Культовый боевик "От заката до рассвета": Неизвестные факты о фильме

Авторский стиль Тарантино всем хорошо известен: диалоги, диалоги и еще раз диалоги. Бесконечные разговоры персонажей с многочисленными шутками и отсылками к элементам массовой культуры. Судя по интервью Квентина, удивляться тут не чему, ведь режиссер и сам любить поболтать. Однако, в "От заката до рассвета" Тарантино исполнил главную роль с небольшим количеством текста. По словам автора, в тот момент, когда он понял, что выделил себе мало слов, переписывать сценарий было уже слишком поздно. И оставил все, как есть.