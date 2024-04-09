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Попугай кормит своего хозяина чипсами

Попугай кормит своего хозяина чипсами

Автор:
09 апреля 2024 07:35
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Прикол   животные   попугай   птицы   чипсы   
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Кто сказал, что попугаи бесполезны? Этот пернатый, к примеру, кормит своего хозяина чипсами из пакета.

Мужчина научил пернатого друга кормить его чипсами.

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Метки: Видео   Прикол   животные   попугай   птицы   чипсы   
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Dobriy drug
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