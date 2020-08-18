FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Топ 10 58 постов • 127 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Топ 10 
Топ-10 самых больших озер на планете

Топ-10 самых больших озер на планете (15 фото)

Автор:
18 августа 2020 12:54
Сообщество : Топ 10
Метки: в мире   вода   красота   озеро   планета   самое большое озеро   топ-10   
380
15
В мире примерно 117 миллионов озер, из них большинству людей известно лишь несколько наиболее крупных. На самом деле озер с большой площадью в мире достаточно много. В статье представлены наиболее крупные водоемы планеты.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Топ 10"
Метки: в мире   вода   красота   озеро   планета   самое большое озеро   топ-10   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Очевидное-Невероятное 48 минут назад
Хороший пост, плюсик поставил, но фраза:
"Озеро Танганьика питают воды Атлантического океана через реки Лукуга и Конго."
Построена так, что непонятно кто кого питает, может создаться ощущение что вода из океана течет в озеро.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
☣️Месть печенегов☣️ 22 минуты назад
Озеро Танганьика питают воды Атлантического океана через реки Лукуга и Конго

Автор! Читай, что простишь!

По твоему вода из Атлантики течёт в озеро?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Простой в использовании видеоредактор, который не взорвет ваш мозг (5 фото) Простой в использовании видеоредактор, который не взорвет ваш мозг (5 фото) 20 завораживающих фотографий с конкурса на лучший снимок красот нашей матушки-природы 20 завораживающих фотографий с конкурса на лучший снимок красот нашей матушки-природы 30-тонный горбатый кит выпрыгнул из воды всего в нескольких метрах от бразильских каноисток 30-тонный горбатый кит выпрыгнул из воды всего в нескольких метрах от бразильских каноисток Девки в озере купались. О тех, кто обожает водные процедуры Девки в озере купались. О тех, кто обожает водные процедуры Самой молодой путешественницей, посетившей все страны мира, стала 21-летняя Лекси Элфорд Самой молодой путешественницей, посетившей все страны мира, стала 21-летняя Лекси Элфорд 20 ярких фотографий с конкурса, на котором участники показали невероятную красоту и могущество воды 20 ярких фотографий с конкурса, на котором участники показали невероятную красоту и могущество воды
Olxi

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1019400



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Удивительная трансформация хаски, который 2 года жил на цепи
3
51
Удивительная трансформация хаски, который 2 года жил на цепи
Коммунисты предложили запретить Малышевой возвращаться в Россию
1
143
Коммунисты предложили запретить Малышевой возвращаться в Россию
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Невероятные гиперреалистичные картины
1
2
Невероятные гиперреалистичные картины
Почему Владимира Путина называют чекистом?
0
46
Почему Владимира Путина называют чекистом?
Где и как это происходит в первый раз
Где и как это происходит в первый раз
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Единорог выглядит счастливым
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#картинки#интересное#смешные#авария#дикие животные#спасение#лукашенко
#животные#юмор#природа#забавно#кино#прикольные#автомобили#путешествия#жизнь#протесты
#прикол#история#звери#хищник#люди#на различный вкус#белоруссия#собака#дтп#СССР

На что жалуетесь?

Вернуться