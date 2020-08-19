«Ее называли уродиной, и указывали на дверь»: как Инне Чуриковой удалось утереть нос обидчикам?

Миллионы зрители знают Инну Чурикову по блестяще сыгранным ролям в таких фильмах, как: «Морозко», «В огне брода нет», «Начало», «Тот самый Мюнхгаузен», «Васса», «Мертвые души» и др. Несмотря на то, что сейчас Инну Михайловну называют глыбой отечественного кинематографа, когда-то ее считали чуть ли не главной «дурнушкой» среди прочих актрис.
Однако это ничуть не помешало Чуриковой сняться в семи десятках фильмов и сыграть десятки знаковых ролей на театральных подмостках.
На своем собственном примере она доказала, что внешность для настоящей артистки вторична. Гораздо большее значение играет талант, харизма и самоотдача. С ранних лет Инне Михайловне внушали, что она откровенно некрасива, и рассчитывать на выгодное замужество ей точно не стоит. Об этом постоянно твердили бабушки-соседки, близкие друзья семьи, приятели родителей. Правда, мама девочки с детства говорила ей, что ее красоту просто нужно внимательно разглядеть. Это хоть как-то давало ей возможность справляться с комплексами. Вопреки всему, Чурикова мечтала о сцене и карьере актрисы.
Сразу после школы она предприняла дерзкую попытку поступить в театральный вуз. Те унижения, которые ей пришлось пережить в тот момент, Инна Михайловна помнит до сих пор. Члены приемной комиссии не подбирали слов в выражениях относительно ее внешности. Один из педагогов даже назвал Чурикову «уродиной», которой место где-то на заводе, а не на сцене. Он всерьез порекомендовал ей задуматься о смене рода занятий. В целом, вузовские преподаватели с недоверием отнеслись к идее Чуриковой стать актрисой. Женщина-педагог даже спросила, смотрела ли она в зеркало, прежде чем прийти на вступительные экзамены в театральный вуз, и как вообще она могла до такого додуматься.
Однако в знаменитой «Щепке» ей все-таки дали попытку реализовать свой творческий потенциал. Один из педагогов вуза – Вениамин Цветков однажды сказал: «Эта девушка либо дура, либо гений. Третьего не дано». Время показало, что педагоги не ошиблись в своем выборе. Чурикова доказала, что она заслуженно заняла свое место в числе студентов. В 1965 году Инна Михайловна окончила Щепкинское театральное училище с «красным» дипломом. Сниматься в кино она начала еще в годы студенчества. Примерно в то же время ее имя прогремело на весь Советский Союз.
Одной из первых ярких ролей Чуриковой стала роль Марфушки в киносказке «Морозко». Правда, работа на съемочной площадке ленты далась ей непросто. Поговаривают, что Чурикова разрыдалась, когда впервые увидела себя в зеркале в образе Марфушки.
Вскоре она стала служить в Театре юного зрителя, на сцене которого часто появлялась в образе Бабы-Яги и прочей нечисти. Именно здесь Чурикову впервые увидел ее будущий муж – режиссер Глеб Панфилов. Покоренный талантом актрисы, он пригласил ее в свой новый фильм «В огне брода нет», который стал знаковым в карьере Инны Михайловны. С этой картины началось ее становление в качестве глубокой драматической актрисы. Вскоре между ними завязались отношения.
В 1970 году влюбленные поженились. Спустя восемь лет у них родился сын – Иван, который стал продюсером. Пара счастливо живет в браке уже полвека. Вот уже поистине не родись красивой. Хочется пожелать Инне Михайловне здоровья и долгих лет жизни.
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Уродиной же в театре и кино её мог бы назвать только непрофессионал. Настоящий режиссёр выбирает человека под роль, основываясь на том как человеку удаётся играть тот или иной характер. Даже если внешне человек не подходит, всегда есть грим.
Да и вообще очень красивая женщина, которой с помощью грима удалось сыграть уродин.