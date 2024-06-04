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Парень решил провести день так же, как его кот

Парень решил провести день так же, как его кот

Автор:
04 июня 2024 10:01
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   забавно   кот   эксперимент   
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Когда спешишь утром на работу и смотришь, как твой кот сладко спит на диванчике, то невольно задумаешься: "Эх, как хороша кошачья жизнь!". Но так ли она хороша? Парень решил провести эксперимент и целый день вести себя так же, как его кот.

Ну что ж, давайте послушаем его впечатления от исследования.

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   животные   забавно   кот   эксперимент   
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2  комментария
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Dihydrogen Monoxide Полчаса назад
Хм... А яйца он себе тоже вылизывал? )))
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