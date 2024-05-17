Мужчина приготовил еду в ковше экскаватора

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Мужчина приготовил огромную порцию еды прямо в ковше экскаватора. Готовое блюдо он отведал сам и раздал нуждающимся.
Процесс приготовления блюда был запечатлен на видео.
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Метки: Видео Еда блюдо ковш ковш экскаватора экскаватор
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