Строители жестоко разыграли прораба

В конечном итоге мужчина выбрался из заточения и, используя ненормативную лексику, попытался проучить и вызвать на бой разыгравших его коллег.

Автор видеоролика, опубликованного в соцсетях и набравшего огромное количество просмотров, не уточнил деталей происшествия.

