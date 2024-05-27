Рабочий успел покинуть опасное место

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Камера наблюдения, установленная на улице китайского населённого пункта, запечатлела рабочего на лестнице, производящего какие-то манипуляции с проводами. В какой-то момент мужчина допустил ошибку и был вынужден спасаться бегством.
Вскоре после того, как женщина с детьми прошла по улице, около лестницы раздался хлопок и посыпались искры. Неудачливый электрик спрыгнул на землю и отбежал в сторону.
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