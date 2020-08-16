Противостояние в Вундед-Ни: как в 1973 году индейцы США последний раз вышли на «тропу войны»

Суд длился 4 месяца и из-за общественного резонанса и грамотной работы адвокатов Марка Лейна и Уильяма Канстлера индейских лидеров оправдали. На приговор повлияли факты незаконной просушки агентами ФБР телефонов и давления на свидетелей. С 1973 по 1975 год 64 активиста ДАИ оказались убиты или посажены в тюрьмы по сфабрикованным делам. А одному из руководителей восстания Деннису Бэнксу пришлось 10 лет скрываться в подполье. В 2007 году группа индейцев Лакота отказались от американского гражданства и объявили о создании своей непризнанной никем республики.



В 1973 году индейцы последний раз брались за оружие. В наше время коренные американцы ведут борьбу другими методами. Они подают на правительство в суд, активно используют СМИ и правозащитные организации, а также выбивают у властей дополнительные льготы. Однако современные индейцы помнят предков, они не растворяются в многонациональном населении США и сохраняют свою идентичность.