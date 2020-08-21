FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1524 поста • 681 подписчик подписаться
Новое > Сообщество Истории из жизни 
Знакомство через интернет обернулось претензиями со стороны мужчины

Знакомство через интернет обернулось претензиями со стороны мужчины (1 фото)

Автор:
21 августа 2020 10:07
Сообщество : Истории из жизни
Метки: знакомство   истории   истории из жизни   история   приложение для знакомства   фото   
1242
1
Сегодня практически все знакомятся в интернете. Есть куча приложений, которые без труда помогут найти пару на вечер, месяц или на всю жизнь. Тут уж как повезет. Не раз и я пользовалась подобными приложениями. Как же происходит знакомство?

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: знакомство   истории   истории из жизни   история   приложение для знакомства   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Nikolay Полчаса назад
Опять копи-паст с какого dostalo.com или y-story? Johny хоть честно источники писал...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
4k
Иван Минуту назад
Знакомство через интернет обернулось претензиями со стороны мужчины
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
BillyBonzz 9 минут назад
"А вы даете свой адрес незнакомым людям? По-моему, это небезопасно. А вдруг свидание обернется провалом (или мужчина начнет преследовать)? (с)
Курица, а от ближайшей станци метро или от какого нибудь памятника или площади нельзя было назначить место чтобы он тебя забрал? Обязательно разводить полемику про то что ты не хочешь палить свой адрес проживания? Да нах он ему нужен, он бы если что затащил тебя дрюкнуть в гостиницу, нахера ему к тебе тащиться, может ты там с мамой и тремя детьми живешь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
446
100500klmn 20 минут назад
это вся история? свидание закончилось? вопрос-ответ. могли сменить тему и потом рассказывать о свидании. по заголовку подумала что мужчина предъявил претензии по поводу внешности, которая могла не совпадать с фото. чушь какая-то
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−80
Обратная сторона Луны 20 минут назад
Какой ужас!?

Как та к можно?!

Фишки превращаются в женский журнал?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
ride Полчаса назад
"Ведь он хотел забрать даму на своем коне, отвезти на свидание и затем доставить обратно, ЗАЙТИ на чай и трахнуть".

А тут такой облом. Короче левый чувак, который своим белым конем показывает свою крутость
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Любовь, месть и протесты: премьера аниме-клипа от рок-группы «Kleinod» Любовь, месть и протесты: премьера аниме-клипа от рок-группы «Kleinod» Печальная история «Красной королевы» Печальная история «Красной королевы» Вот такая любовь: 60-летняя американка встречается с 21-летним парнем Вот такая любовь: 60-летняя американка встречается с 21-летним парнем Сын попросил у отца новую Xbox, но тот решил показать, что не все достается просто так Сын попросил у отца новую Xbox, но тот решил показать, что не все достается просто так Богатые тоже плачут: как выигрыш в лотерее разрушил жизнь британца Богатые тоже плачут: как выигрыш в лотерее разрушил жизнь британца Семья продала всё и переехала на крошечный остров ради кораллов Семья продала всё и переехала на крошечный остров ради кораллов
LMV

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

428470



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как выглядели римские императоры на самом деле?
4
113
Как выглядели римские императоры на самом деле?
«Пляттские анекдоты» Ростислава Плятта
9
37
«Пляттские анекдоты» Ростислава Плятта
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Соус тартар по рецепту титулованного шеф-повара
9
1
Соус тартар по рецепту титулованного шеф-повара
Почему замиокулькас считается цветком безбрачия?
0
6
Почему замиокулькас считается цветком безбрачия?
Самые откровенные купальники звезд (51 фото)
Самые откровенные купальники звезд (51 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
4
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#животные#смешные#авария#россия#СССР#звери#космос#актриса
#юмор#интересно#дтп#прикольные#картинки#автомобили#белоруссия#знаменитости#сша#в мире
#факты#история#кино#на различный вкус#природа#интересное#дети#комментарии#авто авария#домашние животные

На что жалуетесь?

Вернуться