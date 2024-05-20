Кот проигнорировал помощь спасателей

Котейка из этого видео, например, попал именно в такую ситуацию. Людям показалось, что он не может самостоятельно спуститься. Они вызвали спасателей, и те приготовили целый план по спасению пушистого. Но в итоге все пошло коту под хвост. Ведь пушистый полностью проигнорировал помощь людей и сам прекрасно справился с задачей. Правда, лишь только после того, как увидел спасателей.