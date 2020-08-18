В России готов новый повод для изъятия автомобилей в пользу государства

В "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" (КоАП) внесена новая статья под номером 34.38, которая и предусматривает суровое наказание.
Название статьи звучит так: "Непринятие собственником транспортного средства мер по исключению возможности совершения иным лицом преступления с использованием данного транспортного средства", ее полный текст можно прочесть в составе проекта всего КоАП, опубликованного на портале проектов нормативных правовых актов.
А смысл нововведения таков: если водитель, пользующийся машиной по доверенности, попадется в нетрезвом виде за рулем дважды, то на него заведут дело по статье 264.1 Уголовного Кодекса («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Но наказан будет и собственник транспортного средства: за пьяное вождение того, кому доверил свое транспортное средство, он просто лишится этого автомобиля. Тот будет конфискован в пользу государства.
На данный момент проект нового КоАП проходит публичные обсуждения текста проекта нормативно-правового акта и антикоррупционную экспертизу, после чего его ждет рассмотрение в правительстве Российской Федерации.
Кстати, с начала этого года в Москве уже начали конфискацию машин у автовладельцев, накопивших солидные задолженности по оплате штрафов за нарушение ПДД. А началось всё с серьезного ДТП на Бутырской улице, когда выяснилось, что у виновницы аварии - более 650 неоплаченных штрафов. Других подобных товарищей начали вычислять, сверяя данные с камер наблюдения и списки злостных должников. Суммы у некоторых накопились солидные - до 3,8 миллиона рублей! У тех, кто не гасил задолженность после задержания, приставы конфисковывали автомобиль - за пару месяцев года в столице набралось 17 таких случаев.
А смысл нововведения таков: если водитель, пользующийся машиной по доверенности, попадется в нетрезвом виде за рулем дважды, то на него заведут дело по статье 264.1 Уголовного Кодекса («Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию»). Но наказан будет и собственник транспортного средства: за пьяное вождение того, кому доверил свое транспортное средство, он просто лишится этого автомобиля. Тот будет конфискован в пользу государства.
На данный момент проект нового КоАП проходит публичные обсуждения текста проекта нормативно-правового акта и антикоррупционную экспертизу, после чего его ждет рассмотрение в правительстве Российской Федерации.
Кстати, с начала этого года в Москве уже начали конфискацию машин у автовладельцев, накопивших солидные задолженности по оплате штрафов за нарушение ПДД. А началось всё с серьезного ДТП на Бутырской улице, когда выяснилось, что у виновницы аварии - более 650 неоплаченных штрафов. Других подобных товарищей начали вычислять, сверяя данные с камер наблюдения и списки злостных должников. Суммы у некоторых накопились солидные - до 3,8 миллиона рублей! У тех, кто не гасил задолженность после задержания, приставы конфисковывали автомобиль - за пару месяцев года в столице набралось 17 таких случаев.
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Метки: автомобиль за рулем закон конфискация пдд проект пьяный
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Т.е. до 34.38 еще писать и писать...
-а он и так никому нах"й не нужен,бухающий водятел.
Здесь что-то другое.
Минусы ставить и под*бывать я тоже умею,только от этого ясность не проявится ...
Ну и тачку свою нехрен кому попало давать. Знаешь, что пьёт, нехрен ему давать. Тем более изымают не за первую пьянку. И как бы ты не можешь не знать, кому ты дал управление своего автомобиля.
*издить без полезно,проверено.
Нужен закон о лишении прав родителей или подобный,тогда толк будет.А тут ещё дурачка найти надо.