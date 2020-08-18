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Мечта Советского Пацана "Маяк-203"

Мечта Советского Пацана "Маяк-203" (5 фото)

Автор:
18 августа 2020 13:17
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: СССР   интересно   радиотехника   
838
5

Если простой Советский мальчуган, росший в конце 70-х вёл себя хорошо, учился на положительные оценки и родители его имели некоторые отложенные сбережения, в жизни его мог наступить самый настоящий праздник. Об этом дне мечталось и снилось...Мечта Советского Пацана "Маяк-203"

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Метки: СССР   интересно   радиотехника   
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29  комментариев
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3k
AlekseiTFS 5 часов назад
У меня другая история.
Я крутился на виниле и все друзья ко мне с бобиниками в гости. Собирались этаким мальчишником и сопровождали данное культурное мероприятие пивом,а то и портвейном.
Учился правда не очень ,да и на родителей особо рассчитывать не мог -не было у них таких денег, чтоб пластинки по 50-60 рублей покупать, А уж если говорить о новомодных абба,чили,бони м.чингисхан -ценник космос. Флойд Стена в клубе(были такие в Питере в 70-ых) появился запечатанный 220 рублей на старте продаж. Ну ничего - крутился как то.
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1k
Voldometr Noname 56 минут назад
Было два 203-х, один простой (сдал по гарантии) второй олимпийский. Я бы не сказал что это была мечта, мафон средненький и даже чуть ниже. Через 2-3- месяца начинал тарахтеть, звук шел откуда-то с ручки переключения режимов. Но вскрыть и посмотреть нельзя, гарантия. А в мастерской посылали нахер с такими дефектами, они ничего не слышали. Короче, угомонился я только на Астре-110, вот это было самое то, и цена не очень дорогая (400+ руб) и качество приличное. До сих пор стоит, лет 5-7 назад даже включал послушать
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223
Ринат Фамутдинов 57 минут назад
Самый первый аппарат был Маяк 202. Через неделю начал самостоятельно останавливаться правый подкассетник... Причина резиновый пассик отвратительного качества. Замена всё-таки нашлась. Потом появилась Илеть 101 стерео. Блин банан кинематика такая же как у Маяка, усилитель барахло, в общем забил болт на эти аппараты. "Достал" Шарп кассетная дека, да и вдруг у нас кассет стало не много, а очень много... Сони, ТДК и стоимость 9 р...
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3k
hairov Час назад
У меня был Маяк-205
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2k
RALEXXX 2 часа назад
Был такой и у меня где то в промежутке между Комета-201 и Юпитер-202.
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3k
Dmitry_61rus 3 часа назад
У меня приставка нота 203 была. Я офигел, кода разобрал её. Это конструктор, на подобии материнской платы и в её разьемы (типа ISA) платы расширения вставлялись.
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56k
Доктор Джонс Dmitry_61rus 2 часа назад
Мечта Советского Пацана "Маяк-203"
Мечта Советского Пацана "Маяк-203"
Мечта Советского Пацана "Маяк-203"
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923
Alexandr Доктор Джонс Полчаса назад
Руки сразу тянутся электролиты перепаять. да и часть керамики тоже под замену.
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48k
Андрей 3 часа назад
У нас такой был. Отец в то время подвинулся на тему музыки, с подачи коллеги по работе, прикупил сначала 203-й, потом 205-й, а потом - как прорвало: начал менять один за другим, повышая класс. Был Астра-110, Илеть-101, Ростов-102. Промелькнул даже катушечный AKAI, но как-то быстро ушёл. Закончилось эпопея Олимпом-004, Амфитоном-01, Вегой-00какой-то и колонками S-90.
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1k
Mibud 4 часа назад
До сих пор стоит в гараже и исправно работает. Это была наша первая с супругой "семейная покупка". На "втором дне" нашей свадьбы, кто то из друзей проговорился, что завтра в одном из поселков (40 км от города), в одном из сельпо (были такие торговые точки по деревням по линии "Респотребсоюза"), "выкинут" на прилавок такие аппараты. С утра с молодой женой на частнике уже были там. До своей пенсии в гараже честно отпахал более 10 лет в комплекте с "Мелодией-103". Выбросить рука не поднимается...
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2k
TirAn 4 часа назад
У нас был 205-й. Проработал лет 25-30, пока брату не надоело менял головки
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16k
BillyBonzz 5 часов назад
Был у меня в середине 80-х Маяк 201, батя отдал, он его купил еще в начале 70-х, когда студентом в стройотряде деньги заработал. Я на нем и слушал все что нашел у бати сначала, а это был Высоцкий, Антонов, Бони-М, Африк Симон, потом через пару лет пошел уже Цой, Пикник, потом потяжелее "Черный Кофе, Ария, Круиз, Мастер. Был большой минус в нем, он был моно, и в двух отдельных колонках, через усел, звучало уныло. А потом уже пошли кассетники, но это уже совсем другая история)))
Был у меня в середине 80-х Маяк 201, батя отдал, он его купил еще в начале 70-х, когда студентом в стройотряде деньги заработал. Я на нем и слушал все что нашел у бати сначала, а это был Высоцкий, Антонов, Бони-М, Африк Симон, потом через пару лет пошел уже Цой, Пикник, потом потяжелее "Черный Кофе, Ария, Круиз, Мастер. Был большой минус в нем, он был моно, и в двух отдельных колонках, через усел, звучало уныло. А потом уже пошли кассетники, но это уже совсем другая история)))
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4k
Игорь BillyBonzz 4 часа назад
у меня такой же был, путем несложной доработки можно было на внешний усилок кидать стерео сигнал.
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16k
BillyBonzz Игорь 4 часа назад
ну как несложной, надо было головку проигрывателя менять на стерео, далее выходной каркас усилителя магнитофона надо было делать двухтактным, чтобы стерео качал на внешний усел.
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4k
Игорь BillyBonzz 4 часа назад
там головка была стерео, просто моно предусилок переключался с одной дорожки на другую кнопочками, их можно было зажать обе и слушать звук с обоих дорожек
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19k
предводитель дворянства! 5 часов назад
У меня был 205-й.Потом чего только не было,но такого счастья больше не один аппарат не дарил...
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24k
labuda.blog 5 часов назад
Когда вышел Маяк-232 - вот это была мечта! Я целый год стипендию собирал. Модель сделали по образу компьютера, была основная плата, в слоты которой можно было вставлять свои платы, например динамическое подмагничивание записи, что позволяло добится лучшего качества записи чем бабиника. Ну и возможность дистанционого управления, в то время была крутой фишкой.
Когда вышел Маяк-232 - вот это была мечта! Я целый год стипендию собирал. Модель сделали по образу компьютера, была основная плата, в слоты которой можно было вставлять свои платы, например динамическое подмагничивание записи, что позволяло добится лучшего качества записи чем бабиника. Ну и возможность дистанционого управления, в то время была крутой фишкой.
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8k
Лехахуторской labuda.blog 4 часа назад
У меня такой же был.
Купил на заработанные на летних каникулах деньги.
Сломался через два дня после покупки, после гарантийного ремонта верой и правдой долго служил.
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12k
Александр Сучков 5 часов назад
второй, у стены,- САТУРН 202-2 СТЕРЕО. Мне родители такой подарили в первой половине 80х, тоже хорошая штука. Только вот "ползунки" быстро шли на износ и при регулеровке "шуршуть" начинали, но это было исправимо))) позже их заменили на более надежные....
второй, у стены,- САТУРН 202-2 СТЕРЕО. Мне родители такой подарили в первой половине 80х, тоже хорошая штука. Только вот "ползунки" быстро шли на износ и при регулеровке "шуршуть" начинали, но это было исправимо))) позже их заменили на более надежные....
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12k
Александр Сучков 5 часов назад
поясню- на первой фотке. И да- привет Дима))
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36
Barrymore 5 часов назад
не знаю кто об этом говне мечтал, мечтали о японской технике типа "AKAI"
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16k
BillyBonzz Barrymore 4 часа назад
Х.у.я.и. , в те года немного кто и слышал об этой технике, не говоря уже о том, кто ее видел или имел. В лучшем случае те, кто имел чеки Внешторга мог купить в "Березке" Грюндиг или, если повезет японский Шарп, но стоили они у перекупов полстоимости машины.
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28k
Элек Мек 5 часов назад
У меня был 202.
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