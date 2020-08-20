Крепкий орешек. Советский арсенал против немецкого «Тигра»

Под Ленинградом тогда орудовал 502-й тяжелый танковый батальон. К концу января 1943 года он безвозвратно потерял шесть танков «Тигр». В этом списке был танк под башенным номером 100, который экипаж оставил красноармейцам полностью в исправном состоянии. Случилось это 18 января под Рабочим поселком №5 Ленинградской области. Танковый экипаж не знал, что населенный пункт уже занят советскими войсками и вел себя в его окрестностях как дома. А когда гусеничный гигант сполз с дороги, танкисты спокойно выбрались наружу, пытаясь оценить обстановку. Тут же были обстреляны и спешно ретировались, оставив «Тигр» в качестве трофея. Командованию беглый экипаж объяснил, что у танка вышел из строя мотор. Советские танкисты вытащили тяжеловеса из снежного плена, завели и отогнали на железнодорожную станцию Поляна. Очевидцы утверждают, что немцы с Синявинских высот непрерывно и безуспешно обстреливали потерянную машину. «Тигр» советские инженеры исследовали в Кубинке и после этого с 22 июня 1943 года экспонировали на выставке трофеев в Москве в ЦПКиО имени Горького. Машина после вернулась в Кубинку, а в 1947 году пошла на металлолом, благо из 56-тонного танка его вышло немало.

Но танк под номером 100 не был единственным танком, попавшим в советский плен. В районе того же упоминаемого Рабочего поселка №5 немцы бросили еще один "Тигр" с башенным номером 121, который действительно был неисправен. Этой машине было уготована судьба быть расстрелянной на Научно-испытательном бронетанковом полигоне ГБТУ Красной армии. Танк после экзекуции отправили на летнюю выставку трофейной техники в Москве, а потом утилизировали. Историк Юрий Пашолок утверждает, что удалось с поля боя эвакуировать еще и третий танк. Он был в плачевном состоянии и использовался в качестве донора запасных частей и образцов брони для изучения в ЦНИИ-48.