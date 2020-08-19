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Как выглядели римские императоры на самом деле?

Как выглядели римские императоры на самом деле? (31 фото)

Автор:
19 августа 2020 14:44
Сообщество : Исторические факты
Метки: Гарун Бину   Искусственный интеллект   древний рим   исторические личности   портреты   реконструкция   римские императоры   художник   
1065
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Художник Гарун Бину из Университета Лозанны с помощью программы распознавания лиц, оснащенной искусственным интеллектом, и фотошопа, используя бюсты римских императоров, создал их реалистичные портреты. Посмотрите, какими были легендарные полководцы и диктаторы!

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Гарун Бину   Искусственный интеллект   древний рим   исторические личности   портреты   реконструкция   римские императоры   художник   
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17  комментариев
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16k
Аня 53 минуты назад
Про Коммода- то не гоните. Мы все знаем, как он выглядел!

Про Коммода- то не гоните. Мы все знаем, как он выглядел!
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4k
Bhaal 54 секунды назад
На большую часть посмотришь и подумаешь, что какие-то даги.
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651
Инквизитор РФ Минуту назад
Какая-то часть императоров по-моему Азербайджанцы)
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981
Павел 3 минуты назад
Откуда вы знаете как они выглядели? Старые фотки на раскопках нашли?
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56k
Александр 10 минут назад
Ссылка youtu.be
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56k
Александр 11 минут назад
Ссылка youtu.be
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609
Афраний 24 минуты назад
Хотите верьте,хотите нет.. Приснилась когда-то хрень,что я центурион из 5-го победоносного легиона,Цест Юлий Туск.Проснулся весь в поту,или поте..Жена посмеялась,спи уже..Но какого-то Туска нагуглил..
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22k
MatveiVainrub Афраний 11 минут назад
Если тебе о мудрейший Афраний преснились подвиги совершённые в те славные годы когда вы защищали границы Великой Римской Империи стоя среди идущих на смерть в одной из многих кагорт коими управлял сам Пилат Понтийский - рыцарь золотое копьё , то это вполне себе нормальный сон .
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2k
Sanar 36 минут назад
По мне так эта работа художника должна называться "Как могли выглядеть римские императоры на самом деле?" Одни скульпторы того времени воссоздали образ используя свои навыки, воображение и боясь критики самих изображаемых, другой художник при помощи современных программ и того же воображения воссоздал их образы, это всё не объективно и очень условно.
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7k
Otium7 58 минут назад
Как выглядели римские императоры на самом деле?
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28k
Головасыр коричнештанник Час назад
статуя Роналду в комментах будет?
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8k
Nero Час назад
Автор, ошибку исправь. ТиБерий, а не Тиверий.
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hebpat Nero Час назад
Да там фиг поймёшь, правильно будет например, не Вавилон а Бабилон, да и бог финикийцев, то Баал, то Ваал....
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15k
SolomonA hebpat Полчаса назад
Не-не, давайте уж как в паспорте написано...
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692
Roman SolomonA 23 минуты назад
Паспортный стол его посеял ... =(
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