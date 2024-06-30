Сотрудницу полиции уволили одним днём за ролик о своей зарплате

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Ольга работала участковым и параллельно вела соцсети, а несколько дней назад записала ролик про зарплату, который набрал огромное количество лайков и просмотров.
Когда видос набрал более миллиона просмотров, девушку вызвали к начальству и, по её словам, пытались заставить удалить соцсети.
Девушка отказалась и тогда ей сказали писать рапорт, а затем уволили тем же днём.
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
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Вот это ни фуя себе джек-пот!
Проходит месяц. Наступил день зарплаты а новичок за деньгами не приходит. Прошёл второй месяц, третий, четвёртый, а за зарплатой он так и не пришёл.
Стало старому майору интересно, что происходит. Он вызывает к себе этого полицейского и спрашивает:
Ты что это за зарплатой не приходишь? Не нужна что ли?
Зарплата?! Ой… А я-то думал, дали пистолет и крутись как хочешь…"
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