Квентин Тарантино подвергся травле со стороны пропалестинских активистов

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Легендарный режиссер стал жертвой нападок скандальной активистки «Крэкхед Барни» в нью-йоркском ресторанею. Барни оскорбляла Тарантино, называя его «сионистской мразью» и используя другие непристойные выражения — это запечатлено на видео. Квентин покинул ресторан, но активисты продолжили преследовать его, сыпя оскорбления вслед.
К слову, 61-летний режиссер женат на израильской певице Даниэлле Пик и живет в Тель-Авиве со своей женой и двумя детьми.
К слову, 61-летний режиссер женат на израильской певице Даниэлле Пик и живет в Тель-Авиве со своей женой и двумя детьми.
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Да, а "крекхед" переводится, как наркоша. Так что с этой личностью все понятно.