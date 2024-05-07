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Цыгане отмечают Пасху

Цыгане отмечают Пасху

Автор:
07 мая 2024 07:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   люди   пасха   празднование   стол   цыгане   
2185
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Ничего необычного, просто праздничный стол цыган на Пасху. Размер куличей впечатляет.

Необычное празднование Пасхи.

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Метки: Видео   люди   пасха   празднование   стол   цыгане   
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16  комментариев
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5k
Наталья 2 часа назад
Я чего яйца не золотые?
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265
LiRiK_SaN 9 минут назад
Больше прикалывает как у безработных цыган, так столы ломятся )))
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5k
Василий Афиногенов 12 минут назад
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Vovan Petroff 37 минут назад
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Алексей 55 минут назад
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576
Александр Поляков Час назад
Обмудки
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16k
Типа граф Час назад
На наркоте денег сколотили и шикуют сволочи .
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12k
Дмитрий 2 часа назад
Не тот цыган пошёл. Не тот. Куличики, яйца красят. Где эта залихватская "Ай-на-нэ=на-нэ"? Коня украсть! В степь табором!....Куличики б....ь! Яйца крашенные....
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6k
Наталья 2 часа назад
меня всегда терзал один вопрос: В ЧЕМ ОНИ ИХ ПЕКУТ!? форму то можно сварить любого размера, но где взять такую печь!?
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266
ГТА Форевер 2 часа назад
Почему куличи не в виде золотых коней ?
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Forestdude
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3652 поста (3566 в горячем)

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