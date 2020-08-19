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«Ее называли уродиной, и указывали на дверь»: как Инне Чуриковой удалось утереть нос обидчикам?

«Ее называли уродиной, и указывали на дверь»: как Инне Чуриковой удалось утереть нос обидчикам? (7 фото)

Автор:
19 августа 2020 12:57
Сообщество : Кино
Метки: актриса   интересно   роли   
790
7

Миллионы зрители знают Инну Чурикову по блестяще сыгранным ролям в таких фильмах, как: «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Мертвые души» и др. Несмотря на то, что сейчас Инну Михайловну называют глыбой отечественного кинематографа, когда-то ее считали чуть ли не главной «дурнушкой» среди прочих актрис.

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Метки: актриса   интересно   роли   
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13  комментариев
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2k
Олег 2 часа назад
Неординарная яркая женщина и Актриса-мастер перевоплощения."Нет,не принцесса.!Королевна".Фильм-"Морозко'
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2k
Dema 39 минут назад
Дай Бог.
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10k
Corvus Corax 59 минут назад
Гениальная актриса и красивая женщина. Был на ее спектакле - кроме нее никого не видел, настолько она захватывает все внимание. Долгие лета!
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415
m31p Час назад
Ссылка www.youtube.com
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2k
RALEXXX Час назад
А её роль в "Неуловимых мстителях".
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2k
RALEXXX Час назад
Она прекрасна в своей некрасивости.
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16k
Аня 2 часа назад
Симпатичная и обаятельная, это чисто по внешности, не учитывая ещё ее харизму, талантище и разноплановость. Хотелось бы взглянуть на "педагогов", что ее уродиной назвали.
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7k
Иван Акимов 2 часа назад
Умная женщина всегда красива! А уж с таким талантом как у неё...
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18k
hebpat 3 часа назад
Да никакая она не уродина
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24k
Федор 3 часа назад
Респект и уважуха Инне Михайловне! Талантище.
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45k
alertol 3 часа назад
Уродиной в школе/дворе/итд называют всех подряд, кого-то за дело, а кого то из зависти.

Уродиной же в театре и кино её мог бы назвать только непрофессионал. Настоящий режиссёр выбирает человека под роль, основываясь на том как человеку удаётся играть тот или иной характер. Даже если внешне человек не подходит, всегда есть грим.

Да и вообще очень красивая женщина, которой с помощью грима удалось сыграть уродин.
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22k
parallax 3 часа назад
Актриса от бога.
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11k
Андрей Дядя 3 часа назад
безумно талантливая женщина. мало кто может так кардинально менять от роли к роли свое амплуа
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