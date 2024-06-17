Квентин Тарантино подвергся травле со стороны пропалестинских активистов

FISHKINET
Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина Григорий Лепс сделал предложение 18-летней студентке МГИМО Григорий Лепс сделал предложение 18-летней студентке МГИМО Цыганская игра, в которую можно играть вдвоём Цыганская игра, в которую можно играть вдвоём Как засолить скумбрию в домашних условиях Как засолить скумбрию в домашних условиях Спецназ взял штурмом ростовское СИЗО и освободил заложников Спецназ взял штурмом ростовское СИЗО и освободил заложников Грабители просчитались, напав на вооружённую женщину в Аргентине Грабители просчитались, напав на вооружённую женщину в Аргентине 15 редкостей, которые попались людям на глаза 15 редкостей, которые попались людям на глаза От улыбки лопнула щека От улыбки лопнула щека "Пытались скрыть". Комментарии экспертов о захвате заложников в ростовском СИЗО "Пытались скрыть". Комментарии экспертов о захвате заложников в... IPhone и помолвочное кольцо — всё, что нужно этому парню на видео IPhone и помолвочное кольцо — всё, что нужно этому парню на видео Владелец магазина обезвредил грабителя Владелец магазина обезвредил грабителя В Одинцово двое неизвестных несколько раз ударили ножом убегавшего мужчину В Одинцово двое неизвестных несколько раз ударили ножом убегавшего... Число госпитализированных в Москве с подозрением на ботулизм превысило 40 человек Число госпитализированных в Москве с подозрением на ботулизм... Нейродубляж: как&nbsp;герои советских фильмов звучат на&nbsp;других языках Нейродубляж: как герои советских фильмов звучат... Щенок уснул на йоге Щенок уснул на йоге "Мы родились в одном роддоме..." "Мы родились в одном роддоме..." "Будьте людьми!": в Москве мусульманам помешали резать баранов в парке и на площадке в ЖК "Будьте людьми!": в Москве мусульманам помешали резать баранов в... Украла более 270 тыс. евро: женщина обхитрила закон и обманом получала пенсию умершего родственника Украла более 270 тыс. евро: женщина обхитрила закон и обманом... Как испортить всей стране документы, и зачем тайцы часто меняют имена Как испортить всей стране документы, и зачем тайцы часто меняют имена
Главная > Видео
Квентин Тарантино подвергся травле со стороны пропалестинских активистов

Квентин Тарантино подвергся травле со стороны пропалестинских активистов

Автор:
17 июня 2024 09:11
777
1
1
Легендарный режиссер стал жертвой нападок скандальной активистки «Крэкхед Барни» в нью-йоркском ресторанею. Барни оскорбляла Тарантино, называя его «сионистской мразью» и используя другие непристойные выражения — это запечатлено на видео. Квентин покинул ресторан, но активисты продолжили преследовать его, сыпя оскорбления вслед.
К слову, 61-летний режиссер женат на израильской певице Даниэлле Пик и живет в Тель-Авиве со своей женой и двумя детьми.

Источник:

Ссылки по теме:
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Alex Час назад
Ха-ха, не хрен к евреям ездить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Sheir 40 минут назад
Это черножопое животное постоянно охотится за звездами и доколупывается как до Тарантино. Читал, что Болдуин даже побил ее в подобной ситуации.
Да, а "крекхед" переводится, как наркоша. Так что с этой личностью все понятно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Egoro 50 минут назад
Мясник-психопат
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
dotcomma
  • Дата регистрации: 29.11.2011
  • 588 постов (608 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

120709



Другие посты автора
Популярное
Спецназ взял штурмом ростовское СИЗО и освободил заложников
Спецназ взял штурмом ростовское СИЗО и освободил заложников
Сборная Германии по футболу до сих пор использует бутылки с ЧМ-2018 в России
Сборная Германии по футболу до сих пор использует бутылки с ЧМ-2018 в России
Набирающие популярность
Ссылка на необитаемый остров за хулиганство
Ссылка на необитаемый остров за хулиганство
Самый высокий мужчина из Египта и самая маленькая девушка из Индии
Самый высокий мужчина из Египта и самая маленькая девушка из Индии
Вперед за призами!
Вперед за призами!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
А вы знали?

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#новости#кошка#Прикол#Приколы#животные
#в мире#СССР#насекомые#рыба#факты#интересно#Еда
#люди#Юмор#Россия#Москва#сизо#заложники
Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина Из каких деталей и как собирается AURUS президента Путина Квентин Тарантино подвергся травле со стороны пропалестинских активистов Квентин Тарантино подвергся травле со стороны пропалестинских активистов Изготовление необычной хлебницы Изготовление необычной хлебницы Мужчина спас подавившегося вкусняшкой енота Мужчина спас подавившегося вкусняшкой енота Вулканическая лава уничтожила шоссе Вулканическая лава уничтожила шоссе Момент из жизни гусей растрогал автомобилистку Момент из жизни гусей растрогал автомобилистку

На что жалуетесь?

Вернуться