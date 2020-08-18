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Обычный рабочий из Мордовии заказал проститутку за 162 тысячи и не дождался её

Обычный рабочий из Мордовии заказал проститутку за 162 тысячи и не дождался её (1 фото)

Автор:
18 августа 2020 15:59
Сообщество : Голая правда
Метки: Мордовия   интересное   мошенничество   обман   проститука   секс   фото   
4555
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Мордовский монтажник по пьянки решил развлечься и заказал жрицу любви за целых 162 тысячи рублей. Похоже, деньги мужчина копил на какие-то другие нужны, но в один миг лишился их.

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Метки: Мордовия   интересное   мошенничество   обман   проститука   секс   фото   
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31  комментарий
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3k
Алексей 2 часа назад
Получил то, чего хотел - его классно поимели.
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603
Go Полчаса назад
Чтобы иметь секс, имей подружку. НЕ можешь - дрочи.
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12k
vikklu 37 минут назад
Ибо не.х.у.й. Мораль блюсти надобныть.
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23k
Fat Lynx 49 минут назад
В общем-то его и поимели... чего не так-то?
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146
Nane First NameLast 53 минуты назад
163 000 руб. И что он думал с ней делать оставшиеся 55 мин. ? Чтобы дачу с баней достроила??
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64k
Пётровыч Nane First NameLast 47 минут назад
Данные с карты разболтал, есть там какая то схема. В общем, ЛОХ!
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2k
Алекс 54 минуты назад
это ж сколько он маханул то? за 162 к вызывать.... монтажник.... из Мордовии....
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4k
mr.Poher 57 минут назад
по-пьянки...
Афтар, убейся об учебник русского языка.
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3k
Shtoppi Час назад
Обычный рабочий из Мордовии заказал проститутку за 162 тысячи и не дождался её
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571k
XoCTeJI 2 часа назад
Обычный рабочий из Мордовии заказал проститутку за 162 тысячи и не дождался её
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1k
Ivan 2 часа назад
Подрочить за 162.000? Хммм, это в каких бы я оказался долгах, если бы с 12 лет все пересчитать...
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56k
Александр 2 часа назад
Обычный рабочий из Мордовии заказал проститутку за 162 тысячи и не дождался её
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7k
Клёст 2 часа назад
Хотел траха, его и трахнули.
Теперь ещё пое&ётся доказывать что оплаченных услуг не получил
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86k
сапер Водичка 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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51
ВазгенСемёнович 2 часа назад
Было подумал, что за красотку он вызвал, оказалось оплатил собственный онанизм.
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213
im240 2 часа назад
на лечение гонконгского сифилиса, потратил бы больше .
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4k
Echo 2 часа назад
не дай бог так оголодать
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2k
neutrino 2 часа назад
Секс был, это понятно и без полиции.
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7k
harlamov 2 часа назад
А при чем здесь проститутка? Чувак просто на карту кому-то деньги переводил, а потом вообще сообщил все данные своей карты и остался без денег... В принципе может себе позволить, не менеджер газпрома все таки, а саранский монтажник))
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну, вот, а то всё "Рабочий народ нищенствует!"
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2k
Fatima Habiba 2 часа назад
Навеяло : "..- Чу, жрица Солнца к нам сюда должна явиться!
- Явилась я! Но я уже не жрица!
Прекрасный юноша из дальних стран
Похитил сердце перуанской девы!.."
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16k
BillyBonzz 2 часа назад
Просто поражен его неудачей))
Просто поражен его неудачей))
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