FISHKINET
Сообщество Юмор 19035 постов • 3702 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
15 внучат пришли к своей бабушке на ночёвку

15 внучат пришли к своей бабушке на ночёвку

Автор:
02 июля 2024 07:19
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Реакция   бабушка   внук   внучка   милота   
779
1
1

Все внуки и внучки пришли одновременно и без предупреждения к бабуле переночевать. Женщина была в приятном шоке.

Бабушки всегда ждут нас, заманивая к себе пирожками. Но вечные дела не дают нам спокойно провести время со старшими родственниками. Но в этом видео внуки решили это исправить.

Они заявились к своей бабушке на ночевку всем своим богатым составом — аж 15 штук! Естественно, не предупреждая заранее. Таким образом они, конечно, хоть и застали ее врасплох, но бабуля не расстроилась и сразу начала суетиться, чтобы расположить внучат с комфортом.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Реакция   бабушка   внук   внучка   милота   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
41k
russger 12 минут назад
Счастливая бабуля
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Dikkiy 2 минуты назад
Вот оно счастье!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Krasin
  • Дата регистрации: 09.06.2014
  • 4072 поста (4073 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

800635



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Надо срочно всё это запретить": А.Бастрыкин призвал Госдуму разобраться с вопросом никабов
"Надо срочно всё это запретить": А.Бастрыкин призвал Госдуму разобраться с вопросом...
Во Владивостоке пьяный мигрант зарезал местного жителя из-за замечания
Во Владивостоке пьяный мигрант зарезал местного жителя из-за замечания
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#Юмор#Москва#новости#кошка#собака#дети#СССР#позитив
#в мире#люди#Китай#Россия#конфликт#интересное#факты#Канье Уэст#сарказм#нападение
#Прикол#история#забавно#полиция#кот#авария#Индия#Спорт#Санкт-Петербург#интересно
Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч Шокирующие последствия для тех, кто решит прихватить с собой заброшенный на трибуны мяч Два очень разных попугая стали лучшими друзьями Два очень разных попугая стали лучшими друзьями Мужчина спас осиротевших котят, кормя их с помощью "искусственной мамы" Мужчина спас осиротевших котят, кормя их с помощью "искусственной мамы" Мужчина после пересадки лица показал, узнали ли его собственные собаки Мужчина после пересадки лица показал, узнали ли его собственные собаки В США корги каждую ночь приходит на участок к соседям, чтобы покататься на пони В США корги каждую ночь приходит на участок к соседям, чтобы покататься на пони Горные львята впервые увидели людей: биологи из Санта-Моники в США проверили потомство отлучившейся на охоту львицы Горные львята впервые увидели людей: биологи из Санта-Моники в США проверили потомство...

На что жалуетесь?

Вернуться