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Всякому терпению есть предел

Всякому терпению есть предел

Автор:
29 января 2025 14:04
Метки: Видео   Люди   в мире   опоздание   паром   пассажир   
1153
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Капитан парома проучил мужчину, которого были вынуждены ждать остальные пассажиры. Следующий паром был утром.

Как говорится, семеро одного не ждут.

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Метки: Видео   Люди   в мире   опоздание   паром   пассажир   
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11  комментариев
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15k
Б.Касторский 44 минуты назад
Парень явно перегнул со своей "крутостью" и значимостью. Иной раз таким людям нужен щелчок по носу.
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24k
Robin Hood 4 минуты назад
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897
Дмитрий Базурин 13 минут назад
Все правильно, если сигналят, ноги в руки и бежать!
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69k
Бука Сyка Димка 22 минуты назад
Конечно капитан правильно поступил)) Мало того что идиота проучил, так еще и такой кайф всем пассажирам подарил)
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23k
Голос Вселенной Полчаса назад
Жаль, нельзя нечто подобное сделать с теми, кто по нерегулируемому переходу переходит медленно и вальяжно, а ты стоишь и ждешь, пока он насладится своей крутостью...
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16k
котегRUS Полчаса назад
почаще надо такие уроки преподносить..
присутствующим на пароме тоже урок будет
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4k
Едондер пуп Полчаса назад
Вспомнил, как бежали всей семьёй по рыхлому песку, теряя тапки, когда опаздывали на прогулочный кораблик в Испании. За нас болели и те, кто был на судне, и отдыхающие на пляже))) И аплодировали в итоге. Наверное, комично всё это выглядело со стороны. А этот солидный, не хотел посмешище))
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2k
User_1031028 36 минут назад
Конечно правильно. Есть время отправления и если из-за него другие ждут а он не торопиться...
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 4236 постов (4067 в горячем)

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