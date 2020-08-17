Магия алкоголя

Знаю, что большинство заминусует этот пост, и всё же правда бывает жестокой, и от неё не спрятаться...
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И по логике автора веселых картинок и копипасты, трезвый мир станет абсолютно идеальным? Например, ОАЭ или ещё какое исламское государство? Но нет, оказалось, что и там есть преступность, в том числе и на сексуальной почве. Что там не стали все гениями. А может вспомнить сухой закон в СССР?
Алкоголь с человеком уже очень давно и стал скорее частью жизни. Но и это ведь свободный выбор. То есть каждый вправе выбирать свой путь.
Но это не понять всяким [мат], которые навязывают своё восприятие жизни. Одни визжат, что нельзя есть мясо, другие что чьи-то жизни важнее, третьи, что алкоголь единственное зло в этой жизни. Разные лозунги? Но степень [мат] одинаковая.
А вот чтоб от трёх банок пива было похмелье, это надо провериться на заболевания почек и/или печени. Здоровый человек может и 20 лет выпивать по 200мл вискаря ежедневно и чувствовать себя вполне нормально (не идеально конечно, но плюс минус)
А причины похмелья врач объяснил так: -у каждого из нас в крови с рождения имеется фермент алкогольдегидрогеназа, позволяющий перерабатывать алкоголь и катализирующий окисление спиртов и ацеталей до альдегидов и кетонов. Активность алкогольдегидрогеназы в организме человека зависит от возраста, пола, этнической принадлежности, генетической предрасположенности. Например, молодые женщины не могут обрабатывать алкоголь с той же скоростью, что и молодые мужчины, потому что они не экспрессируют алкогольдегидрогеназу так же высоко, хотя обратное верно для среднего возраста. С ростом частоты и регулярности употребления алкоголя активность алкогольдегидрогеназы снижается.
Это потому что твой мозг, находясь в постоянном бесплодии умственных тупиков, вызванных неспособностью быстро и трезво мыслить, вследствие регулярного алкогольного отравления, выдает типичные заученные фразы. Впоследствии, с еще более сильным его разложением на почве алкоголя, станут приходить только одни мысли - "ваши документы".
То есть два варианта:
1. Дала - нормально
2. Не дала. Подрочил, запил пивом - всё как в сексе, который (по заявлению врачей) мужскому организму крайне полезен
2. сперматозоиды - можно ссылку на научные исследования?
В любом случае - в одном впрыске 2-4 миллиона. Повреждённые в любом случае менее активны, чем неповреждённые.
3. Насчёт экономии - ну покажите мне этих миллионеров - не курящих и не пьющих