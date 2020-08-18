Мечта Советского Пацана "Маяк-203"

Производили "Маяк" на одноименном радиозаводе в Советском, на тот момент, городе Киев. И выпускали их в весьма немалых количествах. Однако, несмотря на это, товар всегда был в дефиците. Потому купить "203-й" в Советском магазине радиотоваров было весьма непросто.

В нашем регионе оказывались на прилавке такие магнитофоны крайне редко, потому оттуда они так же быстро и исчезали. Мгновенно образовывалась километровая очередь и товар секундой раскупался.

Везло конечно людям, у кого были "знакомые". По блату уже можно было достать и более редкие экземпляры. А более продвинутые меломаны вовсе не обращали внимания на "203-й" второго класса. Они старались раздобыть аппараты высшего класса или вовсе импортную технику по типу Akai или TEAC. Техника от зарубежных производителей тогда считалась легендарной как по качеству, так и по надёжности.