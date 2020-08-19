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Как из г...на и палок собрать "термоядерную установку"

Как из г...на и палок собрать "термоядерную установку" (14 фото)

Автор:
19 августа 2020 16:45
Сообщество : Сделай сам!
Метки: ветродуй   делать было не чего   умелец года   явтор   
2232
14
Для начала, хочется сказать что я не претендую, на звание "умелец года", и всё что выше и ниже описано, является полетом фантазии, на тему "делать было не чего", в связи с чем прошу относится ко всему с юмором.

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Метки: ветродуй   делать было не чего   умелец года   явтор   
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25  комментариев
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27k
BuG 11 часов назад
Действительно, дендрофекальный метод.
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6k
Олег Час назад
))) Прикольно, жаль бесполезно))) Но автор двигаешься в правильном направлении, когда нечего делать лучше сооружать непонятную херню, прокачивая скилл, чем сидеть в ютуб залипать.
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16k
Жан Батист Эмануэль Зорг 6 часов назад
НАХУ... ЗАЧЕМ?
НАХУ... ЗАЧЕМ?
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33k
Бабай Жан Батист Эмануэль Зорг 4 часа назад
Не более 30 полуляхов.
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6k
Олег Жан Батист Эмануэль Зорг 55 минут назад
Потратить время, разработать пальцы, почему-бы и нет? Он же не предлагает всем так делать.
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27k
lem02 7 часов назад
А я поддержу парня! Плюсану! Не зассал и сварганил куйню! Да еще и пост зафуячил! Я его вообще бы в горячее поднял! Антон Красильников - жги! Я - твой поклонник на века!
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27k
lem02 7 часов назад
Да,анекдот вспомнился. В ресторане посетитель говорит официанту: "Вы знаете, это можно даже не есть. Это уже гогно..."
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3k
Dmitry_61rus lem02 7 часов назад
Млять, я не могу понять откуда у вас такой рейтинг? Постов нет, лайков, дизлайков тоже минимум. Фишки видимо чистить нужно, у меня честны рейтинг уже много лет зарабатываемый, так для интереса.
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27k
lem02 Dmitry_61rus 7 часов назад
Не врать, обращаться к собеседнику уважительно (даже к самому мерзкому гаду) и не боятся высказывать свое мнение. Правила простые. Вы сомневаетесь в честности моего рейтинга? Напрасно. Я не заблокировал ни одного своего недоброжелателя. Даже Вит Вита (персональный тролль). На Фишках с 2005 (кажется) года. Да и рейтинг не самый высокий. На Крыме, многие за сотню тысяч улетали за пару месяцев. Плюньте вы на рейтинг. Получайте удовольствие от общения.
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3k
Dmitry_61rus lem02 6 часов назад
Ну может я не прав. На фишках не так уж давно как вы, почему не отражается откуда такой рейтинг?
Хотя может вы и правы, на кой он мне. Вот только мое мнение, немного больше влиять будет на читающих от рейтинга.
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27k
lem02 Dmitry_61rus 6 часов назад
У меня комментов больше двадцати тысяч (самому страшно). Скажу честно, до десяти тысяч рейтинга обходил "не удобные" темы. Дальше десяти расслабился - не заблокируют и сразу не обрушат. А потом стал чихать на минуса. Писал, что думал. Не врал. Это важно (Поймают на враках, сто пудов). И просто получал удовольствие от общения. Иногда попадались оппоненты, не согласные с тобой, но кайф получаешь от диспута. Таких сейчас мало. Троллей научился вычислять. Эти сразу на личности. Родителей вспоминают плохо и другие оскорбления. Лучше не отвечать. Набросятся стаей... Ну что вам рейтинг? Денег принесет? Счастья? Фишки, это общение! Хотя, элемент, игры в этом есть. Азарт, что ли. Ну, у каждого своё.
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28k
Азат Баширов 9 часов назад
Как из г...на и палок собрать "термоядерную установку"
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1k
RaiJu 10 часов назад
а не дешевле вентилятор напольный купить?
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16k
babuby RaiJu 7 часов назад
Нет не дешевле. Расходы автора - 0р.0к., а вентилятор в сезон рублей 800 стоит!
Разницу в цене сам подсчитаешь, или подсказать?
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1k
Александр babuby 6 часов назад
Время - это тоже деньги. Сколько времени он делал ЭТО? Часа три? За это время можно сделать кучу ПОЛЕЗНЫХ вещей или дел. А это называется по-другому. По-культурному - хайп, а по-нашему - лайкодрочер.
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33k
Бабай Александр 4 часа назад
Точно. Можно, например, хорошо вздремнуть.
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6k
Олег RaiJu 52 минуты назад
Дело не в деньгах. В принципе что-то сделать самому сейчас зачастую дороже, но я предпочту потратить больше, если есть время, но сделать самому, хоть и кривенько. Руки постепенно выпрямляются, скилл растет, инструмент копится, а осознание сделанного бесценно, хоть зачастую и выкидываешь бесполезную муйню побаловавшись.
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752
Черный babuby 38 минут назад
чет какой то дешевый по 800р) обычно нормальный нельзя купить ниже 2х штук, зато прослужит подольше
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3k
Dmitry_61rus 10 часов назад
хочется сказать что я не претендую, на звание "умелец года"

Да вы рукожоп года, не обижайтесь. При прямых руках (хотя бы стойку склепать и под выключатели вырезать отверстия в профиле) умудрится такую уйню сварганить. Еще и БПшники испортить. Или вы это специально?
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6k
kaboza 10 часов назад
из говнв сделать гавно, кпд 0%
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78
freepoint 11 часов назад
Ладно - свое время потратил, так еще и мое прихватил. Ай-ай-ай, нехорошо.
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3k
Dmitry_61rus 11 часов назад
Неисправные бп, в которых чистые вентили, половину ветродува профиль закрывает. Средний ряд вообще в другую сторону дуть будет, а реверса там нет, т.к. бесколлекорные моточики. А самое главное эти кулера потока не создают. Наглдно, как делать ненужно. В Фикспрайсе юсб ветилятор за 200р. будет эффективнее.
PS. Лучше бы БП починил, хоть и слабенькие, но пригодились бы куда нибудь.
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16k
Очевидное-Невероятное 11 часов назад
не включали кондиционеры из-за пандемии...
Если в помещении нет зараженного то и вируса не будет. Единственная угроза кондиционера - циркуляция воздуха, если в помещение попадает зараженный то "зона поражения" увеличивается.
Вентилятор делает все тоже самое, даже сильнее. Логика непонятна.
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11k
робт 11 часов назад
е*банько
у тебя средний ряд винтов дует в обратную сторону
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4k
Александр робт 11 часов назад
Так надо.
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