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Строители жестоко разыграли прораба

Строители жестоко разыграли прораба

Автор:
11 мая 2024 09:27
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   жестоко разыграли   прораб   розыгрыш   строители   
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Мужчина проигнорировал предупреждения и, отодвинув ограждение, оказался в замаскированной мутной луже, после чего его коллеги усугубили ситуацию, добавив прорабу на голову цемента и яиц.

В конечном итоге мужчина выбрался из заточения и, используя ненормативную лексику, попытался проучить и вызвать на бой разыгравших его коллег.


Автор видеоролика, опубликованного в соцсетях и набравшего огромное количество просмотров, не уточнил деталей происшествия.


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Метки: Видео   Прикол   Юмор   жестоко разыграли   прораб   розыгрыш   строители   
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2  комментария
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25k
Тигран Саркисян 15 минут назад
Ну дым без огня не бывает , видать знатно он там всех достал , вот получите распишитесь )
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7k
Евгений Д 9 минут назад
А с чего решили что он прораб ???
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IsTOPnik
  • Дата регистрации: 28.06.2015
  • 778 постов (728 в горячем)

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