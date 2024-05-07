Цыгане отмечают Пасху

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Ничего необычного, просто праздничный стол цыган на Пасху. Размер куличей впечатляет.
Необычное празднование Пасхи.
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