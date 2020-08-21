Фантастическая внушаемость, немыслимая наивность или что-то еще: почему верят в заряженную воду и вышки 5G

А может все вместе и сразу? Наверняка. Но ведь сегодня смеются над теми, кто ходил на эти сеансы, испытывают презрение к тем, кто собирал толпы на стадионах и погружал в гипнотический экстаз миллионы, кто ставил банки у телевизоров. Но ведь ничего в мире не меняется. Сами посудите насколько у людей сильна вера во что-то необычное...
Сегодня есть несколько претензий к той стране, граждане которой , как везде вещали, самые читающие, самые думающие, самые умные
Экстрасенс Аллан Чумак «заряжает» воду в плавательном бассейне «Чайка», 1992 год.
Первое: состояние медицины явно было не на высоте, т.к. люди прибегали к каким угодно способам лечения, вплоть до "заряженной" воды, лишь бы не к врачам
Второе: образование, которое вроде бы не допускало веры в подобные глупости, было основано на науке и исследованиях, а не на бездумном поклонении различных шарлатанов, однако же...
Третье: для людей того времени, когда появился Кашпировский, Чумак и прочие аферисты все это было в новинку. Не было такого и вдруг появилось. Это же чудо, а в чудо верили во все времена
Четвертое: всеобщая и повальная наивность, вера в то, что раз сказали в телевизоре, значит правда. Абсолютная внушаемость, основанная на вере в нечто волшебное, что обязательно поможет
Пятое, что тоже можно отнести одновременно к наивности и чуду - люди не знали с чем столкнулись и как это можно объяснить и вдруг поможет, хуже же не будет от того, что поставишь банку у телика или прижмешься к нему больным боком
Продавец магазина продтоваров предлагает заряженную Чумаком воду, 1992 год
Шестое - синдром толпы, где никто не пытался выйти из общества, повально увлеченного чем-то новым и модным, боясь быть освистанным. Практически никто не задавал вопросов, не вникал, просто шел вместе со всеми.
Этот же синдром толпы и вводил в экстаз тысячи собравшихся на очные сеансы
Седьмое (связано с внушаемостью и толпой): отсутствие независимого мышления, критических мыслей, попыток остановится и подумать - а не творю ли я какую-то дичь, непререкаемая вера в то, чего нет и быть не может
А еще сбивающая с толку наглость, с которой многие еще не сталкивались - наглость аферистов и мошенников, ведь верить людям многих учили с детства
А теперь проанализируйте сегодняшние дни и вспомните веру в Битву экстрасенсов, сожженные вышки 5G, экстаз на встречах разных сект, процветание религиозных течений и спросите у себя - а так ли мы далеко ушли от тех, кто заряжал банки у телика?
Правда сегодня мы знаем очень много мошеннических схем и это, кроме ощущения горечи от того что нам пришлось это узнать опытным путем, все-таки плюс
Но разве по прошествии времени в нашем мире что-то поменялось кардинально. что мы смеем осуждать наших мам и бабушек за веру в заряженные банки, гипноз через телевизор и лечебные пасы руками?
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Авторский пост
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- Кашпировский принялся за старое, но теперь уже через интернет
А если у нее есть память, значит её можно запрограммировать не только на возвращение, но и на целебные свойства. Это раз.
Два. Про Кашпировского, конечно сейчас много людей вроде Вас не верят в него, но я сам видел ролик в интернете, где он защищал Россию от корновируса. И что? Не в России ли меньший процент смертности и тяжелого течения?
Три. Автор или копипаста. Мир таинственный и объяснить всё вашей "наукой" нельзя! Люди открывают глаза и благо верящих в сказки, тьфу, в правду людей защищает Закон!
мор и глад худо бедно победили (не везде конечно)
Теперь так: тупость, лень, наглость, а уже потом война и смерть.
Ваша шобла сами как зомби, даже в пост про колбасу умудритесь Соловьёва с Киселёвы засунуть.