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Чистота ценой жизни

Чистота ценой жизни

Автор:
09 июня 2024 09:40
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   высота   мытье окон   окно   чистота   экстрим   
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Неизвестные женщины рисковали своей жизнью ради чистоты окон в одном из домов жилого комплекса Рассказово.

Женщина в белой футболке, рискуя жизнью, вылезла наружу без страховки и протирала окно. Одной рукой держась за профиль, левой ногой встала на корзину кондиционера, а второй ногой опиралась в отлив, возможно даже мокрый.


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Метки: Видео   высота   мытье окон   окно   чистота   экстрим   
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1  комментарий
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hhwost 58 минут назад
пипец "риск", конечно, бабёнка "в шоке", ойржунимагу.
попробуй на МКАДе заглохнуть в среднем ряду, курица, для сравнения риска.
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Anarasius
  • Дата регистрации: 09.09.2013
  • 3908 постов (3764 в горячем)

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