15 внучат пришли к своей бабушке на ночёвку

Бабушки всегда ждут нас, заманивая к себе пирожками. Но вечные дела не дают нам спокойно провести время со старшими родственниками. Но в этом видео внуки решили это исправить.

Они заявились к своей бабушке на ночевку всем своим богатым составом — аж 15 штук! Естественно, не предупреждая заранее. Таким образом они, конечно, хоть и застали ее врасплох, но бабуля не расстроилась и сразу начала суетиться, чтобы расположить внучат с комфортом.