Обычный рабочий из Мордовии заказал проститутку за 162 тысячи и не дождался её

37-летний житель Мордовии выпивал с друзьями и решил вызвать себе жрицу любви. Евгений был сильно пьян и даже согласился внести предоплату в две тысячи рублей. После перевода монтажник ждал встречи, но она так и не наступила. Евгений снова позвонил по указанному в объявлении номеру и потребовал привезти девушку или вернуть деньги. Как ни странно, но на конце провода быстро согласились с этим. По странному стечению обстоятельств, счёт мужчины был заблокирован.

Евгению предложили снова сделать перевод, и он не стал сопротивляться. В общей сложности молодой человек лишился 163 000 рублей, сообщает Life.

Проститутку он так и не дождался, а на утро понял, что связался с мошенниками. Молодой человек обратился в полицию и написал заявление о краже денег с карты.