Топ-10 самых больших озер на планете

Хотя этот водоем и называют морем, его считают крупнейшим бессточным озером на Земле. С другой стороны, водоем имеет ряд признаков, характерных для моря (значительная водная масса, приливы и отливы, штормы). Вместе с тем Каспийское море не имеет естественной связи с Мировым океаном – она появилась искусственным путем. Кроме того, соленость воды в Каспии в 3 раза ниже, чем у других морей, поэтому море и называют озером.



Месторасположение озера – граница Европы с Азией. Северная и средняя части принадлежат России, восточная – Казахстану и Туркмении, южная – Ирану, а юго-западная – Азербайджану.



Площадь Каспийского моря достигает 371000 кв. км. Средние показатели глубины Каспия – 208 м, самая большая глубина – 1025 м.



Береговая линия протягивается примерно на 6700 км, этот же показатель вместе с островами составит до 7000 км. Озеро объединяет около 50 средних и больших островов, их общая площадь составляет 350 кв. км. Воды этого водоема составляют 44% всех мировых запасов озерных вод.