Парень решил провести день так же, как его кот

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Когда спешишь утром на работу и смотришь, как твой кот сладко спит на диванчике, то невольно задумаешься: "Эх, как хороша кошачья жизнь!". Но так ли она хороша? Парень решил провести эксперимент и целый день вести себя так же, как его кот.
Ну что ж, давайте послушаем его впечатления от исследования.
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