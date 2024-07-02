15 внучат пришли к своей бабушке на ночёвку

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Все внуки и внучки пришли одновременно и без предупреждения к бабуле переночевать. Женщина была в приятном шоке.
Бабушки всегда ждут нас, заманивая к себе пирожками. Но вечные дела не дают нам спокойно провести время со старшими родственниками. Но в этом видео внуки решили это исправить.
Они заявились к своей бабушке на ночевку всем своим богатым составом — аж 15 штук! Естественно, не предупреждая заранее. Таким образом они, конечно, хоть и застали ее врасплох, но бабуля не расстроилась и сразу начала суетиться, чтобы расположить внучат с комфортом.
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