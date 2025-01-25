Когда квартира важнее любви

1389
1
1
Девушка отменила свадьбу, потому что родители её будущего мужа отказались отдать им квартиру.
Правильно сделала?
Источник:
Ссылки по теме:
- Мальчик ещё не понял, как ему повезло
- Постсоветская квартира в Sims 4
- Стоимость квартир в одном из районов в Москве
- Квартира с нюансом
- Забавная реклама квартиры
Новости партнёров
реклама
Оба уже староваты для молодости, да и глупость местами уже поистерлась.
Предполагаю ответ прост - оба не любят друг друга, а просто удобно.. было.
С милым рай и в шалаше не про современную жизнь, когда все привыкли к комфорту.
Ни осуждать ни поддерживать нет смысла, все сугубо субъективно.
Просто грустно за нацию. Пока одни строгают детей пачками и захватывают территории другие не хотят сами свою жизнь строить, хотят сразу готовое и комфортное получить.
Чувак 5 лет с ней трахался, за это время никаких усилий по покупке собственного жилья не предпринял. Затем условия изменились и появилась квартира.
Все вроде ок и за тем снова всё резко поменялось.
Поэтому девушка приняла верное решение: живёт с родителями, работает и живёт в своё удовольствие. Чем пахать на двух работах, чтобы жить разы хуже, но иметь под боком постоянного бесперспективно ё.баря!
А это уже другой аспект взаимоотношений.
Минус 13 % подоходного.
Итого 78 тысяч чистыми.
Потому что МГУ это не только студенты, но еще и мощный научно-исследовательский центр.
Плюс Собянин - все таки чиновник и ему приукрасить очень хочется.
Да и мой опыт жизни в Москве (а в ней родился и у меня очень много знакомых) говорит о том, что Собянин врет.
Собянин не может знать о зарплатах федеральных структур.
А таких в Москве более чем много.
Не думаю, чтобы федеральные министерства рассказывали Собянину о своих ведомственных зарплатах.
А мужик чего в 34 с родителями живет?
Когда тебе за 30 а ты еще живешь с родителями...
Природа у них такая.
Нужно набрать ресурсы для того, чтобы потомство вырастить.
В ДНК, так сказать, прописано.
Просто некоторые женщины превращают это в "Мне, мне, мне, моё, для меня".
А некоторые, в "Нам, в дом, в семью, для мужа, детей и внуков".