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Когда квартира важнее любви

Когда квартира важнее любви

Автор:
25 января 2025 12:54
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Любовь   выгода   квартира   отношения   свадьба   
1389
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Девушка отменила свадьбу, потому что родители её будущего мужа отказались отдать им квартиру.

Правильно сделала?

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Метки: Видео   Любовь   выгода   квартира   отношения   свадьба   
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28  комментариев
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9k
Старичок 2 часа назад
повезло чуваку, что так все обернулось.
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15k
DDR 2 минуты назад
Жениться надо на сироте

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11k
РАТНИК 5 минут назад
Тут поговорка не сработала, что с любимым и в шалаше Рай. Значит она даже и не любила парня.
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1k
Анисимов Вадим 11 минут назад
Да уж. Сорвался у неё бизнес-план. Мужику повезло.
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52k
Прискорбный Скиталец 12 минут назад
Мудреет. Как говорят жениться надо по-молодости или по-глупости.
Оба уже староваты для молодости, да и глупость местами уже поистерлась.
Предполагаю ответ прост - оба не любят друг друга, а просто удобно.. было.
С милым рай и в шалаше не про современную жизнь, когда все привыкли к комфорту.
Ни осуждать ни поддерживать нет смысла, все сугубо субъективно.
Просто грустно за нацию. Пока одни строгают детей пачками и захватывают территории другие не хотят сами свою жизнь строить, хотят сразу готовое и комфортное получить.
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3k
Dimon Полчаса назад
А я считаю, что девушка права.
Чувак 5 лет с ней трахался, за это время никаких усилий по покупке собственного жилья не предпринял. Затем условия изменились и появилась квартира.
Все вроде ок и за тем снова всё резко поменялось.
Поэтому девушка приняла верное решение: живёт с родителями, работает и живёт в своё удовольствие. Чем пахать на двух работах, чтобы жить разы хуже, но иметь под боком постоянного бесперспективно ё.баря!
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24k
banzai7 37 минут назад
Всё хорошо, что хорошо кончается.
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9k
Бритва Час назад
ну и уродцев вам нагенерила нейросеть
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16k
Alex Час назад
Иди в ж**пу, шалава
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349
Кажись Час назад
Собянин доложил Путину, что средняя з/п по Москве 160 тыс. Они что, с 320 тысяч не смогли 60 тратить на съемную квартиру?
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349
Кажись albedo 46 минут назад
Ну не знаю, мне кажется, Собянин больше знает о зарплатах в своем регионе чем Садовничий
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279
Эл Час назад
А на хрен такая меркантильная коза ему сдалась?))
А мужик чего в 34 с родителями живет?

Когда тебе за 30 а ты еще живешь с родителями...
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73k
turyst 2 часа назад
То, что большинство женщин меркантильны, это ещё с "каменного века" известно.
Природа у них такая.
Нужно набрать ресурсы для того, чтобы потомство вырастить.
В ДНК, так сказать, прописано.

Просто некоторые женщины превращают это в "Мне, мне, мне, моё, для меня".
А некоторые, в "Нам, в дом, в семью, для мужа, детей и внуков".
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73k
turyst 2 часа назад
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  • Дата регистрации: 30.09.2013
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