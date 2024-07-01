Пушистые клиенты ждут, когда их обслужат

Обычно котики поражают окружающих своей наглостью и беспардонностью, а не хорошими манерами. Но пушистики из этого видео не похожи на большинство своих собратьев. Эти воспитанные хвостатые ребята прекрасно знают, как нужно вести себя за столом, но при этом не скромничают, чтобы их не обделили.

Если приходит время обедать или ужинать, котейки садятся за стол и ждут, когда им принесут их еду. Чтобы немного поторопить хозяйку, один из котиков настойчиво мяукает.