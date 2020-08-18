Если простой Советский мальчуган, росший в конце 70-х вёл себя хорошо, учился на положительные оценки и родители его имели некоторые отложенные сбережения, в жизни его мог наступить самый настоящий праздник. Об этом дне мечталось и снилось...Мечта Советского Пацана "Маяк-203"
А событие это было непростое - приобретение катушечного магнитофона. В моём случае это был "Маяк-203", который стоил на тот момент 260 полновесных Советских рублей!
Покупался такой аппарат как пацанам так и девчонкам (никаких гендерных принципов). Бывало, баловали себя подобными приобретениями студенты и даже взрослые мужики. Но несравненной мальчишей радости от долгожданной покупки тогда уже не было.
Производили "Маяк" на одноименном радиозаводе в Советском, на тот момент, городе Киев. И выпускали их в весьма немалых количествах. Однако, несмотря на это, товар всегда был в дефиците. Потому купить "203-й" в Советском магазине радиотоваров было весьма непросто.
В нашем регионе оказывались на прилавке такие магнитофоны крайне редко, потому оттуда они так же быстро и исчезали. Мгновенно образовывалась километровая очередь и товар секундой раскупался.
Везло конечно людям, у кого были "знакомые". По блату уже можно было достать и более редкие экземпляры. А более продвинутые меломаны вовсе не обращали внимания на "203-й" второго класса. Они старались раздобыть аппараты высшего класса или вовсе импортную технику по типу Akai или TEAC. Техника от зарубежных производителей тогда считалась легендарной как по качеству, так и по надёжности.
А теперь немного о самом аппарате.
"Маяк-203"- бытовой, переносной, катушечный магнитофон 2-го класса. Аппарат имеет возможность работы на трех скоростях, запись/чтение производится на четырех дорожках.
Естественно, при воспроизведении фонограммы через встроенные излучатели, магнитофон- монофонический. "Маяк" также можно было использовать как стереофоническую приставку при подключении к внешнему усилителю и АС.
Технические характеристики:
Между прочим, по характеристикам "Маяк" соответствовал ГОСТ для аппаратов первой группы сложности. В наличии был даже автостоп!
Ручка громкости у Маяка со встроенной тонкомпенсацией. Потому музыкой можно было наслаждаться даже на минимальной громкости (встроенные излучатели: 1ГД-40Р).
Будучи еще школьником, не раз приходилось таскать с собой эту 12,5 килограммовую махину к друзьям. Поскольку западных исполнителей Советский Союз не признавал, приходилось самим переписывать свежие записи запрещенных исполнителей. Как мы их доставали, это целая отдельная история.
После "тяжелой" прогулки, сам процесс записи в гостях казался неким приятных отдыхом. А позже приходилось идти обратно домой. К тому моменту руки действительно начинали "отваливаться"...
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Я крутился на виниле и все друзья ко мне с бобиниками в гости. Собирались этаким мальчишником и сопровождали данное культурное мероприятие пивом,а то и портвейном.
Учился правда не очень ,да и на родителей особо рассчитывать не мог -не было у них таких денег, чтоб пластинки по 50-60 рублей покупать, А уж если говорить о новомодных абба,чили,бони м.чингисхан -ценник космос. Флойд Стена в клубе(были такие в Питере в 70-ых) появился запечатанный 220 рублей на старте продаж. Ну ничего - крутился как то.
Сломался через два дня после покупки, после гарантийного ремонта верой и правдой долго служил.