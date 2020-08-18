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Ссора в социальной сети закончилась убийством

Ссора в социальной сети закончилась убийством (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 августа 2020 15:15
Сообщество : Криминал
Метки: 360подмосковье   видео   конфликт   разборки   ружье   смерть   ссора   убийство   
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Ссора в комментариях под постом в социальной сети закончилась убийством. На этих кадрах, снятых камерой наблюдения видно, как двое мужчин, один из которых держит в руках винтовку, заходят в бокс автосервиса. Через несколько минут оба выходят оттуда и садятся в машину. В этот момент из гаража выбегает мужчина, держась рукой за грудь, и кидает в след уезжающим гаечный ключ. Через мгновение он умрет.

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Метки: 360подмосковье   видео   конфликт   разборки   ружье   смерть   ссора   убийство   
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28  комментариев
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43k
Albert GER Час назад
пора бы мне прекратить в сетях ругаться, на всякий случай)))
буду только нах посылать
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13k
AlexЕЙ Albert GER Час назад
Ссора в социальной сети закончилась убийством
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1k
americos 6 минут назад
Если ты споришь с идиотом то возможно он делает то-же самое.
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86k
сапер Водичка 7 минут назад
Кругом одни [мат].ы !!!!!!!!!
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7k
alex9845 12 минут назад
Сколько же дурачков на свете..Насмотрятся боевиков и превращаются из диванных войск в войска идиотов.
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52k
Racer777 22 минуты назад
Иногда такое в коментах настрочат! Ну вот. Кому-то пришлось ответить за свои слова.
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3k
Дмитрий Горчилин 24 минуты назад
С идиотами не надо спорить, их надо банить!
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10k
wilddewill Полчаса назад
Винтовка как минимум Хантер 64? Из Ижака врят ли бы он ему сердце прострелил.....
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4k
Иван 43 минуты назад
Всё правильно сделал, а то как лошара без судимости жил.
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2k
Fatima Habiba 44 минуты назад
Совсем охренели
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8k
Rihovich 45 минут назад
Зашибись, вычислил-таки по IP...
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4k
Игорь 55 минут назад
интересно - на что стрелок рассчитывал? виртуальные люди
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2k
Sanar Час назад
С одной стороны люди сейчас перестали чувствовать ответственность за свои слова, комментарии в интернете, могут послать не знакомого человека, упомянуть родных и т.д., с другой стороны два "хероя" приехавшие на разборки вдвоём с пневмо винтовкой, ну если ты такой правый весь, выйди на пустырь с оппонентом и на кулаках решите вопрос если уж так приспичило и слов не хватает, что же как шакалы себя вести. Одного за предумышленное группой лиц на полную, другого за соучастие, я считаю это будет справедливо, херои интернетные.
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7k
Ден Час назад
Эх лихие 2020 года, мы будем рассказывать о вас внукам
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899
Провокатор Час назад
Странно, а почему второго не арестовали? Тут вроде как умышленное убийство совершённое группой лиц, по предварительному сговору.
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6k
Прохожий3 Час назад
Неадекватные люди были всегда и везде. И не важно где вы зацепились - в комментах в инстаграммчике или в торговых рядках на ярмарке.
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16k
BillyBonzz 2 часа назад
а н.е.х.у.й. срать в комментах и оскорблять!
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12k
Юрий BillyBonzz Полчаса назад
Да и насчёт минусов надо подумать!
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19k
Vazari 2 часа назад
Это что пневматическая винтовка, способная пулю в сердце засадить??
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2k
Sanar Федор Медведев 54 минуты назад
Для того чтобы ходить с РСР винтовкой на охоту, нужно разрешение такое же как на гладкое и нарез, другой вопрос что у нас не предусмотрена ответственность за переделку пневматического оружия, а я считаю зря, так же производители и продованы занижают мощность чтобы продавать без лицензии.
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910
Федор Медведев Sanar 47 минут назад
Да, продают их с нормируемыми характеристиками. Но практически во всех винтовках уже даже конструкцией предусмотрено самостоятельное снятие ограничений, даже без танцев с бубном. 10 минут и у тебя полноценный винт.
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2k
Sanar Федор Медведев Полчаса назад
Ну это по вашему правильно? У меня у знакомого пневма не зареганая во многом превосходит мои гладкие, разница в том что я законно с ружьём или карабином нахожусь в охотугодьях, а он ныкает постоянно от любого встречного.
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10k
wilddewill Sanar Полчаса назад
Да тот же Хантер с 40 джоулями вам продадут с сертификатом на 7,5 и никакого разрешения. А утяжеленные пули для пневматики, если это 4,5 без всякого спроса лишнего продадут. Это же не 12 калибр...
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2k
Sanar wilddewill 20 минут назад
Да я в курсе такого, ну считаю вот сюда бы глянуть нашим "уважаемым" законотворцам, а не на всякую херню
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