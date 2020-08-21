FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Исторические факты 352 поста • 121 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Исторические факты 
Фантастическая внушаемость, немыслимая наивность или что-то еще: почему верят в заряженную воду и вышки 5G

Фантастическая внушаемость, немыслимая наивность или что-то еще: почему верят в заряженную воду и вышки 5G (21 фото + 1 видео)

Автор:
21 августа 2020 13:13
Сообщество : Исторические факты
Метки: Чумак   аферисты   внушаемость   гипноз   заряженная вода   исторические факты   кашпировский   наивность   
1322
21
1

А может все вместе и сразу? Наверняка. Но ведь сегодня смеются над теми, кто ходил на эти сеансы, испытывают презрение к тем, кто собирал толпы на стадионах и погружал в гипнотический экстаз миллионы, кто ставил банки у телевизоров. Но ведь ничего в мире не меняется. Сами посудите насколько у людей сильна вера во что-то необычное...

Авторский пост

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Исторические факты"
Метки: Чумак   аферисты   внушаемость   гипноз   заряженная вода   исторические факты   кашпировский   наивность   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
17
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
17  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Alphyn 2 часа назад
Научно доказано, что у воды есть память. В противном случае, она бы просто давно вылилась с краев Земли и все. Она же, имея память, остается на своих местах, даже если её принудительно переместить, например, выпить, вода вернется в изначальное место.
А если у нее есть память, значит её можно запрограммировать не только на возвращение, но и на целебные свойства. Это раз.
Два. Про Кашпировского, конечно сейчас много людей вроде Вас не верят в него, но я сам видел ролик в интернете, где он защищал Россию от корновируса. И что? Не в России ли меньший процент смертности и тяжелого течения?
Три. Автор или копипаста. Мир таинственный и объяснить всё вашей "наукой" нельзя! Люди открывают глаза и благо верящих в сказки, тьфу, в правду людей защищает Закон!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 7)
33k
Кролик 20 минут назад
До сих пор один из этих аферистов предсказывает гороскоп на Ретро-ФМ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−99
............ Полчаса назад
а кактус помогает от излучения от монитора!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Менструальный бздун Час назад
Ранние всадники апокалисиса: мор, глад, война и смерть.
мор и глад худо бедно победили (не везде конечно)

Теперь так: тупость, лень, наглость, а уже потом война и смерть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Нагайна 2 часа назад
Угу. А в бухгалтериях по сию пору рассадник кактусов.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Шурум-бурум 2 часа назад
малограмотных и легко внушаемых долбообов никто не отменял! они были, есть и будут всегда!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−81
Обратная сторона Луны 2 часа назад
Сейчас вместо кашпировского соловьёв, вместо чумака киселев, вместо джуны скабеева. А приёмники всё те же
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
Нагайна Обратная сторона Луны 2 часа назад
И конечно, это козни Террана - забыл добавить.
Ваша шобла сами как зомби, даже в пост про колбасу умудритесь Соловьёва с Киселёвы засунуть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Максим 2 часа назад
хороший видосик на эту тему
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
18k
Вишенка Крокодилова 2 часа назад
Всё в одну кучу свалено. Автор отрицает гипноз? У моей свекрови, например, после сеанса Кашпировского седые волосы потемнели, а у сына энурез как отрезало. А в заряженную воду и прочее - не верю. Хотя эффект плацебо не исключен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Любовь, месть и протесты: премьера аниме-клипа от рок-группы «Kleinod» Любовь, месть и протесты: премьера аниме-клипа от рок-группы «Kleinod» Проблемы современного иконопочитания: за что вас отлучат от церкви Проблемы современного иконопочитания: за что вас отлучат от церкви Загадка Аззо Бассоу, прозванного последним неандертальцем планеты Загадка Аззо Бассоу, прозванного последним неандертальцем планеты Америка в бедности: 25 портретов Великой Депрессии Америка в бедности: 25 портретов Великой Депрессии Весело и непринужденно: фото для паспорта и прочих удостоверений личности из 19 века Весело и непринужденно: фото для паспорта и прочих удостоверений личности из 19 века Если верить всем этим фотографиям, то в&nbsp;прошлом было жуть как&nbsp;страшно Если верить всем этим фотографиям, то в прошлом было жуть как страшно
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

532740



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Почему шелковые шарфы были обязательным элементом экипировки летчиков
5
48
Почему шелковые шарфы были обязательным элементом экипировки летчиков
Двое таксистов пытались затащить школьниц в машину
1
213
Двое таксистов пытались затащить школьниц в машину
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Что такое климакс у женщин?
1
6
Что такое климакс у женщин?
С чем нельзя есть дыню?
2
32
С чем нельзя есть дыню?
Любовь, месть и протесты: премьера аниме-клипа от рок-группы «Kleinod»
Любовь, месть и протесты: премьера аниме-клипа от рок-группы «Kleinod»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
4
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#интересно#смешные#дтп#россия#СССР#звери#сша#в мире
#юмор#история#интересное#прикольные#авария#космос#автомобили#знаменитости#навальный#девушки
#факты#животные#кино#на различный вкус#картинки#природа#дети#комментарии#авто авария#звезды

На что жалуетесь?

Вернуться