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Сотрудницу полиции уволили одним днём за ролик о своей зарплате

Сотрудницу полиции уволили одним днём за ролик о своей зарплате

Автор:
30 июня 2024 10:39
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   зарплата   работа   рилс   сотрудница полиции   уволена   
2614
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Ольга работала участковым и параллельно вела соцсети, а несколько дней назад записала ролик про зарплату, который набрал огромное количество лайков и просмотров.

Когда видос набрал более миллиона просмотров, девушку вызвали к начальству и, по её словам, пытались заставить удалить соцсети.


Девушка отказалась и тогда ей сказали писать рапорт, а затем уволили тем же днём.


Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

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Метки: Видео   зарплата   работа   рилс   сотрудница полиции   уволена   
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24  комментария
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1k
MС Chungachanga 53 минуты назад
Лучше бы о своих обязанностях беспокоилась!
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5k
Артур 9 минут назад
Набирают дураков в академию, потом принимают их на работу
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850
Игорь 9 минут назад
И таких дебилов берут в полицию!? Понятно почему порядка не хватает...
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7k
Sania 22 минуты назад
Вот и первые повзрослевшие мартышки. Слава на 5 минут, а чёрный список навсегда
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45k
Fat boy slim is * in a heaven 23 минуты назад
Все правильно сделали, теперь у нее будет много времени снимать тик-токи.
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17k
Dobryi_KOT 24 минуты назад
Ну и правильно сделали, что уволили, если не соображает, куда пришла служить.
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65k
Олег Полчаса назад
Если полицейскому платят чуть меньше, чем продавцу в пятёрочке, то порядка не будет
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18k
a_komolow Полчаса назад
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1k
Александр Полчаса назад
Она удивилась, что за использование служебных полномочий в личных целях, она еще зарплату от государства получает?
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18k
Andrey Полчаса назад
Конечно, человек удивился. Выдали ксиву, пистолет... И еще и зарплату платят?
Вот это ни фуя себе джек-пот!
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394
Dmitry N Полчаса назад
С такой зп новый афон откуда?Проверить на взятки ещё забыли
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274
Комнатный Сибиряк Dmitry N 13 минут назад
Ей подарили подписчики
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16
Гассан Абдуррахман Dmitry N 9 минут назад
С такой зарплатой только на чехольчик хватило. Нет на видео "афона"
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2k
portroy 36 минут назад
"Молодой парень устроился на работу полицейским.
Проходит месяц. Наступил день зарплаты а новичок за деньгами не приходит. Прошёл второй месяц, третий, четвёртый, а за зарплатой он так и не пришёл.
Стало старому майору интересно, что происходит. Он вызывает к себе этого полицейского и спрашивает:
Ты что это за зарплатой не приходишь? Не нужна что ли?
Зарплата?! Ой… А я-то думал, дали пистолет и крутись как хочешь…"
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92
Alex Vlg 43 минуты назад
Да, мало, вон даже на телефон денег нет, только на чехол.
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41k
albedo 47 минут назад
А она, поступая на работу в Полицию, не знала что ли о своей будущей зарплате? (Вопрос риторический)
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287
Алексей Давыдов albedo 37 минут назад
Ответ тоже будет риторический: не за официальную зарплату идут в полицию работать))) Более развернуто писать нельзя - мы не живем в эпоху гласности и свободы слова.
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4k
Ультратрахуил 52 минуты назад
Ниче, всё окупится аккаунтом на онлике!
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4k
poбт Час назад
ей бы на кассе в пятерочке посидеть
придет начальнику ноги целовать...
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287
Алексей Давыдов poбт 41 минуту назад
на кассе в шестерочке платят больше!)))
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7k
schmubu Час назад
и правильно.
Нецензурная брань в общественном месте - ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах
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23k
homerchik Час назад
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Musteline
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 1605 постов (1565 в горячем)

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