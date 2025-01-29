Всякому терпению есть предел

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Капитан парома проучил мужчину, которого были вынуждены ждать остальные пассажиры. Следующий паром был утром.
Как говорится, семеро одного не ждут.
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присутствующим на пароме тоже урок будет
Не торопиТСЯ.
Либо:
"А он и не думает торопиТЬСЯ".