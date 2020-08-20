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Культовый боевик "От заката до рассвета": Неизвестные факты о фильме

Культовый боевик "От заката до рассвета": Неизвестные факты о фильме (8 фото)

Автор:
20 августа 2020 15:33
Сообщество : Кино
Метки: актёры и актрисы   знаменитости   кино   режиссёр   факты   
1487
8
Режиссерский талант Тарантино всем известен, но многие забывают, что Квентин также писал сценарии и для тех фильмов, постановкой которых не занимался. Таковыми, например, были "Настоящая любовь" и "Прирожденные убийцы". А "От заката до рассвета" начинается как криминальная драма, но ближе к финалу превращается в настоящий фестиваль ужасов с вампирами и прочими тварями.

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Метки: актёры и актрисы   знаменитости   кино   режиссёр   факты   
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12  комментариев
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498
Hornet 2 часа назад
Сальма Хайек – ОГОНЬ!
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Rihovich 59 минут назад
Ах Сальма... Сколько раз я эту сцену перематывал... потом опять перематывал....
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26k
arr123 Rihovich 49 минут назад
Учился забарывать змею?
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banga911 2 часа назад
такой чернухи любой идиот может снять.
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Александр Сучков banga911 51 минуту назад
раз Вы не сняли, значит Вы хуже идиота? Давно бы уже сделали круче и денег заработали бы, гений фигов)))
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957
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Хаек клевая ))
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71k
Обходчик. 2 часа назад
Это в этом фильме кому то руку прострелили?..
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8k
Юрий Николаевич Обходчик. 2 часа назад
Автору сценария.
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24k
Snork Snorkoff Обходчик. 2 часа назад
Там много чего кому прострелили)
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5k
klop 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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