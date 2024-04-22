Схватка двух сурков попала на видео

В национальном заповеднике китайской провинции Ганьсу на камеру попала драка двух сурков.

Их удивительно синхронные движения в игривой схватке напоминали ритмичное и живое представление, напоминающее то ли боксёрский поединок, то ли бальный танец.

Когда оба учились у одного тренера!