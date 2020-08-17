И вновь встаем на честный бой с фейками из сети

Кстати высаживание деревьев не противоречит исламу – наоборот, посадка дерева в исламе считается особенно похвальным поступком В реальности суть спора в том, что власти и волонтёры решили высадить деревья на частной земле без согласия владельцев. Администрация округа заявила, что теперь эта территория принадлежит правительству, но местные жители считают, что их землю просто отобрали.