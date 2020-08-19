«Ее называли уродиной, и указывали на дверь»: как Инне Чуриковой удалось утереть нос обидчикам?

Однако это ничуть не помешало Чуриковой сняться в семи десятках фильмов и сыграть десятки знаковых ролей на театральных подмостках.

На своем собственном примере она доказала, что внешность для настоящей артистки вторична. Гораздо большее значение играет талант, харизма и самоотдача. С ранних лет Инне Михайловне внушали, что она откровенно некрасива, и рассчитывать на выгодное замужество ей точно не стоит. Об этом постоянно твердили бабушки-соседки, близкие друзья семьи, приятели родителей. Правда, мама девочки с детства говорила ей, что ее красоту просто нужно внимательно разглядеть. Это хоть как-то давало ей возможность справляться с комплексами. Вопреки всему, Чурикова мечтала о сцене и карьере актрисы.