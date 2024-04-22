Схватка двух сурков попала на видео

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В заповеднике в Китае на видео попала разборка двух сурков. Инцидент произошел в провинции Ганьсу на северо-западе страны.
В национальном заповеднике китайской провинции Ганьсу на камеру попала драка двух сурков.
Их удивительно синхронные движения в игривой схватке напоминали ритмичное и живое представление, напоминающее то ли боксёрский поединок, то ли бальный танец.
Когда оба учились у одного тренера!
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