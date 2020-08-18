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В России готов новый повод для изъятия автомобилей в пользу государства

В России готов новый повод для изъятия автомобилей в пользу государства

Автор:
18 августа 2020 18:19
Сообщество : Жить в России
Метки: автомобиль   за рулем   закон   конфискация   пдд   проект   пьяный   
2114
1
В "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (КоАП) внесена новая статья под номером 34.38, которая и предусматривает суровое наказание.
Поддерживаете ли вы идею конфискации автомобиля за повторную езду в пьяном виде?
Да, отличный ход
Ужесточение поддерживаю, но конфискация — это перебор
Нет, слишком много ложных обвинений
Наказание за пьяную езду и так слишком сурово
Отстаньте!

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Метки: автомобиль   за рулем   закон   конфискация   пдд   проект   пьяный   
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36  комментариев
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PouiLod Час назад
У нищего населения что то забирать это хорошая идея. Психанувший от безысходности человек не просчитывает действия
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221
im240 PouiLod Час назад
плевать на алкашей и на идиотов. психанул? пристрелить или посадить подумать лет на несколько
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6k
Аргуша Минуту назад
каршеринг и лизинговые компании будут в восторге!
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3k
Rubiroid_47 5 минут назад
Хорошая статья. Давно пора.
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789
Estie 14 минут назад
Считаю абсолютно правильным конфискацию а/м у алкашей. Единственное, хотелось бы видеть не конфискацию, а утилизацию транспортного средства. Иначе мусора просто будут втихую продавать этот конфискат.
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2k
Михаил 15 минут назад
Да, отличный ход 45.7%. Складывается вывод , что это процент не пьющих за рулём. Сугубо моё личное мнение.
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3k
Александр 22 минуты назад
Кремлёвским упырям всё мало.
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3k
dikijnub 23 минуты назад
Я против этого наказания. Слишком мягкое. За езду в пьяном виде надо давать как за предумышленное убийство. В конце концов, такси стоит недорого, да и услуга по доставке машины тоже есть.
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2k
Точка Полчаса назад
Забирать машину у собственника при пьяном водителе который не является хозяином, как то не логично. Я понимаю если собственник сидит рядом, тогда другой разговор! Кто виновник и синий за рулём того и казнить! Забирайте у него личные вещи, дом, квартиру, гараж. А вот чужое имущество при каких делах. Тут много всяких моментов. Не обязательно прям пойманный водила будет заядлый вечно пьяный за рулём, с остаточным перегаром тоже как пьяный идёт! Машину в целом и в аренду можно предоставить, в маленьких городах где люди знают друг друга в лицо, вовсе не обязательны договора. Да хозяин тупо может и не знать что человека уже поймали за пьянку. До лишения прав ещё суд должен пройти, а после суда нужно права сдать в гибдд,ни все прям спешат их нести.... Так что закон если он выйдет, то может оказаться весьма и весьма не полезным. Одним словом тут есть над чем подумать!
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585
Сапоги Илона Маска Полчаса назад
В принципе правильно всё.
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2k
Сергей Полчаса назад
А сейчас есть такое понятие как доверенность? Насколько знаю, на авто могут ездить все кто вписан в ОСАГО и имеет на руках ПТС.
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5k
☣️Месть печенегов☣️ 48 минут назад
Меня Удивляет. Как можно набрать 4млн штрафов? Тут за один неоплаченый деньги на карте блокируют, постановлениями конопатят, а тут.... Гибдд не имеет права останавливать и отправлять машины на штраф стоянку? Раньше нельзя было пройти техосмотр с неоплаченными штрафами, то есть было ограничение на пользование. Почему сейчас нет механизма для этого?
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260
Moon24 51 минуту назад
Лишить имущества можно только по суду . Нарушителей можно лишать прав , автомобили они сами вправе продать , иначе получается просто узаконенное воровство личного имущества
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585
Сапоги Илона Маска Moon24 24 минуты назад
Ну вот и по суду на основании этого закона и будут лишать.
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29k
Mamin Sibiriak Час назад
Первая же синяя поездка - явный повод владельцу авто задуматься, кому он доверил машину.
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1k
kosterok Mamin Sibiriak 8 минут назад
Вы уверены, что владелец машины будет осведомлен, что человек которому он доверил свой автомобиль не привлекался за пьяную езду? И как владелец должен отслеживать, что он не сядет за руль пьяным снова? И вообще, право собственности у нас теперь отменяется? Вы же понимаете, что данный закон как обычно не будет действовать на тех у кого есть деньги, то есть изымать автомобиль будут у необеспеченных слоев населения. И это дополнительный коррупционный закон, по которому водители точно готовы будут отдать большие суммы сотруднику на месте...
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6k
Караганда Час назад
что значит по доверенности-это первый вопрос страховщика-если по доверенности то и ущерб будет платить доверенный-страховка быстро отмажется.типа-доверяй,но проверяй.
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221
im240 Час назад
а что не так? у синеморов тачки надо конфисковывать при первом залёте.
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418
Иван Стреляев im240 51 минуту назад
Да ничего! Как ты думаешь будет ли данный закон распространяться на блатных и не будет ли злоупотребления полномочиями у гайцов. Голову включи! Если государство может где-то забрать, то будь уверен в воровстве. У нас вся вертикаль чинуш так построена.
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916
Georgij Kolesin im240 47 минут назад
Саогласенг с Вами. А никто не знает, есть информация в статье, что быдет с Владельцем авто, если водитель другой ? А то вдруг реально не везёт владельцу, и 2ой водила тоже бывает заливает за рулём? и да номер Статьи 34,34 34,38 что-то с недвижимостью. и дачей ложных показаний.
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40k
Дмитрий im240 40 минут назад
Не так то, что водила по доверенности может заливать за воротник, а хозяин об этом может не знать. Итого владелец может потерять авто просто так. Вывод: отмена доверенностей.
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585
Сапоги Илона Маска Иван Стреляев 20 минут назад
И что теперь? Навального в президенты? По дорогам ездять тысячи синяков, не являющихся блатными и чинушами. Я знаю парочку, которым плевать на всё, и они запросто задятся пьяными за руль, и не скрывают этого. И не чинуши, и не болотные, а просто уроды.
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149
Nane First NameLast Час назад
Типа до этого у судейских и прокурорских за пьянку за рулем что-то конфисковали.
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8k
myymoo Nane First NameLast Час назад
Я считаю, если будучи уже лишенным прав попался, то безальтернативная посадка в колонию хотя бы на 2 года, гораздо лучший вариант, ведь такой человек запросто на левый аккаунт каршеринг возьмет и всё равно кататься будет - дебилов надо изолировать.
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31k
kalinser 2 часа назад
Очень интересно!Но!Крайняя статья КоАП это ст.32.14!
Т.е. до 34.38 еще писать и писать...
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730
maloy 2 часа назад
Правильно. Давно пора. Таким не место за рулем
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55k
Опиум для народа Александр Час назад
-"Просто уволят водилу, т.к. он без прав нахрен ни кому не нужен."-
-а он и так никому нах"й не нужен,бухающий водятел.
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3k
Александр Опиум для народа 54 минуты назад
Так в том то и дело.В чём суть закона?Зачем он нужен?Не ужели есть дятлы которые пол года подождут,а потом на работу возьмут?Что мешает бухнувшему водиле ,через пол года другую работу найти?
Здесь что-то другое.
Минусы ставить и под*бывать я тоже умею,только от этого ясность не проявится ...
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730
maloy Александр 47 минут назад
Бухарикам. У нас городе, по сводкам Гибдд, каждые выходные до 20 пьяных ловят, причём многие повторно, без прав и все равно за руль садятся пьяными. Таким поможет только конфискат.

Ну и тачку свою нехрен кому попало давать. Знаешь, что пьёт, нехрен ему давать. Тем более изымают не за первую пьянку. И как бы ты не можешь не знать, кому ты дал управление своего автомобиля.
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730
maloy Александр 39 минут назад
Вот уточнение данные - За семь месяцев на территории областного центра выявлено 444 нетрезвых водителя за рулем и еще 362 отказались проходить медосвидетельствование. И это в этом году, когда все сидели по домам
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3k
Александр maloy 36 минут назад
Ну здесь в деревне постоянно у малолеток без прав и пьяных,тачки отбирают и что?Купят за 15-20 т.руб. "новую" и опять гоняют.Только они гос-ву нужны на металлолом?
*издить без полезно,проверено.
Нужен закон о лишении прав родителей или подобный,тогда толк будет.А тут ещё дурачка найти надо.
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