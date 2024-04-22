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Схватка двух сурков попала на видео

Схватка двух сурков попала на видео

Автор:
22 апреля 2024 10:26
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Китай   животные   заповедник   поединок   сурок   
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В заповеднике в Китае на видео попала разборка двух сурков. Инцидент произошел в провинции Ганьсу на северо-западе страны.

В национальном заповеднике китайской провинции Ганьсу на камеру попала драка двух сурков.

Их удивительно синхронные движения в игривой схватке напоминали ритмичное и живое представление, напоминающее то ли боксёрский поединок, то ли бальный танец.

Когда оба учились у одного тренера!

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Метки: Видео   Китай   животные   заповедник   поединок   сурок   
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8  комментариев
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4k
iovan2011 2 часа назад
Да они танцуют, наложите танго
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79k
Viktor 36 минут назад
Оба учились у одного тренера - у матушки природы!
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4k
vfrcbvec Час назад
Ссылка coub.com
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374
dasn7 Час назад
Воскресная схватка, я надеюсь? Того, что слева случайно не зовут Таканахана?
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374
dasn7 Час назад
А, это в Китае... Тогда значит - и зовут их по китайски.
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5k
Горожанин 2 часа назад
Суровые.
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Себастьян Перейра
  • Дата регистрации: 01.01.1970
  • 3169 постов (3057 в горячем)

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