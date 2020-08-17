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И вновь встаем на честный бой с фейками из сети

И вновь встаем на честный бой с фейками из сети (27 фото)

Автор:
17 августа 2020 11:51
Сообщество : Фейковые новости со всего мира
Метки: Ложь   Разоблачение   борьба   вранье   новости   фейк   
1703
27

Новая порция фейков, которые уже растянули в сети по угла и перешептываются, обсуждая глупость, выдуманную каким-то странным человеком или фейк, выданный на потеху публике. Не попадайтесь на эту ложь, проверяйте информацию!

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Метки: Ложь   Разоблачение   борьба   вранье   новости   фейк   
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10  комментариев
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24k
Антон Полчаса назад
А что если факты, приведённые в посте, тоже фейк? Хм...
А если серьёзно, пост отлично демонстрирует, как формируется общественное мнение. Учитесь всё подвергать сомнению: ошибётесь, будете рады, что ошиблись, нет - осведомлён, значит, вооружён.
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167k
NAZARETH Минуту назад
Друзья, а вы когда-нибудь слышали про калир-канду?))) И не удивительно, ведь такого растения в природе не существует! Но зато существуют "волшебные бобы" и лохи, которые клюнут на любой развод. И ведь не зря прозвали это якобы растение ОБМАНИ-желудок.
Друзья, а вы когда-нибудь слышали про калир-канду?))) И не удивительно, ведь такого растения в природе не существует! Но зато существуют "волшебные бобы" и лохи, которые клюнут на любой развод. И ведь не зря прозвали это якобы растение ОБМАНИ-желудок.
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−6
Дмитрий Самохин 4 минуты назад
В интернете обьективности и фактов 1% от всего словоблудия, при этом кто-то пытается это доказать
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8k
Хью́берт 5 минут назад
И вновь встаем на честный бой с фейками из сети
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817
enot-begemot-y 7 минут назад
Наша цивилизация со свистом летит в мракобесие и серость. Но это как раз понятно, ведь на людях с широким кругозором и развитым критическим мышлением (читай "научным сознанием") черта с два заработаешь денег.
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2k
au3 11 минут назад
Зато без цензуры. Каждый может распространять бред.
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3k
ТРИнаТРИ 23 минуты назад
В целом, хорошая подборка) надо бы и ее проверить на фейки =)
Ну а пока...
В целом, хорошая подборка) надо бы и ее проверить на фейки =) Ну а пока...
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62k
Вит Вит Полчаса назад
Насчёт "Панорама" зря,у них написано же ,что это сатирический журнал и верить этим новостям не надо....А вот те,кто это распространяет как "новость",вот эти да,фейкомётчики)
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2k
Frank Borman 43 минуты назад
Сколько же всяких факов. Бесстыжие факеры так и норовят факнуть доверчивых россиянинцев.
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43k
Albert GER Frank Borman 12 минут назад
Когда Борман печется о судьбе россиян...

а комунистов и жидов когда стрелять начнёшь?
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Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км Они фейков наклепали, а теперь мы наклепаем им Они фейков наклепали, а теперь мы наклепаем им Боремся с фейками, как Китай с коронавирусом Боремся с фейками, как Китай с коронавирусом Товарищ, стукнем молотом правды по словам лжецов и фейкометчиков Товарищ, стукнем молотом правды по словам лжецов и фейкометчиков Все на войну с фейками до их полного истребления Все на войну с фейками до их полного истребления Лжецы и фейкометчики, которые снова попали в наши разоблачительные сети Лжецы и фейкометчики, которые снова попали в наши разоблачительные сети
Millefeuille

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