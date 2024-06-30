Сотрудницу полиции уволили одним днём за ролик о своей зарплате

Когда видос набрал более миллиона просмотров, девушку вызвали к начальству и, по её словам, пытались заставить удалить соцсети.





Девушка отказалась и тогда ей сказали писать рапорт, а затем уволили тем же днём.





Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!