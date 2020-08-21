Фантастическая внушаемость, немыслимая наивность или что-то еще: почему верят в заряженную воду и вышки 5G

А может все вместе и сразу? Наверняка. Но ведь сегодня смеются над теми, кто ходил на эти сеансы, испытывают презрение к тем, кто собирал толпы на стадионах и погружал в гипнотический экстаз миллионы, кто ставил банки у телевизоров. Но ведь ничего в мире не меняется. Сами посудите насколько у людей сильна вера во что-то необычное...