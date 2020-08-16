FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км Вся правда про людей с портативной колонкой Вся правда про людей с портативной колонкой Коммунисты предложили запретить Малышевой возвращаться в Россию Коммунисты предложили запретить Малышевой возвращаться в Россию Куртуазная любовь, что же это такое? Куртуазная любовь, что же это такое? Дубликаторы. Уникальные магнитофоны для аудио пиратов Дубликаторы. Уникальные магнитофоны для аудио пиратов «Дед Мороз прощается с вами». Актер Роман Филиппов ушел вслед за страной «Дед Мороз прощается с вами». Актер Роман Филиппов ушел вслед за... Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки 15 выдумщиков, чьи бытовые идеи рождаются прямо на ходу 15 выдумщиков, чьи бытовые идеи рождаются прямо на ходу Японцев возмутила новая российская монета Японцев возмутила новая российская монета Люди и лица Люди и лица Фотоподборка Фотоподборка Свежие Кубики Свежие Кубики Спортивные и смешные кубы на субботу и воскресенье Спортивные и смешные кубы на субботу и воскресенье Гифки Гифки Кот - обувной вор Кот - обувной вор Прикольные и смешные картинки Прикольные и смешные картинки Очаровательные клыкастые домашние любимцы Очаровательные клыкастые домашние любимцы Гифки разные Гифки разные Суровый челябинский велосипедист Суровый челябинский велосипедист
Противостояние в Вундед-Ни: как в 1973 году индейцы США последний раз вышли на «тропу войны»

Противостояние в Вундед-Ни: как в 1973 году индейцы США последний раз вышли на «тропу войны» (12 фото)

Автор:
16 августа 2020 13:02
Метки: война   история   сша   факты   
492
12
Утром 27 февраля 1973 года в поселение Вундед-Ни, находящийся в индейской резервации Пайн-Ридж, прибыло несколько сотен вооруженных индейцев. Поселок, в котором жило 40 человек, захватили активисты Движения американских индейцев. Это был последний в истории США вооруженный конфликт «краснокожих» и «бледнолицых». Продлился он 71 день.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: война   история   сша   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Prostovopros 2 часа назад
Не может такого быть - США оплот демократии. Там нет несчастных людей и проблем. Там текут молочные реки с кисельными берегами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
1k
Андрей 50 минут назад
Резервация - территория, отведённая для проживания сохранившихся коренных жителей страны. Типа заповедник.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
au3 50 минут назад
... и демократично
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
schmubu 2 часа назад
ух, какие недемократичные были индейцы, щастья своего не понимали...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
62k
Вит Вит 2 часа назад
http://www.kinopoisk.ru/film/2791/http://www.kinopoisk.ru/film/2791/
"На тропе войны",прикольный фильм,там немного завуалированно рассказывается об этих событиях
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км История самого длинного лимузина в мире История самого длинного лимузина в мире Истории самых известных фото ХХ века: Знамя Победы Истории самых известных фото ХХ века: Знамя Победы 5 увлекательных и малоизвестных исторических фактов 5 увлекательных и малоизвестных исторических фактов Презентация Пентагона о Второй мировой войне возмутила россиян Презентация Пентагона о Второй мировой войне возмутила россиян 25 шокирующих исторических фотографий, которые объясняют сегодняшние события в США 25 шокирующих исторических фотографий, которые объясняют сегодняшние события в США
Сергей

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

933692



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
С юмором об отношениях между мужчинами и женщинами
7
76
С юмором об отношениях между мужчинами и женщинами
Несовершеннолетняя дочь губернатора за год заработала десять миллионов
4
217
Несовершеннолетняя дочь губернатора за год заработала десять миллионов
﻿
Набирающие популярность
Новый клип Little Big набрал полтора миллиона просмотров в первый же день
0
36
Новый клип Little Big набрал полтора миллиона просмотров в первый же день
Кажется, у меня коронавирус. План действий
0
14
Кажется, у меня коронавирус. План действий
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км
Из Москвы в глушь, или моя выходная поездка длиной в 800 км
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так рождаются тарифы ЖКХ
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#история#забавно#прикольные#сша#люди#спорт#интересное#кошки
#факты#интересно#природа#путешествия#на различный вкус#звери#собака#белоруссия#кино#красиво
#юмор#прикол#картинки#смешные#россия#комментарии#соцсети#домашние животные#кошка#протесты

На что жалуетесь?

Вернуться