Строители жестоко разыграли прораба

680
1
1
Мужчина проигнорировал предупреждения и, отодвинув ограждение, оказался в замаскированной мутной луже, после чего его коллеги усугубили ситуацию, добавив прорабу на голову цемента и яиц.
В конечном итоге мужчина выбрался из заточения и, используя ненормативную лексику, попытался проучить и вызвать на бой разыгравших его коллег.
Автор видеоролика, опубликованного в соцсетях и набравшего огромное количество просмотров, не уточнил деталей происшествия.
Источник:
Ссылки по теме:
- Шутники разыграли коллегу во время работы
- Розыгрыш девушки в видеочате
- Хозяин подшучивает над своим котом
- Шутник научил слона плохому
- Рыбак впечатлил приятелей своим уловом
Новости партнёров
реклама