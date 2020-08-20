FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Таксисты 79 постов • 27 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Таксисты 
"Я мент, мне ничего не будет": пьяный мужчина повредил машину таксисту за отказ везти его бесплатно

"Я мент, мне ничего не будет": пьяный мужчина повредил машину таксисту за отказ везти его бесплатно (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2020 14:23
Сообщество : Таксисты
Метки: видео   колеса   конфликт   мент   такси   
570
1
1

Самое смешное: "мент" сорвался на таксиста после того, как его дама сердца отказалась пригласить того на чай.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Таксисты"
Метки: видео   колеса   конфликт   мент   такси   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Максус 22 минуты назад
неправильный заголовок. Вот правильный:
Будущий охранник пятёрочки в пьяном виде повредил машину таксисту
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sanar 57 секунд назад
Неудовлетворённый синяк кинулся на таксиста с криками "Я мент" которые якобы слышали очевидцы, ни чего не известно и не ясно, НО его уже приняли в полицию, уволили задним числом за то что он бесплатно заправлялся и отоваривался на рынках и магазинах)) комментарии и сама новость как обычно радуют.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
140
Nane First NameLast Полчаса назад
Многие из мосоров на заправку и на рынок ходят без денег. Там бесплатно заправят, а там полный пакет мяса на шашлык. Если есть пивной ларек - еще и пива ему в багажник принесут. А тут видать, новенький. Не знает кому нужно заносить. вот мусор и взбесился.

Кто будет виновать? Водитель, колесо, мент? Угадайте с одного раза.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
albedo Nane First NameLast 23 минуты назад
Сказки про 90-е не рассказывай сейчас. Давно устарело.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
140
Nane First NameLast albedo 6 минут назад
А это где ты там классно живешь? Мож ты в телевизоре живешь? Или ты платный?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
albedo Nane First NameLast 3 минуты назад
А может платный ты?
Я то место жительства в профиле указал, а ты, выходит, бомж.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
albedo Полчаса назад
Он УЖЕ не мент.
Даже если и был им.

Сейчас в МВД строго - при малейшем подозрении увольняют за утрату доверия.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Олегbl4 albedo 11 минут назад
Теперь с Вашей стороны сказочки начались?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
кот базилий Полчаса назад
Еще один работник органов заявил о себе всему миру . "Я МЕНТ" - ЗВУЧИТ ГОРДО И УСТРАШАЮЩЕ.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Любовь, месть и протесты: премьера аниме-клипа от рок-группы «Kleinod» Любовь, месть и протесты: премьера аниме-клипа от рок-группы «Kleinod» "Ты охеревший или че?": сотрудница полиции без средств защиты накричала на посетителя без маски "Ты охеревший или че?": сотрудница полиции без средств защиты накричала на посетителя без маски "Яжемать" из Чистополя избила обидчика своего сына самокатом "Яжемать" из Чистополя избила обидчика своего сына самокатом Водитель BlaBlaCar вышвырнул из машины женщину с детьми по дороге в Сочи Водитель BlaBlaCar вышвырнул из машины женщину с детьми по дороге в Сочи Житель Ростовской области чуть не задушил полицейского из-за замечания о маске Житель Ростовской области чуть не задушил полицейского из-за замечания о маске В Москве в аварии разбилась одна из самых дорогих моделей "Мерседеса" В Москве в аварии разбилась одна из самых дорогих моделей "Мерседеса"
Dionysus
нет данных
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

204808



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Двое таксистов пытались затащить школьниц в машину
1
205
Двое таксистов пытались затащить школьниц в машину
Ошибки парней на первых свиданиях, которые привели к краху
4
265
Ошибки парней на первых свиданиях, которые привели к краху
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Автовсячина
0
2
Автовсячина
Почему Санкт-Петербург называют городом трех революций?
0
5
Почему Санкт-Петербург называют городом трех революций?
Забавные архивные снимки наших рок-музыкантов (43 фото)
Забавные архивные снимки наших рок-музыкантов (43 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
3
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#юмор#животные#белоруссия#картинки#кино#СССР#автомобили#медицина#красота
#факты#интересно#россия#в мире#хищник#путешествия#прикольные#дтп#авария#музыка
#прикол#история#природа#звери#интересное#смешные#на различный вкус#лечение#комментарии#новости

На что жалуетесь?

Вернуться