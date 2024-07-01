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Сообщество Без кота и жизнь не та 2481 пост • 522 подписчика подписаться
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Пушистые клиенты ждут, когда их обслужат

Пушистые клиенты ждут, когда их обслужат

Автор:
01 июля 2024 07:09
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Прикол   ед   животные   коты   кошка   
1191
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Пара воспитанных котиков ожидают ужин за столиком.

Обычно котики поражают окружающих своей наглостью и беспардонностью, а не хорошими манерами. Но пушистики из этого видео не похожи на большинство своих собратьев. Эти воспитанные хвостатые ребята прекрасно знают, как нужно вести себя за столом, но при этом не скромничают, чтобы их не обделили.

Если приходит время обедать или ужинать, котейки садятся за стол и ждут, когда им принесут их еду. Чтобы немного поторопить хозяйку, один из котиков настойчиво мяукает.

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Метки: Видео   Прикол   ед   животные   коты   кошка   
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6  комментариев
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Dima 57 минут назад
Он не мяукает - а говорит - Человек! Человек! Водочки нам принеси...
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Autumn2015 Полчаса назад
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Autumn2015 Полчаса назад
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5k
TOROID Полчаса назад
Лапки сложили как прилежные ученики за партой
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Autumn2015 Полчаса назад
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Slonyash 47 минут назад
Прелестные ребята!
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Себастьян Перейра
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