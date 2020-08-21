Создание бренда LG. История компании GoldStar

Предыстория

В 1942 году во власти Кореи находились японские оккупанты. Ими был отдан приказ, по которому все жители Кореи были обязаны сдать свои коротковолновые приемники государству. Так власти хотели изолировать население от новостей, поступающих извне.

Соответственно, изъятые устройства были уничтожены. Так Корея оказалась полностью изолированной от "внешних связей".

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Спустя десятилетия данное событие дало о себе знать. Большинство населения не имело связи с внешним миром. Печатная пресса тогда была дорога в изготовлении и не могла охватывать все регионы а радиоприёмники оставались лишь у единиц...

Положить конец назревшей проблеме решает местный предприниматель Ку Ин Хвэ. Ранее он успешно занимался производством средств личной гигиены и бытовой химии. У него тогда уже был 20 летний опыт по успешному ведению бизнеса.