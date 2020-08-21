Знакомство через интернет обернулось претензиями со стороны мужчины

Рассказываю для тех, кто не знает принцип работы приложений для знакомств. Если вы активно ими пользуетесь, то смело читайте следующий абзац. Так вот, сначала люди ставят друг другу лайки на фото, если симпатия взаимная, оба пользователя об этом узнают: алгоритм покажет совпадение.





Ну а дальше дело уже за людьми. Они общаются, знакомятся, назначают встречи, если диалог обоих удовлетворил. Был у меня один случай с мужчиной из такого приложения. Он предложил встретиться. Сразу оговорюсь, на одном из фото профиля он красовался рядом с беленьким внедорожником. Как только я согласилась на встречу, он сразу же спросил адрес, откуда меня забирать. Я ответила, что доберусь до места встречи сама.



В условленном месте мы встретились, и мой ухажер сразу же начал с обидки. Почему я, мол, не дала ему проявить галантность, включить джентльмена, ведь он хотел забрать даму на своем коне, отвезти на свидание и затем доставить обратно:



- А ты раздаешь свой адрес незнакомым людям? Я отлично добралась и сама!

- Но это же свидание, мужчина всегда забирает девушку!



(Вероятно, все его прошлые знакомства проходили именно так, и почему девушки смело раздают свои контакты?)





А вы даете свой адрес незнакомым людям? По-моему, это небезопасно. А вдруг свидание обернется провалом (или мужчина начнет преследовать)? Зачем давать лишнюю информацию о себе человеку? Если мужчина хочет впечатлить даму, может закинуть деньги на такси, а не высказывать обиженные претензии.