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Крепкий орешек. Советский арсенал против немецкого «Тигра»

Крепкий орешек. Советский арсенал против немецкого «Тигра» (9 фото)

Автор:
20 августа 2020 13:29
Метки: СССР   вов   страницы истории   танкостроение   
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В январе 1943 года вермахту не повезло: немцы потеряли несколько новейших танков «Тигр». И не просто потеряли, а отдали Красной армии в качестве трофея. Гудериан в своей манере обвинил в этом Гитлера.

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Метки: СССР   вов   страницы истории   танкостроение   
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methos2 4 часа назад
Жаль, что утилизировали. Надо было в Кубинке оставить.
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