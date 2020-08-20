"Я мент, мне ничего не будет": пьяный мужчина повредил машину таксисту за отказ везти его бесплатно

Самое смешное: "мент" сорвался на таксиста после того, как его дама сердца отказалась пригласить того на чай.
В городе Пушкине неизвестный мужчина проколол два колеса и повредил автомобиль таксисту за отказ везти его бесплатно. Сообщается, что мужнина отвозил пьяную подругу домой, в надежде, что девушка пригласит его на чай. Когда его надежды не оправдались, ему пришлось возвращаться домой, однако денег на проезд уже не было.
Мужчина, раздосадованный отказом дамы сердца, попросил таксиста отвезти его домой бесплатно, "по-братски". Но таксистам, как известно, сам черт не брат, и извозчик с таким вариантом не согласился, предложив сделать новый заказ через приложение.
Получив второй отказ, мужчина рассвирепел и проколол таксисту два задних колеса.
На видео попал второй эпизод нападения на такси. Проколов шины и увидев, что таксист достал запаску, мужчина вернулся и начал пинать и бить автомобиль. Таксист, к счастью, успел закрыться в машине. Тогда любовник-неудачник взял запаску и швырнул ее в заднее стекло машины и только затем удалился.
По словам очевидцев, пассажир сопроводил погром автомобиля словами "Я мент, мне ничего не будет".
К сожалению, не известно, написал ли таксист заявление в полицию, и является ли пассажир действующим сотрудником правоохранительных органов.
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Будущий охранник пятёрочки в пьяном виде повредил машину таксисту
Кто будет виновать? Водитель, колесо, мент? Угадайте с одного раза.
Я то место жительства в профиле указал, а ты, выходит, бомж.
Даже если и был им.
Сейчас в МВД строго - при малейшем подозрении увольняют за утрату доверия.