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Создание бренда LG. История компании GoldStar

Создание бренда LG. История компании GoldStar (10 фото)

Автор:
21 августа 2020 14:53
Метки: бренды   интересно   техника   
1915
10

Началось всё во времена Второй мировой войны, в промышленном Корейском городе Пусан. Именно там Ку Ин Хвэ решает открыть своё дело...

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Метки: бренды   интересно   техника   
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25  комментариев
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4k
Вася 14 часов назад
как вспомню аж слёзы накатываются

как вспомню аж слёзы накатываются
как вспомню аж слёзы накатываются
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13k
st2004 2 часа назад
нынешняя лыжа - говно низкопробное.
ТРИ мать его холодильника, сдохло за 7 лет, две замены полностью по гарантии. последний спихнул задешево и вздохнул спокойно. стиралка сломалась на второй год. микроволна перестала отвечать на кнопки ровно через полтора года. эта ядская панель из двух слоев фольги стоит как половина печи.
в ТВ задранный с завода ток подсветки приводит к выгоранию линеек.
ЛГ нексус - один из самых говеных телефонов по качеству сборки, постоянно отваливается или чип блютуз-вафля или целиком проц.
4 монитора в офисе, 22 дюйма прожили чуть больше года - погасла подсветка.

нет уж - лучше бы они как голдстар продолжали технику делать.
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−4
Виктор 4 часа назад
В 90ые техника ГолдСТар кормила все сервисы бывшего СССР, ломалось много и регулярно,
видики, телики, СВЧ, после того как стали LG, потиху стали выкарабкиваться из ямы и как по мне , сейчас делает вполне качественную продукцию.
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1k
Vic Twin Виктор 2 часа назад
Странно. Летели отечественные Горизонты. Купил ГолдСтар и закрыл тему. За то время, что у меня он пахал, разные родственники по несколько телевизоров поменяли.
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45k
alertol 5 часов назад
Goldstar делали омерзительные телевизоры, летели там сами кинескопы, если какой нибудь Samsung летел каждый божий год, то замета детали это 5 болтов и 5 минут с паяльником, если полетел Goldstar то это только в помойку.

LG одно время продолжила эту традицию но с уже LCD мониторами. Поломки сами по себе (вздувшийся кондёры, лампы подсветки, итд) было легко починить теоретически, но на практике пока разберёшь все матерные слова вспомнишь, а пока соберёшь ещё и новые придумаешь.

Сейчас ситуация кстати начинает потихоньку меняться, работу над ошибками они небольшую сделали, но не во всех моделях и не во всех ценовых категориях.
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25
Денис Сверхувниз 6 часов назад
LG годные стиралки, пылесосы, СВЧ, телики, смартфоны(хотя к телефоны были г полное), холодильники тоже норм. Аудио-видео воспроизводящие устройства в плане надежности норм а по звуку и картинке так. Но опять же в своей ценовой категории отличный бренд
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18
User_1742609 6 часов назад
Я собирал Спектрум в 89 году и покупал Z80, на котором огромными буквами были написано GOLD STAR, покупал за 35 ещё тех рублей!
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9k
Seledochnik 6 часов назад
У меня видак LG был в 1996 году, вроде норм тащил.
С телефонами вот правда у них не пошло, купил в 2005 году раскладушку, она пол дня поработала и накрылась. Деньги вернули в магазине без вопросов.
В 2014 году приобрел микроволновку LG и стиралку - обе до сих пор работают без вопросов.
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5k
Александр Seledochnik 6 часов назад
А у меня,у мамки,до сих пор на антресолях лежит видак LG,стерео!
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15k
жорик 7 часов назад
голдстар был норм, а лыжы почемуто говно... парадокс
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7k
HUBLOT 8 часов назад
Создание бренда LG. История компании GoldStar
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12k
Hairy. 10 часов назад
А мне вот не везло никогда с этой фирмой, все девайсы ломались, от видаков голдстаровских до телефонов, муз. центров и кинотеатров домашних-все до единого ломались, с другими фирмами такого повального лагания не было. Теперь стороной обхожу лыжи.
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1k
Слава Кокаинум Hairy. 9 часов назад
Мыши плакали, кололись...
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12k
Hairy. Слава Кокаинум 9 часов назад
Точняк)) Сколько раз себе говорил, не бери это г.., так нет же, думал может в этот раз прокатит.. не прокатывало..
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2k
Raf 12 часов назад
LG с ноутбуками не очень логично поступили. Первые ноутбуки НР делались на заводах LG и по соглашению под маркой ДП не могли продаваться на рынках, где были представлены НР. Потом когда соглашение закончилось все знали ноутбуки HP? но никто LG. Когда они стали поступать к нам их никто не брал.
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2k
Raf 12 часов назад
А что за первый "цифровой" видеомагнитофон в 1981 году?
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137k
☭Cheкаво☭ 13 часов назад
До сих пор есть рабочий телик маленький цветной этой марки, 37 см что ли по диагонали), на него пиво проливалось случайно с полки, ни чо, пашет)
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137k
☭Cheкаво☭ 13 часов назад
*с таким пультом еще, кто помнит).....кстати такие пульты и сейчас зачем то продаются, новодел без названия уже.
*с таким пультом еще, кто помнит).....кстати такие пульты и сейчас зачем то продаются, новодел без названия уже.
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8k
БарНалей ☭Cheкаво☭ 11 часов назад
А LG сдох бы
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2k
Олег Белов ☭Cheкаво☭ 10 часов назад
Я помню, давно это было. У меня такой пульт отказал (который с телевизором шел) купил на базаре новый так сын пульт расколотил моей гантелей в первый день.
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9k
vvv 13 часов назад
У LG качество говно стало.
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1k
ваня панкин 14 часов назад
голдстар был прекрасен, а вот элджи... увы увы...
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8k
БарНалей ваня панкин 11 часов назад
Голдстар это руллез, а лыжа фекалий
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4k
Вася 14 часов назад
годный пост.
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11k
aman90 14 часов назад
Не раскрыта тема логотипа в форме ломаного пакмена.
Не раскрыта тема логотипа в форме ломаного пакмена.
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