Парень решил провести день так же, как его кот



Когда спешишь утром на работу и смотришь, как твой кот сладко спит на диванчике, то невольно задумаешься: "Эх, как хороша кошачья жизнь!". Но так ли она хороша? Парень решил провести эксперимент и целый день вести себя так же, как его кот.