"Я мент, мне ничего не будет": пьяный мужчина повредил машину таксисту за отказ везти его бесплатно

В городе Пушкине неизвестный мужчина проколол два колеса и повредил автомобиль таксисту за отказ везти его бесплатно. Сообщается, что мужнина отвозил пьяную подругу домой, в надежде, что девушка пригласит его на чай. Когда его надежды не оправдались, ему пришлось возвращаться домой, однако денег на проезд уже не было.

Мужчина, раздосадованный отказом дамы сердца, попросил таксиста отвезти его домой бесплатно, "по-братски". Но таксистам, как известно, сам черт не брат, и извозчик с таким вариантом не согласился, предложив сделать новый заказ через приложение.

Получив второй отказ, мужчина рассвирепел и проколол таксисту два задних колеса.