Культовый боевик "От заката до рассвета": Неизвестные факты о фильме

Режиссерский талант Тарантино всем известен, но многие забывают, что Квентин также писал сценарии и для тех фильмов, постановкой которых не занимался. Таковыми, например, были "Настоящая любовь" и "Прирожденные убийцы". А "От заката до рассвета" начинается как криминальная драма, но ближе к финалу превращается в настоящий фестиваль ужасов с вампирами и прочими тварями.
Картину поставил друг Квентина, Роберт Родригес, а в главных ролях снялись Джордж Клуни и сам Тарантино. Вот несколько занимательных историй, связанных со съемками знаменитого фильма.
Тарантино написал сценарий в обмен на спецэффекты для "Бешеных псов"
Первый сценарий в карьере Тарантино, за который ему заплатили. Квентин получил 1500 долларов за фильм, который студия спецэффектов KNB могла использовать для демонстрации своих возможностей. Роберт Курцман собирался заняться постановкой, но в итоге выбыл из проекта, и его место занял Родригес. Также в рамках этой сделки KNB бесплатно сделал спецэффекты для знаменитой сцены с отрезанием уха в "Бешеных псах".
Тарантино изначально планировал сам снимать фильм
Сначала Квентин собирался сам поставить "От заката до рассвета" в перерыве между "Криминальным чтиво" и "Джеки Браун". А потом решил, что хватит с него и сценария. Да и лучше будет целиком сосредоточиться на роли Ричи Гекко. Кстати, до того, как в режиссерское кресло сел Роберт Родригес, к проекту присматривались Тони Скотт и Ренни Харлин.
Отрывок из проповеди Иезекиля 25:17 должен был прозвучать именно здесь
Один из самых знаковых монологов в фильмах Тарантино - вариации персонажа Сэмюэля Л. Джексона на тему проповеди Иезекиля 25:17 в "Криминальном чтиве". Мало кто знает, но изначально эта реплика фигурировала в сценарии "От заката до рассвета". Ее произносил пастор Джейкоб перед финальной битвой с вампирами.
Тарантино случайно дал себе мало текста в диалогах
Авторский стиль Тарантино всем хорошо известен: диалоги, диалоги и еще раз диалоги. Бесконечные разговоры персонажей с многочисленными шутками и отсылками к элементам массовой культуры. Судя по интервью Квентина, удивляться тут не чему, ведь режиссер и сам любить поболтать. Однако, в "От заката до рассвета" Тарантино исполнил главную роль с небольшим количеством текста. По словам автора, в тот момент, когда он понял, что выделил себе мало слов, переписывать сценарий было уже слишком поздно. И оставил все, как есть.
Одну особо жестокую сцену пришлось удалить
Все знают, что Тарантино любит преувеличивать насилие в собственных картинах, превращая их в сатирические произведения. Но в "От заката до рассвета" была сцена, оказавшаяся слишком жестокой даже для Квентина. Живот стриптизерши-вампира превращался в огромный рот и откусывал голову одному из персонажей. Тарантино в итоге счел подобную сцену нарочито карикатурной и попросил вырезать ее на стадии монтажа. Сейчас этот момент можно найти в разделе "Удаленные сцены" на DVD-диске "Special Edition".
Бандерасу и Траволте предлагали роль Сета Гекко
До того, как Клуни сыграл Сета Гекко, роль предлагали целой куче знаменитых актеров. Антонио Бандерас, Стив Бушеми, Роберт Де Ниро, Джефф Голдблюм, Майкл Мэдсен, Тим Рот Кристофер Уокен и Джемс Вудс - все они были вынуждены отказаться из-за нестыковок в рабочем графике. Единственным, кто отверг роль по другой причине, оказался Джон Траволта. Актер решил, что вампирское кино не для него, и предпочел сняться в "Криминальном чтиве".
Сальме Хайек понадобилась помощь врачей
В оригинальном сценарии персонаж Сальмы Хайек звался Светлой Смертью и выглядел как белая женщина. Но увидев выступление актрисы в "Отчаянном", Тарантино тут же переписал сюжет и переименовал героиню, превратив ее в латиноамериканку. Роль требовала, чтобы на шее Сальмы висел бирманский питон-альбинос, но у актрисы была фобия змей.
Ей понадобилось два месяца терапевтической помощи, чтобы преодолеть свой страх. Что интересно, никакой хореографии в знаменитой сцене танца не было. Родригес просто включил музыку и попросил, чтобы Сальма двигалась так, как чувствует.
Ей понадобилось два месяца терапевтической помощи, чтобы преодолеть свой страх. Что интересно, никакой хореографии в знаменитой сцене танца не было. Родригес просто включил музыку и попросил, чтобы Сальма двигалась так, как чувствует.
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