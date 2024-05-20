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Сообщество Без кота и жизнь не та 2384 поста • 515 подписчиков подписаться
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Кот проигнорировал помощь спасателей

Кот проигнорировал помощь спасателей

Автор:
20 мая 2024 08:24
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Спасение   животные   кот   кошка   люди   
875
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Котики известны своей самостоятельностью и независимостью. В трудную минуту они привыкли рассчитывать только на себя, даже если к ним на помощь пришла целая команда спасателей.

Котейка из этого видео, например, попал именно в такую ситуацию. Людям показалось, что он не может самостоятельно спуститься. Они вызвали спасателей, и те приготовили целый план по спасению пушистого. Но в итоге все пошло коту под хвост. Ведь пушистый полностью проигнорировал помощь людей и сам прекрасно справился с задачей. Правда, лишь только после того, как увидел спасателей.

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Метки: Видео   Спасение   животные   кот   кошка   люди   
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4  комментария
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889
Ви 15 минут назад
По моему это спасатели не там развернули спасполотно.)
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Комментарий удален. Причина: флуд
−3
2k
Gadova 48 минут назад
Сами с усами
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22k
КВТИУ-80 Час назад
Обложили двуногие

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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3685 постов (3595 в горячем)

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