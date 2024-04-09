Попугай кормит своего хозяина чипсами

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Кто сказал, что попугаи бесполезны? Этот пернатый, к примеру, кормит своего хозяина чипсами из пакета.
Мужчина научил пернатого друга кормить его чипсами.
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