Кот проигнорировал помощь спасателей

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Котики известны своей самостоятельностью и независимостью. В трудную минуту они привыкли рассчитывать только на себя, даже если к ним на помощь пришла целая команда спасателей.
Котейка из этого видео, например, попал именно в такую ситуацию. Людям показалось, что он не может самостоятельно спуститься. Они вызвали спасателей, и те приготовили целый план по спасению пушистого. Но в итоге все пошло коту под хвост. Ведь пушистый полностью проигнорировал помощь людей и сам прекрасно справился с задачей. Правда, лишь только после того, как увидел спасателей.
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