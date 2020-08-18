Ссора в социальной сети закончилась убийством

Ссора в комментариях под постом в социальной сети закончилась убийством. На этих кадрах, снятых камерой наблюдения видно, как двое мужчин, один из которых держит в руках винтовку, заходят в бокс автосервиса. Через несколько минут оба выходят оттуда и садятся в машину. В этот момент из гаража выбегает мужчина, держась рукой за грудь, и кидает в след уезжающим гаечный ключ. Через мгновение он умрет.

Полиция Омска ввела план «Перехват» и уже через полтора часа задержала стрелка