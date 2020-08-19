Как выглядели римские императоры на самом деле?

Филипп Аравитянин
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Клавдий II
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Тиверий
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Адриан
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Коммод
Гордиан II
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Тацит
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Максимиан
Каракалла
Нерва
Тит
Отон
Источник: — переведено специально для fishki.net
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