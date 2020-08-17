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Сообщество Власть Манипуляции 53 поста • 5 подписчиков подписаться
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Магия алкоголя

Магия алкоголя (4 фото)

Автор:
17 августа 2020 10:17
Сообщество : Власть Манипуляции
Метки: алкоголь   здоровые   манипуляция   пиво   правда   трезвость   
583
4
Знаю, что большинство заминусует этот пост, и всё же правда бывает жестокой, и от неё не спрятаться...

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Метки: алкоголь   здоровые   манипуляция   пиво   правда   трезвость   
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27  комментариев
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6k
harlamov 2 часа назад
Ну если ты не пьешь, на фига эту дичь всем втирать? Как гомосеки эти трезвенники, честное слово. Все окружающие должны знать, какие они такие о#уительно оригинальные.
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2k
Frank Borman 14 минут назад
"Умеренное потребление алкоголя полезно для здоровья в неограниченном количестве" - доктор Айболит.
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24k
Антон 54 минуты назад
Люто плюсую.
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45k
alertol Час назад
- От пива у мужика сиськи вырастут
- Бухаю пиво 20 лет сиськи не вырасли
- Ну бывают же и девушки с нулевым размером
- Ой, всё...
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1k
Alphyn Час назад
Во всём виноват алкоголь, точно. Не отсутствие культуры потребления алкоголя, когда пьяное быдло что-то творит, при том зачастую это же быдло и на трезвую голову не отличается умом и сообразительностью, а именно алкоголь.
И по логике автора веселых картинок и копипасты, трезвый мир станет абсолютно идеальным? Например, ОАЭ или ещё какое исламское государство? Но нет, оказалось, что и там есть преступность, в том числе и на сексуальной почве. Что там не стали все гениями. А может вспомнить сухой закон в СССР?
Алкоголь с человеком уже очень давно и стал скорее частью жизни. Но и это ведь свободный выбор. То есть каждый вправе выбирать свой путь.
Но это не понять всяким [мат], которые навязывают своё восприятие жизни. Одни визжат, что нельзя есть мясо, другие что чьи-то жизни важнее, третьи, что алкоголь единственное зло в этой жизни. Разные лозунги? Но степень [мат] одинаковая.
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815
arcush Час назад
Опять борцы с ГМО на фишках... Афтор ты в школе учился? Ты пивом колешься в вену? Какие эстрогены через ЖКТ!!!??? Да и про алкоголь... Был такой дядька, Сэр Уи нстон Леона рд Спе нсер-Че рчилль, так он без пузыря вискаря дня не прожил! И сигарой дымил как паровоз! Так вот он родился в 1874, а умер 1965. И книжки писал и политиком и рисовал. И до смерти с головой дружил! Вот вы, борцы с ГМО и глобальным потеплением, а так же апологеты ЗОЖ - хоть чуть своей башкой думаете? Или доктор мясников ваше всё?
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6k
GrblFF Час назад
Средняя сумма затрат на алкоголь в день 80 рублей? Это что за алкоголь такой, при минимальной цене за литр пива 70р и бутылки водки 245р.
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123k
Алексей GrblFF Час назад
это число получится, если, например, за 10 дней затариться и употребить один раз, но сразу на 800 рублей
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14k
Андрей Иванов Час назад
В догонку. Если бы пиво приводило к импотенции, то изнасилование в состоянии алкогольного опьянения и зачатие по пьяни было бы невозможно, что опровергается фактами
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123k
Алексей Андрей Иванов Час назад
а кто говорит о мгновенности действия? в 20 лет пьяные изнасилования, а в 50 не стояк - это сплошь и рядом.
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45k
alertol Алексей Час назад
Если бы в 20 не было пьяных изнасилований, то население земли было бы ниже на порядки, а количество 50-ти летних девственников выше на порядки.
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14k
Андрей Иванов Алексей 58 минут назад
В пятьдесят не стояк - от низкой зарплаты, от того, что Путин - всё ещё президент, от поедания бананов, от установки стеклопакетов, от неустановки стеклопакетов и т.д., и т.п. Вы ещё в 80 на не стояк пожалуйтесь
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10k
Сибирячка Час назад
а Если не есть то еще больше бы сэкономил. но помрешь
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32k
jonnyD 2 часа назад
Магия алкоголя
Магия алкоголя
Магия алкоголя
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16k
BillyBonzz 2 часа назад
Курить бросил 8 лет назад. Отказался от алкоголя полностью уже как год, после того как состояния похмелья стали невыносимо мучительны (иными словами, болеть стал сильно по утрам, даже от 200 грамм вискаря или трех банок пива), даже Новый Год встречал соком. Впервые с 17 лет (а мне уже 45) мой организм почувствовал что такое полное отсутствие алкоголя (полностью алкоголь покидает организм только через 2 недели, как вы понимаете, этого не происходило все эти годы), ушел лишний вес, попер тестостерон ( стал по утрам просыпаться с торчащим хером, как 18 летний), ушла раздражительность, нервозы, башка работать стала лучше, без тупняков. Ну про курево я вообще молчу, это просто новый мир какой то, мир запахов, вкусов и чистого дыхания. Считаю и рекомендую что каждый курящий, после 30-35 лет, просто обязан бросить курить, вы поймете разницу в качестве жизни и удивитесь, обещаю.
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2k
Борис Карабанов BillyBonzz Час назад
Кремлебот!!! :) (Я больше ничего не смог придумать подходящего для обвинения в пристрастности комментариия или его проплаченности)
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45k
alertol BillyBonzz 57 минут назад
Про курение соглашусь. Сильно нарушает приток кислорода в мозг, отсюда нарушение кратковременной памяти (рассеянность) само собой кашель, одышка и.т.д.

А вот чтоб от трёх банок пива было похмелье, это надо провериться на заболевания почек и/или печени. Здоровый человек может и 20 лет выпивать по 200мл вискаря ежедневно и чувствовать себя вполне нормально (не идеально конечно, но плюс минус)
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16k
BillyBonzz alertol 49 минут назад
сделал уже все))) сдал анализы на биохимию крови, сдал анализ на биллирубин, сделал узи печени и желчного пузыря, сделал узи почек - все гуд.
А причины похмелья врач объяснил так: -у каждого из нас в крови с рождения имеется фермент алкогольдегидрогеназа, позволяющий перерабатывать алкоголь и катализирующий окисление спиртов и ацеталей до альдегидов и кетонов. Активность алкогольдегидрогеназы в организме человека зависит от возраста, пола, этнической принадлежности, генетической предрасположенности. Например, молодые женщины не могут обрабатывать алкоголь с той же скоростью, что и молодые мужчины, потому что они не экспрессируют алкогольдегидрогеназу так же высоко, хотя обратное верно для среднего возраста. С ростом частоты и регулярности употребления алкоголя активность алкогольдегидрогеназы снижается.
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16k
BillyBonzz Борис Карабанов 44 минуты назад
"Я больше ничего не смог придумать подходящего для обвинения в пристрастности комментариия или его проплаченности)" (с)
Это потому что твой мозг, находясь в постоянном бесплодии умственных тупиков, вызванных неспособностью быстро и трезво мыслить, вследствие регулярного алкогольного отравления, выдает типичные заученные фразы. Впоследствии, с еще более сильным его разложением на почве алкоголя, станут приходить только одни мысли - "ваши документы".
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16k
BillyBonzz Сибирячка 41 минуту назад
Ну а ты со стекломоем и боярой завязывай.
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14k
Андрей Иванов 2 часа назад
1. Во время секса женские половые гормоны по-любому попадают в мужской организм. То есть с точки зрения биологии - нормально. Я уж не говорю о том, что желудочно-кишечный тракт пропустит "в неразобранном виде" гораздо меньше этой херни, чем другой вход (хотя он и выход).
То есть два варианта:
1. Дала - нормально
2. Не дала. Подрочил, запил пивом - всё как в сексе, который (по заявлению врачей) мужскому организму крайне полезен

2. сперматозоиды - можно ссылку на научные исследования?
В любом случае - в одном впрыске 2-4 миллиона. Повреждённые в любом случае менее активны, чем неповреждённые.

3. Насчёт экономии - ну покажите мне этих миллионеров - не курящих и не пьющих
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602
Горец U 2 часа назад
Дааа... Десятку в месяц я пропиваю...
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2k
Борис Карабанов Горец U Час назад
Аналогично. Прикидываешь за год и как-то прилично уже выходит.
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2k
Борис Карабанов 2 часа назад
Сейчас посыпятся контрдоводы, типа, "немного", "с хорошей закуской", "в хорошей компании", качественный алкоголь". Кстати, в качестве "качественного" алкоголя, чаще всего, берётся за пример самогон кустарной домашней выработки. Можно обманывать себя, обманывать окружающих, но метаболизм, физиологию не обманешь.
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11k
Андрей Дядя 2 часа назад
закусывать надо (с)
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