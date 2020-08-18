Топ-10 самых больших озер на планете

В мире примерно 117 миллионов озер, из них большинству людей известно лишь несколько наиболее крупных. На самом деле озер с большой площадью в мире достаточно много. В статье представлены наиболее крупные водоемы планеты.
Каспийское море
Хотя этот водоем и называют морем, его считают крупнейшим бессточным озером на Земле. С другой стороны, водоем имеет ряд признаков, характерных для моря (значительная водная масса, приливы и отливы, штормы). Вместе с тем Каспийское море не имеет естественной связи с Мировым океаном – она появилась искусственным путем. Кроме того, соленость воды в Каспии в 3 раза ниже, чем у других морей, поэтому море и называют озером.
Месторасположение озера – граница Европы с Азией. Северная и средняя части принадлежат России, восточная – Казахстану и Туркмении, южная – Ирану, а юго-западная – Азербайджану.
Площадь Каспийского моря достигает 371000 кв. км. Средние показатели глубины Каспия – 208 м, самая большая глубина – 1025 м.
Береговая линия протягивается примерно на 6700 км, этот же показатель вместе с островами составит до 7000 км. Озеро объединяет около 50 средних и больших островов, их общая площадь составляет 350 кв. км. Воды этого водоема составляют 44% всех мировых запасов озерных вод.
Месторасположение озера – граница Европы с Азией. Северная и средняя части принадлежат России, восточная – Казахстану и Туркмении, южная – Ирану, а юго-западная – Азербайджану.
Площадь Каспийского моря достигает 371000 кв. км. Средние показатели глубины Каспия – 208 м, самая большая глубина – 1025 м.
Береговая линия протягивается примерно на 6700 км, этот же показатель вместе с островами составит до 7000 км. Озеро объединяет около 50 средних и больших островов, их общая площадь составляет 350 кв. км. Воды этого водоема составляют 44% всех мировых запасов озерных вод.
В водах Каспия обитает около 450 видов фитопланктона, 400 видов беспозвоночных, 120 видов рыб. Единственное млекопитающее, которое обитает здесь, – каспийская нерпа (тюлень).
Крупнейшим городом на Побережье Каспия является Баку.
Интересные факты:
90% черной икры добывают именно в акватории Каспийского моря;
ученые из США утверждают, что в недрах Каспия концентрируется пятая часть мировых запасов нефти и природного газа;
большую часть воды в Каспий доставляет река Волга;
главная экологическая проблема Каспия – загрязнение вод.
Крупнейшим городом на Побережье Каспия является Баку.
Интересные факты:
90% черной икры добывают именно в акватории Каспийского моря;
ученые из США утверждают, что в недрах Каспия концентрируется пятая часть мировых запасов нефти и природного газа;
большую часть воды в Каспий доставляет река Волга;
главная экологическая проблема Каспия – загрязнение вод.
Верхнее озеро
Это озеро является наиболее крупным пресным водоемом Земли. Свое название оно получило потому, что лежит выше всех озер из группы больших – на уровне 183 м над морем. Водоем расположен на границе Канады и Америки.
Площадь водоема – 82100 кв. км. 54000 кв. км принадлежит США, 28100 кв.км – Канаде.
Наибольшая зафиксированная глубина озера сравнительно невелика и составляет 406 м, а средняя – 147 м. По объему пресной воды озеро Верхнее уступает только Байкалу и Танганьике. Этот показатель составляет 11000 куб. км. Береговая линия протягивается на 4387 км.
Площадь водоема – 82100 кв. км. 54000 кв. км принадлежит США, 28100 кв.км – Канаде.
Наибольшая зафиксированная глубина озера сравнительно невелика и составляет 406 м, а средняя – 147 м. По объему пресной воды озеро Верхнее уступает только Байкалу и Танганьике. Этот показатель составляет 11000 куб. км. Береговая линия протягивается на 4387 км.
Крупные острова в пределах озера Верхнее – Мадлен, архипелаг Апостолов.
Озеро питают около 200 небольших речек, основная из которых – Нипигон. Верхнее озеро выступает истоком для реки Сент-Мэрис.
Возле водоема располагаются многочисленные крупные города.
В водах озера водятся различные рыбы (осетр, стерлядь, лосось, корюшка). На берегах обитают кролики, лисы, бобры, койоты.
Интересные факты об озере:
Возраст озера – около 10 тысяч лет. Его считают сравнительно молодым водоемом.
Одна из особенностей Верхнего озера – склонность к штормам. В такие периоды высота волн может достигать 10 м.
Наиболее опасная для судоходства зона озера – прибрежная территория вблизи острова Айл-Роал. Здесь много подводных скал и наблюдается опасное течение.
Речной сток в озеро невелик, поэтому вода в нем в любое время года прозрачная и холодная. Несмотря на низкую температуру воды и суровые зимы, центр озера никогда не замерзает. Это связано с сильными осенними и зимними штормами.
Озеро питают около 200 небольших речек, основная из которых – Нипигон. Верхнее озеро выступает истоком для реки Сент-Мэрис.
Возле водоема располагаются многочисленные крупные города.
В водах озера водятся различные рыбы (осетр, стерлядь, лосось, корюшка). На берегах обитают кролики, лисы, бобры, койоты.
Интересные факты об озере:
Возраст озера – около 10 тысяч лет. Его считают сравнительно молодым водоемом.
Одна из особенностей Верхнего озера – склонность к штормам. В такие периоды высота волн может достигать 10 м.
Наиболее опасная для судоходства зона озера – прибрежная территория вблизи острова Айл-Роал. Здесь много подводных скал и наблюдается опасное течение.
Речной сток в озеро невелик, поэтому вода в нем в любое время года прозрачная и холодная. Несмотря на низкую температуру воды и суровые зимы, центр озера никогда не замерзает. Это связано с сильными осенними и зимними штормами.
Виктория
Водоем расположен в пределах трех государств (Кения, Уганда, Танзания). Это крупнейшее озеро в Африке. Местное население называет озеро Виктория по-другому – Ньянза.
Площадь водоема – 68000 кв. км. Береговая линия озера Виктория тянется на 7000 км. Максимальная глубина – 80 м.
Основным источником питания озера выступают осадки, воды притоков также участвуют в его наполнении, но в гораздо меньшей степени. Озеро считают достаточно молодым – его возраст оценивают примерно в 400 тысяч лет. В акватории озера Виктория проживает около 30 млн. человек.
Площадь водоема – 68000 кв. км. Береговая линия озера Виктория тянется на 7000 км. Максимальная глубина – 80 м.
Основным источником питания озера выступают осадки, воды притоков также участвуют в его наполнении, но в гораздо меньшей степени. Озеро считают достаточно молодым – его возраст оценивают примерно в 400 тысяч лет. В акватории озера Виктория проживает около 30 млн. человек.
Интересные факты:
Название озеру дал англичанин Джон Спик, который в 1858 году обнаружил его. Название было дано в честь королевы Англии.
В водах озера Виктория обитает около 200 видов рыб. Наиболее интересные экземпляры – нильские окуни, вес которых может достигать 200 кг.
Купаться в водоеме категорически запрещено: в водах озера Виктория много крокодилов. Кроме того, вода заражена шистосомозом.
Именно в этом озере берет свое начало наиболее величественная река Африки – Нил.
Экологическая ситуация в акватории озера Виктория постоянно ухудшается. На это влияют такие факторы, как вырубка лесов, активный вылов рыбы, слив технических и канализационных вод, разрастание злостного сорняка водяного гиацинта.
В регионе озера в последние годы наблюдается тенденция к снижению числа атмосферных осадков. Это чревато катастрофическим уменьшением запасов пресных вод, что ставит под угрозу жизнь местного населения.
Название озеру дал англичанин Джон Спик, который в 1858 году обнаружил его. Название было дано в честь королевы Англии.
В водах озера Виктория обитает около 200 видов рыб. Наиболее интересные экземпляры – нильские окуни, вес которых может достигать 200 кг.
Купаться в водоеме категорически запрещено: в водах озера Виктория много крокодилов. Кроме того, вода заражена шистосомозом.
Именно в этом озере берет свое начало наиболее величественная река Африки – Нил.
Экологическая ситуация в акватории озера Виктория постоянно ухудшается. На это влияют такие факторы, как вырубка лесов, активный вылов рыбы, слив технических и канализационных вод, разрастание злостного сорняка водяного гиацинта.
В регионе озера в последние годы наблюдается тенденция к снижению числа атмосферных осадков. Это чревато катастрофическим уменьшением запасов пресных вод, что ставит под угрозу жизнь местного населения.
Гурон
Водоем располагается в пределах земель двух государств – США и Канады, образуя границу между ними. Берега водоема делят между собой провинция Канады Онтарио и американский штат Мичиган.
Площадь этого пресноводного водоема – 59596 кв. км. Самая большая зафиксированная глубина озера Гурон – 229 м, средняя – не более 59 м. Длина по протяженности линии берега составляет 6157 км.
В пределах Гурона находится около 30 тысяч мелких островов, большая их часть населена.
Площадь этого пресноводного водоема – 59596 кв. км. Самая большая зафиксированная глубина озера Гурон – 229 м, средняя – не более 59 м. Длина по протяженности линии берега составляет 6157 км.
В пределах Гурона находится около 30 тысяч мелких островов, большая их часть населена.
Интересные факты:
Гурон – сточное озеро. Оно является основным источником воды для реки Сен-Клер, которая вытекает из него.
Водоем связывает в единую водную систему 3 других озера: Верхнее, Эри и Мичиган.
Название «Гурон» связано с наименованием племен, которые с давних времен населяли берега этого озера. На сегодняшний день в Канаде и США живет примерно 4000 гуронов. Они утратили свой язык, культуру и верования.
Достопримечательности озера: порт Гурон, маяк форта Гратиот, канал Су-Сент-Мари.
В настоящее время экологическая система озера Гурон находится в тяжелом состоянии из-за большого количества промышленных предприятий, которые сбрасывают технические воды в водоем. Из-за таких изменений из вод Гурона исчезла озерная форель.
Водоем связывает в единую водную систему 3 других озера: Верхнее, Эри и Мичиган.
Название «Гурон» связано с наименованием племен, которые с давних времен населяли берега этого озера. На сегодняшний день в Канаде и США живет примерно 4000 гуронов. Они утратили свой язык, культуру и верования.
Достопримечательности озера: порт Гурон, маяк форта Гратиот, канал Су-Сент-Мари.
В настоящее время экологическая система озера Гурон находится в тяжелом состоянии из-за большого количества промышленных предприятий, которые сбрасывают технические воды в водоем. Из-за таких изменений из вод Гурона исчезла озерная форель.
Мичиган
Этот водоем расположен в Соединенных Штатах Америки. Озеро Мичиган возникло в результате столкновения тектонических плит, а также таяния ледника.
Площадь озера составляет 57750 кв. км. Длина береговой линии превышает 2600 км. Максимальный показатель глубины озера Мичиган составляет 281 м, средний – 85 м.
Озеро Мичиган находится на высоте 177 м над уровнем моря.
Площадь озера составляет 57750 кв. км. Длина береговой линии превышает 2600 км. Максимальный показатель глубины озера Мичиган составляет 281 м, средний – 85 м.
Озеро Мичиган находится на высоте 177 м над уровнем моря.
В течение 4 месяцев водоем полностью скован льдом.
Мичиган соединяется с озером Гурон через пролив Макинак, а с системой реки Миссисипи – каналом Чикаго-Локпорт.
К озеру имеют выход штаты Индиана, Мичиган, Висконсин и Иллинойс.
Интересные факты:
с точки зрения гидрографии озера Мичиган и Гурон образуют единую систему, хотя географически их считают отдельными озерами;
интересные для туристов места в пределах озера Мичиган: Музей судоходства, маяк Старой Миссии, национальный парк;
в переводе с языка индейского племени название озера звучит как «большая вода»;
озеро Мичиган насчитывает около 30 зон, которые приспособлены для отдыха на пляже;
побережье озера населяют различные виды животных: волк, красная рысь, кролики, лемминги.
Среди местного населения ходит легенда о так называемом «Мичиганском треугольнике». Это отдельная зона озера, в области которой бесследно исчезают морские и воздушные судна. В 1950 году здесь исчез авиалайнер, хотя ни на дне водоема, ни на его поверхности не были найдены следы крушения.
Вся территория озера Мичиган охраняется экологической полицией.
Мичиган соединяется с озером Гурон через пролив Макинак, а с системой реки Миссисипи – каналом Чикаго-Локпорт.
К озеру имеют выход штаты Индиана, Мичиган, Висконсин и Иллинойс.
Интересные факты:
с точки зрения гидрографии озера Мичиган и Гурон образуют единую систему, хотя географически их считают отдельными озерами;
интересные для туристов места в пределах озера Мичиган: Музей судоходства, маяк Старой Миссии, национальный парк;
в переводе с языка индейского племени название озера звучит как «большая вода»;
озеро Мичиган насчитывает около 30 зон, которые приспособлены для отдыха на пляже;
побережье озера населяют различные виды животных: волк, красная рысь, кролики, лемминги.
Среди местного населения ходит легенда о так называемом «Мичиганском треугольнике». Это отдельная зона озера, в области которой бесследно исчезают морские и воздушные судна. В 1950 году здесь исчез авиалайнер, хотя ни на дне водоема, ни на его поверхности не были найдены следы крушения.
Вся территория озера Мичиган охраняется экологической полицией.
Танганьика
Озеро располагается в Центральной Африке. По всей своей длине оно распространяется на территории четырех стран: Конго, Танзания, Бурунди и Замбия.
Площадь Танганьики составляет 32893 кв. км. Наибольшая глубина озера составляет почти 1500 м. Береговая линия водоема составляет около 1830 км.
Озеро Танганьика питают воды Атлантического океана через реки Лукуга и Конго.
Площадь Танганьики составляет 32893 кв. км. Наибольшая глубина озера составляет почти 1500 м. Береговая линия водоема составляет около 1830 км.
Озеро Танганьика питают воды Атлантического океана через реки Лукуга и Конго.
Интересные факты:
примерный возраст водоема составляет около 12 миллионов лет;
на берегах озера есть национальные парки – Махале и Гомбе;
вдоль побережья озера Танганьика проживает около 11млн. человек;
в Танганьике водятся крокодилы и гиппопотамы.
на берегах озера есть национальные парки – Махале и Гомбе;
вдоль побережья озера Танганьика проживает около 11млн. человек;
в Танганьике водятся крокодилы и гиппопотамы.
Байкал
Этот водоем расположен в России, в южной части Восточной Сибири. Он лежит на границе республики Бурятия и Иркутской области.
Площадь озера – 31700 кв. км. Протяженность береговой линии – 2000 км. Средняя глубина Байкала составляет 744 м. Максимальная глубина – 1640 м. Это самое глубоководное озеро в мире.
Форма водоема напоминает большой лунный серп.
Площадь озера – 31700 кв. км. Протяженность береговой линии – 2000 км. Средняя глубина Байкала составляет 744 м. Максимальная глубина – 1640 м. Это самое глубоководное озеро в мире.
Форма водоема напоминает большой лунный серп.
Единственная река, вытекающая из озера Байкал, – Ангара. В озеро впадает более 300 рек, как крупных, так и мелких. В акватории озера имеется 6 заливов.
Байкал считают наиболее древним озером: ученые оценивают его возраст примерно в 25-35 миллионов лет.
В этом водоеме сосредоточено 22% всей пресной воды мира. Объем воды в нем – 23000 куб.км.
Интересные факты об озере Байкал:
в древние времена озеро называлось «Бэй-хай», что переводится как «богатый олень»;
вода в озере прозрачная и настолько чистая, что ее можно пить без предварительной обработки;
в водах озера встречаются осетры, возраст которых достигает 60 лет;
в зимний период на замерзшем озере могут появляться трещины, длина которых достигает 30 км.
Озеро Байкал – природный объект всемирного наследия UNESCO.
Байкал считают наиболее древним озером: ученые оценивают его возраст примерно в 25-35 миллионов лет.
В этом водоеме сосредоточено 22% всей пресной воды мира. Объем воды в нем – 23000 куб.км.
Интересные факты об озере Байкал:
в древние времена озеро называлось «Бэй-хай», что переводится как «богатый олень»;
вода в озере прозрачная и настолько чистая, что ее можно пить без предварительной обработки;
в водах озера встречаются осетры, возраст которых достигает 60 лет;
в зимний период на замерзшем озере могут появляться трещины, длина которых достигает 30 км.
Озеро Байкал – природный объект всемирного наследия UNESCO.
Большое Медвежье озеро
Водоем лежит в северно-западной части Канады. Располагается на уровне 156 м над морем. Большое Медвежье озеро находится в районе Северного полярного круга. Его северная часть принадлежит Арктике, а южная – северному поясу умеренного климата.
Большое Медвежье озеро является самым крупным внутренним озером страны. Его площадь составляет 31080 кв. км. Средняя глубина – 72 м, максимальная глубина озера – 446 м.
На Большом Медвежьем озере находятся всего 2 населенных пункта – Делайн и Эко-Бей. Со всех сторон этот крупный водоем окружен болотами, тундрой, вечной мерзлотой. Водоем богат рыбой, промысловый лов здесь запрещен.
В 1930-х годах в восточной части Большого Медвежьего озера нашли радий и уран, а немного позднее – серебро.
Большое Медвежье озеро является самым крупным внутренним озером страны. Его площадь составляет 31080 кв. км. Средняя глубина – 72 м, максимальная глубина озера – 446 м.
На Большом Медвежьем озере находятся всего 2 населенных пункта – Делайн и Эко-Бей. Со всех сторон этот крупный водоем окружен болотами, тундрой, вечной мерзлотой. Водоем богат рыбой, промысловый лов здесь запрещен.
В 1930-х годах в восточной части Большого Медвежьего озера нашли радий и уран, а немного позднее – серебро.
Ньяса
Ньяса (озеро также известно как Малави, это более современное название) – это водоем, который лежит в пределах Восточной Африки. Озеро охватывает территории таких государств, как Танзания, Малави и Мозамбик. Высота над уровнем моря – 472 м.
Ньяса – это глубокая выемка в земной коре, заполненная водой.
Площадь озера составляет 30000 кв. км. Средняя глубина озера – 292 м, максимальная – 706 м.
На глубине от 220 м нет кислорода – соответственно, и живых организмов.
В этом озере присутствует 7% от всего запаса пресной воды, которая имеется в мире. В водоем Ньяса впадает 14 рек, среди них – Рухуру, Южная и Северная Рукуру, Сонгве. В пределах водоема находятся 2 других крупных водоема – Ликома и Чизумлу.
Ньяса – это глубокая выемка в земной коре, заполненная водой.
Площадь озера составляет 30000 кв. км. Средняя глубина озера – 292 м, максимальная – 706 м.
На глубине от 220 м нет кислорода – соответственно, и живых организмов.
В этом озере присутствует 7% от всего запаса пресной воды, которая имеется в мире. В водоем Ньяса впадает 14 рек, среди них – Рухуру, Южная и Северная Рукуру, Сонгве. В пределах водоема находятся 2 других крупных водоема – Ликома и Чизумлу.
Большое Невольничье озеро
Озеро расположено в пределах Северной Америки, в Северо-Западной части Канады.
Площадь водоема равна 28930 кв. км. Высота над уровнем моря – 156 м. Средняя глубина этого озера – 41 м, наибольшая – 614 м.
В озеро входит много крупных и мелких рек, среди которых Хей, Толсон, Йеллоунайф. Из озера вытекает канадская река Маккензи.
Площадь водоема равна 28930 кв. км. Высота над уровнем моря – 156 м. Средняя глубина этого озера – 41 м, наибольшая – 614 м.
В озеро входит много крупных и мелких рек, среди которых Хей, Толсон, Йеллоунайф. Из озера вытекает канадская река Маккензи.
Интересные факты:
в 1930-х годах в пределах озера были найдены запасы золота;
в середине ХХ века неподалеку от Невольничьего озера обнаружили редкую популяцию американских журавлей, которые находятся под пристальным вниманием специалистов;
индейские племена, которые обитают на берегах этого озера, не занимаются добычей золота и прочих ресурсов, но получают процент с такой деятельности.
В мире есть множество озер, которые имеют большую площадь. Наиболее крупные водоемы имеют значительную протяженность и глубину, запасы воды. Они выступают домом для многочисленных представителей флоры и фауны. К сожалению, в последние годы неблагоприятная экологическая обстановка ставит под угрозу существование крупных мировых озер.
в середине ХХ века неподалеку от Невольничьего озера обнаружили редкую популяцию американских журавлей, которые находятся под пристальным вниманием специалистов;
индейские племена, которые обитают на берегах этого озера, не занимаются добычей золота и прочих ресурсов, но получают процент с такой деятельности.
В мире есть множество озер, которые имеют большую площадь. Наиболее крупные водоемы имеют значительную протяженность и глубину, запасы воды. Они выступают домом для многочисленных представителей флоры и фауны. К сожалению, в последние годы неблагоприятная экологическая обстановка ставит под угрозу существование крупных мировых озер.
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"Озеро Танганьика питают воды Атлантического океана через реки Лукуга и Конго."
Построена так, что непонятно кто кого питает, может создаться ощущение что вода из океана течет в озеро.
Автор! Читай, что простишь!
По твоему вода из Атлантики течёт в озеро?