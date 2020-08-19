Как из г...на и палок собрать "термоядерную установку"

Для начала, хочется сказать что я не претендую, на звание "умелец года", и всё что выше и ниже описано, является полетом фантазии, на тему "делать было не чего", в связи с чем прошу относится ко всему с юмором.
Теперь собственно к сути, было жарко, кондиционеры не включали из-за пандемии, поэтому пришла в голову мысль, из подручных средств соорудить ветродуй ))) Но как только работы начались, включили кондиционеры, поэтому работа растянулась на неопределенный срок...
Началось всё с того что из кучи не рабочих блоков питания, я вытащил вентиляторы и несколько кнопок(решил они пригодятся чтобы регулировать мощность, чтобы вентиляторы включались линиями), потом вспомнил что на даче остались куски профиля, из них на скорую руку соорудил для вентиляторов конструкцию, ну а потом соответственно началась сборка. Ничего сложного конечно в этом нет, радует только то что на это не потрачено ни копейки, только личное время )))
Началось всё с того что из кучи не рабочих блоков питания, я вытащил вентиляторы и несколько кнопок(решил они пригодятся чтобы регулировать мощность, чтобы вентиляторы включались линиями), потом вспомнил что на даче остались куски профиля, из них на скорую руку соорудил для вентиляторов конструкцию, ну а потом соответственно началась сборка. Ничего сложного конечно в этом нет, радует только то что на это не потрачено ни копейки, только личное время )))
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Хотя может вы и правы, на кой он мне. Вот только мое мнение, немного больше влиять будет на читающих от рейтинга.
Разницу в цене сам подсчитаешь, или подсказать?
Да вы рукожоп года, не обижайтесь. При прямых руках (хотя бы стойку склепать и под выключатели вырезать отверстия в профиле) умудрится такую уйню сварганить. Еще и БПшники испортить. Или вы это специально?
PS. Лучше бы БП починил, хоть и слабенькие, но пригодились бы куда нибудь.
Если в помещении нет зараженного то и вируса не будет. Единственная угроза кондиционера - циркуляция воздуха, если в помещение попадает зараженный то "зона поражения" увеличивается.
Вентилятор делает все тоже самое, даже сильнее. Логика непонятна.