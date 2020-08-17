И вновь встаем на честный бой с фейками из сети

Новая порция фейков, которые уже растянули в сети по угла и перешептываются, обсуждая глупость, выдуманную каким-то странным человеком или фейк, выданный на потеху публике. Не попадайтесь на эту ложь, проверяйте информацию!
Это Чеслава Квока – 14-летняя пленница немецкого лагеря смерти Аушвиц. Немцы часто фотографировали заключенных, проходивших через лагеря смерти, для своих архивов. На фотографии девочки испуг и побои от охраны. Она не прожила в лагере и четырех меся
Это снимок из Южной Кореи, когда в 2016 году жители страны вышли на демонстрацию против президента и правительства.
Игра была создана как дань уважения уличной культуре, никакого мертвого сына не было
Чего только не придумают. И нет, это не Илон Маск
Вот только это не Рим, а Кёльнская ратуша (Германия). Статуя Конрада фон Гохштадена находится выше и попирает фигуру, занятую аутофелляцией, наряду с прочими статуями, попирающими другие человеческие пороки.
Видели вы уже новость, где бегающие пакистанцы выдергивают из земли только что посаженые деревья. И вам ее преподнесли как ужасное событие, связанное с исламом. Но на самом деле...
Каменщик Мигель Ромеро поместил в 1992 году астронавта как символ двадцатого века
Не верьте! Научное и медицинское сообщества считают так называемый витамин В17 токсичным и не обладающим противоопухолевым действием.В США реклама амигдалина приравнивается к шарлатанству и преследуется по закону.
Это не 1980-е годы и никаких собак свинья не ела. Свинью застрелили в 2007 году после того, как застали ее поедающей труп коровы
Лагерь Артек, 1994 год (уже не СССР). Снимок постановочный, сделан фотографом Клодин Дори и вся ее фотосессия вызвала очень много нареканий, была мягко скажем провокационной
Знаем что есть однофамильцы, либо дальние родственники с такой же фамилией и мешать всех в кучу нельзя
Нет такого растения - ни такого названия, ни листьев с такими свойствами, ни в Индии, ни где либо еще в мире. Смиритесь с этим и не читайте всякую ерунду
И наша любимая "Панорама", которая штампует фейковые новости, а все их таскают и ахают от возмущения
Подпись тоже Панорама придумала
И это тоже сказала Панорама, а не Эрнст
Почти Панорама. Новость выдумана и ее растащили по сети
На фото изображён Джошуа Дэвид Шендл, который в 2019 году разыскивался за неуважение к суду, хранение наркотиков, хранение огнестрельного оружия, нарушение испытательного срока, уклонение от ареста, невыплату алиментов и т.д. Отбивной не было...
Такого ремня никогда не существовало, это шутка, которую пытаются преподнести как правду
И разоблачение для старого фейка, являющегося полной выдумкой
Ложь от первого до последнего слова. А уж разум и глаза медузы - вообще за гранью
Самым популярным автомобилем в мире является Toyota Corolla. Этот любимец всего мира даже попал в книгу рекордов Гиннесса как самая продаваемая модель в мире.
Историю выдумали от начала и до конца
На само деле это реклама Ауди, которая сопровождалось подписью Nothing to prove («Не нужно ничего доказывать»).
И капля забавного. Спецкорка - это что-то из элитных цукатов наверно...
Авторский пост
- Товарищ, стукнем молотом правды по словам лжецов и фейкометчиков
- Лжецы и фейкометчики, которые снова попали в наши разоблачительные сети
- Все на войну с фейками до их полного истребления
- Боремся с фейками, как Китай с коронавирусом
- Они фейков наклепали, а теперь мы наклепаем им
А если серьёзно, пост отлично демонстрирует, как формируется общественное мнение. Учитесь всё подвергать сомнению: ошибётесь, будете рады, что ошиблись, нет - осведомлён, значит, вооружён.
Ну а пока...
а комунистов и жидов когда стрелять начнёшь?