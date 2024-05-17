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Мужчина приготовил еду в ковше экскаватора

Мужчина приготовил еду в ковше экскаватора

Автор:
17 мая 2024 08:39
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Еда   блюдо   ковш   ковш экскаватора   экскаватор   
941
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Мужчина приготовил огромную порцию еды прямо в ковше экскаватора. Готовое блюдо он отведал сам и раздал нуждающимся.

Процесс приготовления блюда был запечатлен на видео.

Источник:

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Метки: Видео   Еда   блюдо   ковш   ковш экскаватора   экскаватор   
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3  комментария
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14k
Copycat Час назад
Блин надеюсь ковш хорошо вымыли, а то по видео как будто вода из этой большой лужи
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10
S.P.Q.R. Copycat 53 минуты назад
Главное до кипения довести, а так, " больше грязи - шире морда"
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25k
Тигран Саркисян Полчаса назад
Не ну а что нормально отмыл + кипячение так что всё пучком)
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3681 пост (3590 в горячем)

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