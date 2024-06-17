Квентин Тарантино подвергся травле со стороны пропалестинских активистов

Легендарный режиссер стал жертвой нападок скандальной активистки «Крэкхед Барни» в нью-йоркском ресторанею. Барни оскорбляла Тарантино, называя его «сионистской мразью» и используя другие непристойные выражения — это запечатлено на видео. Квентин покинул ресторан, но активисты продолжили преследовать его, сыпя оскорбления вслед.

К слову, 61-летний режиссер женат на израильской певице Даниэлле Пик и живет в Тель-Авиве со своей женой и двумя детьми.



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