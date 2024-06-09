Чистота ценой жизни

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Неизвестные женщины рисковали своей жизнью ради чистоты окон в одном из домов жилого комплекса Рассказово.
Женщина в белой футболке, рискуя жизнью, вылезла наружу без страховки и протирала окно. Одной рукой держась за профиль, левой ногой встала на корзину кондиционера, а второй ногой опиралась в отлив, возможно даже мокрый.
Не повторять, опасно!
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