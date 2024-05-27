Рабочий успел покинуть опасное место

FISHKINET
Скандальную резолюцию все-таки приняли Скандальную резолюцию все-таки приняли "Как он туда въехал, капец!" Сухогруз врезался в пролёт моста в Ростове-на-Дону "Как он туда въехал, капец!" Сухогруз врезался в пролёт моста в... «Они ещё дети»: подростки устроили дебош в лагере,&nbsp; а их родители призвали не наказывать юных хулиганов «Они ещё дети»: подростки устроили дебош в лагере, а их... В Санкт-Петербурге китайцы построят баню для прямых онлайн трансляций В Санкт-Петербурге китайцы построят баню для прямых онлайн трансляций 16 душевных кадров, доказывающих, что мир не без добрых людей 16 душевных кадров, доказывающих, что мир не без добрых людей 20 моментов, когда животные показали, что они настоящие дети 20 моментов, когда животные показали, что они настоящие дети GPS-трекер и приключения кота GPS-трекер и приключения кота В Липецке уроженцы Узбекистана напали на местных активистов В Липецке уроженцы Узбекистана напали на местных активистов «Моя мечта - объединить бы все республики Советского Союза»: премьер Грузии заявил, что страна должна воссоединиться с Абхазией и Осетией «Моя мечта - объединить бы все республики Советского Союза»:... Участковый в Коми прошёл три километра с умирающим лосёнком на руках, чтобы спасти кроху Участковый в Коми прошёл три километра с умирающим лосёнком на... Ученые обнаружили планету, куда человечество может сбежать, когда уничтожит Землю Ученые обнаружили планету, куда человечество может сбежать, когда... В США кабан украл еду, оставленную курьером под дверью В США кабан украл еду, оставленную курьером под дверью Электрический угорь: в 19 веке лошадей использовали для опытов с ними Электрический угорь: в 19 веке лошадей использовали для опытов с ними В Челябинске местные подрались из-за девушки В Челябинске местные подрались из-за девушки Интересные фотографии времен СССР Интересные фотографии времен СССР Бантики и фартучки: Последний звонок 2024 года в фотографиях выпускниц Бантики и фартучки: Последний звонок 2024 года в фотографиях выпускниц Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные Лиса залезла на дерево, пытаясь поймать бурундука Лиса залезла на дерево, пытаясь поймать бурундука В США продают особняк из фильма «Один дома» В США продают особняк из фильма «Один дома»
Главная > Видео
Рабочий успел покинуть опасное место

Рабочий успел покинуть опасное место

Автор:
27 мая 2024 08:35
Метки: Видео   Китай   инцидент   провода   рабочий   электрик   электричество   
1211
1
1

Камера наблюдения, установленная на улице китайского населённого пункта, запечатлела рабочего на лестнице, производящего какие-то манипуляции с проводами. В какой-то момент мужчина допустил ошибку и был вынужден спасаться бегством.

Вскоре после того, как женщина с детьми прошла по улице, около лестницы раздался хлопок и посыпались искры. Неудачливый электрик спрыгнул на землю и отбежал в сторону.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: Видео   Китай   инцидент   провода   рабочий   электрик   электричество   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
surgy 2 часа назад
Допустил КЗ. Скорее всего внутри шкафа. Ну оставил несколько домов без электричества на какое-то время, ну да он рукожоп)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
вася васильев 10 минут назад
Черезжопник
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Dihydrogen Monoxide 11 минут назад
что то пошло не так )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Провокатор 56 минут назад
Как не надо снимать показания счётчика.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Себастьян Перейра
  • 3242 поста (3126 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

982176



Другие посты автора
Популярное
10 экстремальных мест на земле, где несмотря ни на что живут люди
10 экстремальных мест на земле, где несмотря ни на что живут люди
«А женщины там голодные»: блогер рассказал, что дамам в Дагестане не хватает качественного интима и получил лещей от их рассерженных супругов
«А женщины там голодные»: блогер рассказал, что дамам в Дагестане не хватает...
Набирающие популярность
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Скандальную резолюцию все-таки приняли
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
На случай обезъёживания

Лучшие демотиваторы
Рули пока молодой -

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересно#Россия#полиция#Ynews#новости#фильм#красота
#в мире#история#СССР#девушки#забавно#подборка#милота#кот#конфликт
#люди#факты#Юмор#Япония#сарказм#собака#Китай#кино#школа
Скандальную резолюцию все-таки приняли Скандальную резолюцию все-таки приняли Мальчик чудом избежал травм после того, как устроил взрыв Мальчик чудом избежал травм после того, как устроил взрыв Правила техники безопасности написаны кровью Правила техники безопасности написаны кровью Взрыв на химическом заводе в Китае Взрыв на химическом заводе в Китае В Китае ветер унёс спящих людей из многоэтажного дома В Китае ветер унёс спящих людей из многоэтажного дома Конфликт продавцов закончился взрывом воздушных шаров Конфликт продавцов закончился взрывом воздушных шаров

На что жалуетесь?

Вернуться