Как из г...на и палок собрать "термоядерную установку"

Теперь собственно к сути, было жарко, кондиционеры не включали из-за пандемии, поэтому пришла в голову мысль, из подручных средств соорудить ветродуй ))) Но как только работы начались, включили кондиционеры, поэтому работа растянулась на неопределенный срок...

Началось всё с того что из кучи не рабочих блоков питания, я вытащил вентиляторы и несколько кнопок(решил они пригодятся чтобы регулировать мощность, чтобы вентиляторы включались линиями), потом вспомнил что на даче остались куски профиля, из них на скорую руку соорудил для вентиляторов конструкцию, ну а потом соответственно началась сборка. Ничего сложного конечно в этом нет, радует только то что на это не потрачено ни копейки, только личное время )))