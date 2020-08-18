Обычный рабочий из Мордовии заказал проститутку за 162 тысячи и не дождался её

Мордовский монтажник по пьянки решил развлечься и заказал жрицу любви за целых 162 тысячи рублей. Похоже, деньги мужчина копил на какие-то другие нужны, но в один миг лишился их.
37-летний житель Мордовии выпивал с друзьями и решил вызвать себе жрицу любви. Евгений был сильно пьян и даже согласился внести предоплату в две тысячи рублей. После перевода монтажник ждал встречи, но она так и не наступила. Евгений снова позвонил по указанному в объявлении номеру и потребовал привезти девушку или вернуть деньги. Как ни странно, но на конце провода быстро согласились с этим. По странному стечению обстоятельств, счёт мужчины был заблокирован.
Евгению предложили снова сделать перевод, и он не стал сопротивляться. В общей сложности молодой человек лишился 163 000 рублей, сообщает Life.
Проститутку он так и не дождался, а на утро понял, что связался с мошенниками. Молодой человек обратился в полицию и написал заявление о краже денег с карты.
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