LG, которая существует и по сей день. Подразделение, занимающееся производством электроники прозвали LG Electronics.
После всех проведенных "реформаций" Ку Джагён ушёл на пенсию. На пост председателя совета директоров группы компаний был назначен его сын - Ку Бонму.
Вскоре компанией LG Electronics был заключен контракт с IBM. Необходимо это было для совместной разработки мультимедийных технологий.
Тогда уже мир "с корнями" переходил на "цифру" и LG от этой тенденции отставать никак не мог. И вскоре компания презентовала первую в мире 60-дюимовую плазменную панель. Конечно, в 1998 году запустить массовое производство подобных устройств было просто невозможно, потому устройство так и осталось экспериментальным.
И на этом компания не останавливалась. LG Electronics одной из первых изготовила жидкокристаллический телевизор с разрешением 4К. Далее идёт первая гибкая, цветная электронная бумага, первый смартфон с двухъядерным процессором, первый смартфон с поддержкой 3D, самый тонкий телевизор в мире и т.д...
Источник:
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ТРИ мать его холодильника, сдохло за 7 лет, две замены полностью по гарантии. последний спихнул задешево и вздохнул спокойно. стиралка сломалась на второй год. микроволна перестала отвечать на кнопки ровно через полтора года. эта ядская панель из двух слоев фольги стоит как половина печи.
в ТВ задранный с завода ток подсветки приводит к выгоранию линеек.
ЛГ нексус - один из самых говеных телефонов по качеству сборки, постоянно отваливается или чип блютуз-вафля или целиком проц.
4 монитора в офисе, 22 дюйма прожили чуть больше года - погасла подсветка.
нет уж - лучше бы они как голдстар продолжали технику делать.
видики, телики, СВЧ, после того как стали LG, потиху стали выкарабкиваться из ямы и как по мне , сейчас делает вполне качественную продукцию.
LG одно время продолжила эту традицию но с уже LCD мониторами. Поломки сами по себе (вздувшийся кондёры, лампы подсветки, итд) было легко починить теоретически, но на практике пока разберёшь все матерные слова вспомнишь, а пока соберёшь ещё и новые придумаешь.
Сейчас ситуация кстати начинает потихоньку меняться, работу над ошибками они небольшую сделали, но не во всех моделях и не во всех ценовых категориях.
С телефонами вот правда у них не пошло, купил в 2005 году раскладушку, она пол дня поработала и накрылась. Деньги вернули в магазине без вопросов.
В 2014 году приобрел микроволновку LG и стиралку - обе до сих пор работают без вопросов.